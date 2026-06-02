Diego Santilli negocia con gobernadores la eliminación de las PASO: qué piden las provincias

"Hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener tantas elecciones previas", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que "si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten; PASO para las presidenciales y después las presidenciales. La gente no quiere votar tantas veces".

La palabra de los gobernadores

Gobernadores del Norte Grande, Gustavo SDäez (SAlta), Gerardo ZAmora (SAntiago del EStero) y Raúl Jalil (Catmarca).jpg

Entre los 10 gobernadores presentes en la cumbre con Santilli participaron los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; Salta, Gustavo Sáenz; Jujuy, Carlos Sadir; Catamarca, Raúl Jalil; La Rioja, Ricardo Quintela; y Santiago del Estero, Gerardo Zamora (a través de su vicegobernador, Elías Suárez, en ejercicio del ejecutivo temporalmente). También estuvieron los gobernadores Chaco, Leandro Zdero; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Formosa, Gildo Insfrán; y Misiones, Hugo Passalacqua.

Estos mandatarios integran el bloque regional del Norte Grande y llevaron reclamos conjuntos relacionados con la compensación de tarifas de energía eléctrica, provisión de gas y la situación de las rutas nacionales.

En una conferencia de prensa al término de la reunión, Jalil y Sáenz, quienes suelen ser considerados aliados del Gobierno en los proyectos enviados al Congreso, ratificaron al CFI como órgano en el cual de ahora en más se centrarán las negociaciones entre la Nación y las provincias.

La novedad del encuentro es que por primera vez en más de dos años y medio de gestión de Milei, se sentaron a la mesa varios de los gobernadores peronistas más enfrentados con el oficialismo y cercanos al kirchnerismo, como Quintela, Insfrán y Zamora.

Jalil dijo a los periodistas que de ahora en más "los 10 gobernadores decidieron que el CFI va a ser la casa para recibir e interactuar con el ministro Santilli, para enviarle sugerencias de proyectos, como rutas nacionales que no dan para más, obras fundamentales de gas y energía y de minería que necesitan las provincias".

Ricardo Quintela reunió en Buenos Aires a los Gobernadores de Norte Grande Ricardo Quintela reunió en Buenos Aires a los Gobernadores de Norte Grande. (Foto: X / @QuintelaRicardo)

"Este es el canal de diálogo para las necesidades que tiene el Norte Grande, y planteamos la realidad de las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco", señaló.

Jalil advirtió que los reclamos también rondaron los problemas financieros por la baja en la recaudación de impuestos. Aunque aclaró que "en mayo, después de muchos meses de caída de ingresos por la baja del consumo, se ha recuperado el impuesto a las Ganancias".

El gobernador de Catamarca elogió el plan macroeconómico y "los datos" del modelo de Milei, pero dijo que "hay sectores que están funcionando bien" y que a otros "les cuesta más". En ese sentido, puso como ejemplo al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir: "Él planteaba el tema del costo del gas. Hay 5 o 7 obras que van a ser fundamentales para el norte grande".

No obstante, Jalil evitó responder preguntas respecto a la reforma electoral y posibles alianzas entre Nación y las provincias, al señalar que "está buenísima la macroeconomía y los números, pero tenemos que trabajar entre todos, sin egoísmos ni mezquindades".

"Falta mucho para las elecciones, tenemos que resolverle los problemas a las pymes, a los comerciantes y los que se quedan sin trabajo todos los días. Motorizar la microeconomía para que dejen de cerrar pymes todos los días", expresó.

"Más allá de las elecciones de 2027, con los gobernadores estamos pidiendo a la Nación que se garantice el suministro de gas al Norte. Estamos pidiendo que se termine una obra que hace un año que tendría que haber estado terminada y que empiecen ahora para el año que viene no volver a tener los problemas de abastecimiento", señaló.

Por su parte, Sáenz advirtió que "es absolutamente contradictorio" que desde la Nación les pidan a los gobiernos provinciales bajar los impuestos a los Ingresos Brutos, mientras no aumenten los recursos a las provincias, lo que las llevaría a un desfinanciamiento.

Sobre el final, confirmaron que "el CFI a través de su titular, Ignacio Lamotte, va a ser el ente por el cual las provincias van a interactuar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Mundial para concretar los proyectos de obras públicas.

Sáenz coincidió con Jalil en evitar un posicionamiento político electoral de cara al 2027 y una eventual reelección de Javier Milei o de candidaturas con posibles alianzas: "Falta mucho para las elecciones. La gente está pensando en el dia a día y tenemos que resolver sus problemas".