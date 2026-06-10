Mundial 2026: quién es Paco, el ajolote que podría convertirse en el nuevo oráculo del fútbol

pulpo paul

Qué animal es Paco, el ajolote que se hizo viral antes del Mundial

El ajolote es uno de los animales más representativos de México. Se trata de un anfibio con una particularidad única: puede alcanzar la madurez sexual sin completar su metamorfosis, por lo que conserva durante toda su vida características propias de su etapa larvaria.

Además de su importancia biológica y cultural, esta especie se encuentra actualmente en peligro crítico de extinción debido a la contaminación, la pérdida de hábitat y la introducción de especies invasoras.

México y Sudáfrica volverán a verse las caras 16 años después

La coincidencia resulta llamativa porque México y Sudáfrica volverán a enfrentarse en un partido inaugural de una Copa del Mundo, algo que no ocurría desde 2010.

Aquella vez, el encuentro disputado en Johannesburgo terminó empatado 1-1. El recordado gol de Siphiwe Tshabalala abrió el marcador para los locales y posteriormente Rafael Márquez selló la igualdad.

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Ahora, ambos seleccionados volverán a cruzarse en el inicio del torneo, esta vez en el mítico Estadio Azteca, que se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

Mientras tanto, Paco ya hizo su elección y buscará seguir los pasos del inolvidable Pulpo Paul, uno de los personajes más recordados de los Mundiales.

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