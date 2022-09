"Esta es una decisión agridulce, porque voy a extrañar todo. Pero al mismo tiempo, tengo mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la tierra", dijo.

No había en su rostro preocupación o angustia. "Me dieron un talento especial para jugar al tenis y lo hice al nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo del que jamás creí posible", concluyó.

Roger Federer retiro 2.jpg Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional a los 41 años y le pone punto final a su leyenda. (Foto: AFP)

La decisión no fue de imprevisto. Es algo que Federer ya lo venía advirtiendo en diferentes entrevistas. Sin ir más lejos, en julio de este año dio un indicio: “Me encanta ganar, pero si ya no eres competitivo, entonces es mejor parar. No creo que necesite el tenis. Estoy feliz con las pequeñas cosas, como cuando mi hijo hace algo bien y cuando mi hija llega a casa con una buena calificación”. Esas declaraciones anticipaban que el final estaba cada vez más cerca.

“Era frágil emocionalmente, incapaz de aceptar la derrota. Incluso, entrenando era mediocre”, llegó a confesar. Federer es la misma persona que siempre se vio como "un chico muy simpático, abierto y agradable" y también muy hiperactivo.

Su historia con el tenis profesional comenzó el 22 de septiembre de 1997. Con apenas 16 años dejó de estudiar para vivir del tenis. Con ese convencimiento, Federer ingresó por primera vez al ranking de la ATP: ese día ganó su primer punto y alcanzó el puesto número 803. Lo que vino después es historia conocida.

Roger Federer: sus impactantes números en el tenis

Desde 2003 hasta 2021, el suizo fue elegido el jugador favorito por todos los fanáticos. Cada vez que se abría la votación de la ATP, se sabía que el suizo sería quien ganaría esa distinción.