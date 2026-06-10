Salieron a la luz imágenes de la China Suárez que reavivan la teoría de su obsesión con Wanda Nara

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El tema fue analizado en PrimiciasYa, el programa de Marina Calabró y Luis Ventura en la pantalla de América TV, donde Santiago Sposato presentó una comparación entre las imágenes antiguas de Wanda y las actuales de la China Suárez. Durante el debate, el periodista consultó a Ana Rosenfeld, presente en el set televisivo: “¿No le parece una chicana que Icardi haya ido al mismo hotel en el que estuvo con Wanda hace cuatro años? Tenemos las pruebas”.

Wanda y la China simulitudes Maldivas - captura PY

La abogada respondió sin rodeos y dejó en claro su postura sobre el tema: “Todo es una provocación, no es una asignatura pendiente de Icardi, es más una asignatura de la señora. Esa es mi opinión, no la conozco a ella, pero los hombres hacen lo que las mujeres quieren”.

Wanda y la China simulitudes Maldivas 1 - captura PY

Luego, mientras se exhibían las fotografías comparativas, Sposato remarcó: “¡Es el mismo cuarto! Estuvieron en el mismo colchón. Es la misma palmera. Pidió la misma habitación”. Por su parte, Marina Calabró agregó: “Esta es la foto de Icardi y la China, es el mismo fondo. Acá está la pileta rectangular, la vista al mar. Esa es la pileta del cuarto”.

Además, durante el informe se sostuvo que la China Suárez suele utilizar sus publicaciones para enviar determinados mensajes y que, según observaron los panelistas, también existirían similitudes con algunos looks que en el pasado lució Wanda Nara. Para los periodistas, este comportamiento resulta llamativo y fue uno de los aspectos más comentados durante el análisis televisivo.

Wanda y la China simulitudes Maldivas 2- captura PY

Cuál es la explosiva propuesta que recibió Luis Ventura que podría enfrentar a Wanda Nara con la China Suárez

Recientemente Luis Ventura generó revuelo en Secretos Verdaderos (América TV) al compartir una llamativa propuesta que recibió en su carácter de presidente de APTRA, la asociación responsable de los Premios Martín Fierro. El periodista contó que la iniciativa llegó desde Turquía a través de una comunicación oficial enviada por un embajador, despertando inmediatamente la curiosidad de todos en el estudio.

La idea apunta a desarrollar una edición especial del tradicional galardón enfocada exclusivamente en las exitosas producciones turcas, que desde hace tiempo lograron instalarse con fuerza en la televisión argentina y en distintos países de Latinoamérica. De avanzar este proyecto, el evento podría convocar a personalidades estrechamente ligadas a ese fenómeno televisivo que conquistó millones de espectadores.

En ese contexto, dos nombres aparecieron rápidamente en escena: la China Suárez y Wanda Nara. Ambas mantienen una conexión indirecta con Turquía debido a sus respectivas historias sentimentales con Mauro Icardi, por lo que no tardaron en surgir especulaciones sobre la posible participación de las mediáticas en una ceremonia de estas características.

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De acuerdo con lo que deslizó el propio Ventura, las figuras podrían tener un rol central dentro de la premiación e incluso convertirse en las conductoras de la gala, una posibilidad que alimentó el debate entre los presentes.

"El embajador turco en Argentina me envió a APTRA esta comunicación diciendo que Turquía quiere realizar un Martín Fierro de novelas turcas. ¿Dónde lo querrá hacer? ¿En Estambul o en Buenos Aires? ¿Quién tendría que conducir la entrega? ¿Y si salen las dos?", expresó Luis Ventura al aire, dejando abierta una incógnita que rápidamente dio lugar a todo tipo de comentarios y especulaciones entre sus panelistas.