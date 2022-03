Quién es Alejandro Garnacho, el juvenil del Manchester United citado por Scaloni a la Selección Argentina

image.png

Garnacho, que actualmente se encuentra en el Manchester United, ya jugó para el seleccionado Sub 18 de España, pero no dudó en decirle que si a Argentina cuando fue convocado.

“Desde pequeño he animado a las dos selecciones. Para mí, esto va a dar más que hablar de mí tanto dentro del club como fuera, pero esto no es lo importante. Yo sigo enfocado en mi deporte, en mi trabajo, que es el fútbol, y estoy muy ilusionado con esta oportunidad. Aún soy joven, este es solo el comienzo de mi carrera y yo solo estoy enfocado en jugar al fútbol, que es lo que me gusta. Y en seguir mejorando también”, expresó Garnacho.

Jugar en la Selección Argentina junto a Lionel Messi es el anhelo de todos aquellos que alguna vez jugaron al fútbol y Garnacho no es la excepción. A través de su cuenta de Instagram, el juvenil posteó una foto junto al astro argentino y expresó: “Los sueños realmente se hacen realidad”.

Previo a su viaje a Buenos Aires, Garnacho brindó una entrevista en el Manchester United y manifestó: “Estoy ansioso de que llegue el momento y aprovecharlo al máximo”.