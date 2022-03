Quién es el ayudante oculto de Scaloni que busca juveniles en Europa para convocar a la Selección Argentina

Tassi, de 43 años, es preparador físico e integró los cuerpos técnicos de Leonardo Madelón, en Quilmes 2010/11, y en San Lorenzo 2011/2012. Desde el año pasado, vive en Horce, un pueblito de tan solo 2500 habitantes que se encuentra a 60 kilómetros de Madrid y, fue designado por la AFA para desarrollar su scouting en Europa, con el objetivo de encontrar a las nuevas “joyitas” del seleccionado argentino.

“Tenemos registrados exactamente a 403 juveniles, nacidos entre 2001 y 2011. Se contabilizan todos, desde un pueblo o un club poco conocido, hasta obviamente los que se destacan más. El 80% está entre España e Italia. Luego, Portugal tiene algunos chicos y, naturalmente, menos en Alemania y Francia. En Suiza hay algunos más. El inicio de este desafío ha sido algo artesanal, no hay plataformas que te ayuden como en el fútbol profesional”, reveló el cazatalentos argentino, en diálogo con La Nación, sobre su scouting en Europa.

Sin embargo, la convocatoria de estos jóvenes promesas a la Selección Argentina despertó críticas en medios españoles e italianos, y en relación a esto, Juan Martín Tassi comentó: “Los clubes han sido muy generosos y eso nos sorprendió, porque que la AFA estuviese en Europa tratando de ver la realidad de los chicos que no nacieron en la Argentina creíamos que iba a provocar cierto recelo. Al principio pensábamos que iba a ser muy complicado y nos íbamos a encontrar con palos en la rueda. Pero no, te diría que el 90% se ha portado de 10. Colaboran con información, e incluso con material. Por supuesto que hay excepciones, pero me sobran los dedos de la mano para puntualizarlos”, y agregó: “La realidad es que, si Argentina no está cerca de los chicos, se los lleva otra Federación”.

¿Qué es un scouter?

Ojeador ó scouter es la denominación que recibe una persona que observa deportistas con el objetivo de identificar talento, ya sean jugadores jóvenes o no, para que puedan ser incorporados al equipo para el que trabaja. Combina el uso de herramientas informáticas con la asistencia a partidos en directo.