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Del Ford Ka que usó Barrelier al lavado del auto: por qué piden imputar a su ex pareja

Soledad Andreani, la ex pareja del acusado permanece como testigo, pero la querella puso el foco en tres situaciones que considera relevantes para la causa.

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La mujer que prestó el auto y ahora enfrenta un pedido de imputaciónDe testigo a posible imputada en la causa por el femicidio. (Foto: captura).

La mujer que prestó el auto y ahora enfrenta un pedido de imputación De testigo a posible imputada en la causa por el femicidio. (Foto: captura).

Soledad Andreani, la ex pareja de Claudio Barrelier y dueña del Ford Ka utilizado por el acusado, quedó bajo la lupa de la querella en la causa por el femicidio de Agostina Vega. Los abogados del padre de la adolescente pidieron su imputación y señalaron una serie de episodios que consideran relevantes para la investigación.

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El planteo fue presentado ante la fiscalía a partir de una serie de circunstancias que, según la querella, deben ser analizadas en profundidad para determinar si la mujer tuvo algún grado de participación en maniobras que pudieron haber entorpecido la investigación. Hasta el momento, Andreani permanece en calidad de testigo y brindaba declaración esta tarde ante el Ministerio Público Fiscal que se dirigió hasta su domicilio.

El encuentro con el padre de Agostina que quedó bajo la lupa

Uno de los puntos centrales del pedido de imputación está relacionado con un encuentro ocurrido antes de la detención de Barrelier.

Según trascendió, el padre de Agostina se reunió con el acusado para exigirle explicaciones sobre la desaparición de su hija. En ese momento, Soledad Andreani también estaba presente.

De acuerdo con el relato de los abogados de la familia, la mujer intervino durante la conversación y respaldó la versión que estaba dando Barrelier. Entre otras cosas, habría intentado justificar el uso del Ford Ka al sostener que el acusado necesitaba el vehículo para llevar ropa a un familiar.

Ese episodio es considerado relevante porque ocurrió cuando la búsqueda de Agostina seguía en marcha y todavía no se conocía el desenlace del caso. La conversación fue grabada por el padre de la adolescente y forma parte de los elementos analizados por los investigadores.

El Ford Ka que utilizó Barrelier tras el crimen

Otro de los aspectos que motivaron el pedido de imputación tiene que ver con el automóvil de Andreani. La propia mujer reconoció ante la Justicia y públicamente que le prestó el Ford Ka a Barrelier, supuestamente después de varios días sin contacto. Según contó, el acusado insistió repetidamente hasta lograr que accediera a su pedido.

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El Ford Ka que utiliz&oacute; Barrelier para descartar el cuerpo de Agostina. (Foto: archivo).

El Ford Ka que utilizó Barrelier para descartar el cuerpo de Agostina. (Foto: archivo).

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores en base al relato de Andreani, Barrelier retiró el auto, permaneció fuera durante una hora y media una hora y luego lo devolvió. Las cámaras de seguridad registraron movimientos que hoy son considerados fundamentales para reconstruir qué ocurrió después de la desaparición de Agostina.

El lavado del vehículo que despertó sospechas

La situación de Andreani también quedó bajo análisis por otro hecho que llamó la atención de los investigadores. Según se conoció durante las últimas horas, el Ford Ka fue llevado a lavar el martes, un día después de que el acusado lo utilizara. De acuerdo con la información difundida por A24, el vehículo habría sido trasladado por un hijo de la mujer.

Ese episodio fue incorporado por la querella dentro de los argumentos presentados ante la fiscalía al considerar que podría tener relevancia para determinar si existieron acciones que afectaran la preservación de posibles pruebas.

Por el momento, los investigadores continúan reuniendo información para establecer las circunstancias en las que se produjo el lavado y quiénes participaron de esa decisión.

La fiscalía tomó nuevas declaraciones

Mientras se analiza el pedido de imputación, personal del Ministerio Público Fiscal se presentó en las últimas horas en el domicilio de Andreani para avanzar con nuevas medidas vinculadas a la investigación. Además, se mantiene una consigna policial en las inmediaciones de la vivienda mientras se evalúan los próximos pasos procesales.

La decisión sobre un eventual cambio de situación procesal de la mujer todavía no fue adoptada.

Qué dijo Soledad Andreani sobre su relación con Barrelier

En declaraciones televisivas, Andreani aseguró que mantuvo una relación sentimental con Barrelier durante varios meses y afirmó que nunca sospechó lo que podía estar ocurriendo.

"Nunca jamás me imaginé esto que pasó. Ahora me doy cuenta del papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento y que siempre me usó", sostuvo.

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La mujer contó que inicialmente había bloqueado al acusado y que estaban distanciados, pero que él insistió para volver a verla y pedirle el automóvil.

También relató que, cuando le prestó el Ford Ka, tuvo una sensación extraña e incluso intentó convencerlo de que no se fuera. "Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación", afirmó.

Andreani aseguró además que presenció el encuentro entre Barrelier y el padre de Agostina y recordó que le llamó la atención la seguridad con la que el acusado respondía las preguntas.

"Él no titubeó en ningún momento. La firmeza con la que hablaba parecía verdad lo que decía", expresó.

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