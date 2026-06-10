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NUEVO ESCÁNDALO

Salieron a la luz imágenes de la China Suárez que reavivan la teoría de su obsesión con Wanda Nara

Las fotos hablan por sí solas. En PrimiciasYa, Santiago Sposato puso bajo la lupa las similitudes entre las postales de Wanda Nara y la China Suárez en Maldivas con Mauro Icardi y generó un fuerte revuelo.

10 jun 2026, 09:44
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La escandalosa historia que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión de una serie de imágenes que alimentaron nuevamente las especulaciones sobre la obsesión que la actual pareja del futbolista tiene con su ex.. En esta oportunidad, las comparaciones surgieron a partir de un viaje realizado por la actriz y el delantero del Galatasaray, que muchos vincularon directamente con unas vacaciones que el delantero había disfrutado años atrás junto a la mediática.

El origen de esta polémica se remonta a poco más de un año atrás, cuando la China Suárez comenzó su romance con Mauro Icardi, en un contexto marcado por la conflictiva separación del jugador y Wanda Nara. Cabe recordar que, días antes, la mediática había protagonizado un fuerte episodio con el futbolista en el departamento que compartían en el Chateau Libertador.

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A partir de entonces, Icardi y la China comenzaron a compartir distintos momentos de su relación a través de las redes sociales. Viajes, paseos y postales románticas fueron parte de las publicaciones con las que mostraron su presente sentimental. Sin embargo, para muchos usuarios, varios de esos contenidos guardaban llamativas similitudes con situaciones que anteriormente habían protagonizado Wanda y el deportista.

La controversia volvió a tomar fuerza tras conocerse imágenes del reciente viaje de la pareja a Maldivas. Lo que despertó las sospechas fue que el destino elegido coincidía con el mismo hotel en el que Mauro Icardi había estado junto a Wanda Nara cuatro años antes. Las fotografías comenzaron a circular rápidamente y los internautas señalaron coincidencias difíciles de ignorar: la habitación, la piscina privada e incluso las vistas que aparecían en las postales.

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El tema fue analizado en PrimiciasYa, el programa de Marina Calabró y Luis Ventura en la pantalla de América TV, donde Santiago Sposato presentó una comparación entre las imágenes antiguas de Wanda y las actuales de la China Suárez. Durante el debate, el periodista consultó a Ana Rosenfeld, presente en el set televisivo: “¿No le parece una chicana que Icardi haya ido al mismo hotel en el que estuvo con Wanda hace cuatro años? Tenemos las pruebas”.

Wanda y la China simulitudes Maldivas - captura PY

La abogada respondió sin rodeos y dejó en claro su postura sobre el tema: “Todo es una provocación, no es una asignatura pendiente de Icardi, es más una asignatura de la señora. Esa es mi opinión, no la conozco a ella, pero los hombres hacen lo que las mujeres quieren”.

Wanda y la China simulitudes Maldivas 1 - captura PY

Luego, mientras se exhibían las fotografías comparativas, Sposato remarcó: “¡Es el mismo cuarto! Estuvieron en el mismo colchón. Es la misma palmera. Pidió la misma habitación”. Por su parte, Marina Calabró agregó: “Esta es la foto de Icardi y la China, es el mismo fondo. Acá está la pileta rectangular, la vista al mar. Esa es la pileta del cuarto”.

Además, durante el informe se sostuvo que la China Suárez suele utilizar sus publicaciones para enviar determinados mensajes y que, según observaron los panelistas, también existirían similitudes con algunos looks que en el pasado lució Wanda Nara. Para los periodistas, este comportamiento resulta llamativo y fue uno de los aspectos más comentados durante el análisis televisivo.

Wanda y la China simulitudes Maldivas 2- captura PY

Cuál es la explosiva propuesta que recibió Luis Ventura que podría enfrentar a Wanda Nara con la China Suárez

Recientemente Luis Ventura generó revuelo en Secretos Verdaderos (América TV) al compartir una llamativa propuesta que recibió en su carácter de presidente de APTRA, la asociación responsable de los Premios Martín Fierro. El periodista contó que la iniciativa llegó desde Turquía a través de una comunicación oficial enviada por un embajador, despertando inmediatamente la curiosidad de todos en el estudio.

La idea apunta a desarrollar una edición especial del tradicional galardón enfocada exclusivamente en las exitosas producciones turcas, que desde hace tiempo lograron instalarse con fuerza en la televisión argentina y en distintos países de Latinoamérica. De avanzar este proyecto, el evento podría convocar a personalidades estrechamente ligadas a ese fenómeno televisivo que conquistó millones de espectadores.

En ese contexto, dos nombres aparecieron rápidamente en escena: la China Suárez y Wanda Nara. Ambas mantienen una conexión indirecta con Turquía debido a sus respectivas historias sentimentales con Mauro Icardi, por lo que no tardaron en surgir especulaciones sobre la posible participación de las mediáticas en una ceremonia de estas características.

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De acuerdo con lo que deslizó el propio Ventura, las figuras podrían tener un rol central dentro de la premiación e incluso convertirse en las conductoras de la gala, una posibilidad que alimentó el debate entre los presentes.

"El embajador turco en Argentina me envió a APTRA esta comunicación diciendo que Turquía quiere realizar un Martín Fierro de novelas turcas. ¿Dónde lo querrá hacer? ¿En Estambul o en Buenos Aires? ¿Quién tendría que conducir la entrega? ¿Y si salen las dos?", expresó Luis Ventura al aire, dejando abierta una incógnita que rápidamente dio lugar a todo tipo de comentarios y especulaciones entre sus panelistas.

Ventura sobre la China Suárez y Wanda Nara (1)

     

 

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