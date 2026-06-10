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Guerra en Medio Oriente

Irán y Estados Unidos se desafían mutuamente y la tregua es apenas una parodia

Los dos países violaron el acuerdo que dijeron haber logrado hace varios meses. De nuevo hubo intercambio de misiles y el presidente Donald Trump volvió a sus mensajes incendiarios por las redes sociales. La paz en Medio Oriente ya es una quimera y nadie sabe cómo puede lograrse.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Donald Trump y la nueva violación a la ya frágil tregua. (Foto: Archivo)

Donald Trump y la nueva violación a la ya frágil tregua. (Foto: Archivo)

Todo volvió casi al punto de partida. No como el 28 de febrero de este año - cuando Estados Unidos atacó a Irán y mató a su líder - pero sigue la misma situación irregular y sin perspectiva alguna de solución. Ya pasaron dos días con ataques mutuos irregulares, pero que no se han suspendido. Como consecuencia de esta nueva situación beligerante, Donald Trump, como hacía de manera recurrente, volvió a enviar amenazas desde su cuenta en la red social Truth.

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Donald Trump, furioso, llamó de muy mala manera al primer ministro Benjamin Netanyahu. (foto: A24.com)

“Irán es un desastre completo y total desde el punto de vista militar. Gran parte de sus fuerzas, como su Marina y su Fuerza Aérea, ya ni siquiera existen. Han sido completamente derrotadas. Irán habla mucho y no hace nada. ¡El matón de Medio Oriente está muerto! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos. ¡Ahora tendrán que pagar el precio!”, escribió el presidente estadounidense.

Trump y la guerra
El mensaje de Trump en el que dice nuevamente que Irán pagará por no aceptar un trato con los Estados Unidos. (Foto: Truth)

El mensaje de Trump en el que dice nuevamente que Irán pagará por no aceptar un trato con los Estados Unidos. (Foto: Truth)

Las declaraciones representan una nueva escalada en la retórica del mandatario republicano, que en las últimas semanas alternó mensajes de apertura a una negociación con advertencias cada vez más severas contra el régimen iraní.

El mensaje llega en un momento de máxima tensión en Medio Oriente, donde persisten las dudas sobre el futuro del programa nuclear iraní y sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento diplomático que evite una mayor confrontación. Trump sostiene que Teherán desperdició la oportunidad de aceptar condiciones favorables y ahora enfrentará consecuencias más duras.

Si bien el presidente estadounidense no detalló cuáles serían esas medidas, la frase “tendrán que pagar el precio” fue interpretada como una advertencia de nuevas acciones políticas, económicas o incluso militares.

Con este nuevo pronunciamiento, Trump vuelve a recurrir a un lenguaje de máxima presión para intentar forzar una definición de Irán, dejando en claro que considera agotada la paciencia de Washington frente a las negociaciones con el régimen de Teherán.

El régimen islamista, en tanto, defiende su rol de preeminencia en el estrecho de Ormuz, exige que Israel se retire de el Líbano y no ataque más a Hezbollah y por supuesto, mantiene su desarrollo nuclear y la vigencia del régimen que gobierna el país desde 1979.

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Trump a Irán: "¡Ahora tendrá que pagar el precio!"

La crisis entre Estados Unidos e Irán volvió a entrar en una peligrosa fase de escalada luego de que Washington lanzara una serie de ataques contra objetivos militares iraníes en respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense en las cercanías del estrecho de Ormuz. Desde Teherán advirtieron que la ofensiva "no quedará sin respuesta" y prometieron represalias contra las fuerzas norteamericanas en la región.

La operación fue ordenada por el presidente Donald Trump después de denunciar que un helicóptero militar de Estados Unidos había sido derribado mientras patrullaba la estratégica vía marítima por la que circula una parte importante del comercio mundial de petróleo. Aunque los dos pilotos fueron rescatados, el mandatario sostuvo que Washington debía responder a la agresión.

Horas después, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó ataques que calificó como una respuesta "proporcional" contra instalaciones militares iraníes ubicadas en distintos puntos cercanos al estrecho de Ormuz. Se reportaron explosiones en varias localidades del sur de Irán, aunque las autoridades no difundieron un balance oficial sobre daños o víctimas.

La versión iraní, sin embargo, difiere de la estadounidense. El vicecanciller iraní afirmó que no existió un ataque deliberado contra el helicóptero y sostuvo que las fuerzas extranjeras que operan cerca del territorio iraní asumen riesgos permanentes debido a la tensión militar existente en la zona.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, endureció aún más el discurso al asegurar que su país no dejará "ningún ataque o amenaza sin respuesta" y lanzó una advertencia directa a las tropas estadounidenses: "Si quieren estar seguros, abandonen nuestra región".

La respuesta de Trump volvió a mostrar al que está dispuesto a todo. Aunque haya logrado muy poco en estos 102 días de conflicto. En su red social regresó a las amenazas: " Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos. ¡Ahora tendrán que pagar el precio!"

Esta nueva crisis amenaza con hacer naufragar los esfuerzos diplomáticos que en los últimos días parecían abrir una posibilidad de negociación entre ambas partes. Trump había alternado mensajes de optimismo sobre un eventual acuerdo con fuertes advertencias hacia Teherán. Hasta el ataque al helicóptero. Eso fue la causa - o la excusa - para cambiar de discurso y endurecerlo.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el intercambio de ataques y teme que el conflicto se extienda a todo Medio Oriente, una región clave para la estabilidad energética y geopolítica mundial.

Roberto Adrián Maidana
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