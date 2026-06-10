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CUENTA REGRESIVA

Mundial 2026: quién es Paco, el ajolote que podría convertirse en el nuevo oráculo del fútbol

A pocas horas del inicio de la Copa del Mundo donde se disputará el duelo inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica la nueva mascota de las predicciones ya tiene a su ganador.

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Mundial 2026: quién es Paco

Mundial 2026: quién es Paco, el ajolote que podría convertirse en el nuevo oráculo

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, una inesperada figura comenzó a ganar protagonismo en las redes sociales. Se trata de Paco, un ajolote mexicano que fue presentado como el encargado de anticipar algunos resultados del torneo y que ya realizó su primera predicción para el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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El video, que rápidamente se viralizó, muestra al anfibio dentro de una pecera mientras elige entre dos banderas ubicadas en extremos opuestos. Después de recorrer el acuario durante algunos segundos, Paco se dirigió hacia la bandera de México, una decisión que muchos fanáticos interpretaron como un presagio favorable para el conjunto local.

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La aparición del curioso animal despertó inmediatamente las comparaciones con el legendario Pulpo Paul, que alcanzó fama mundial hace 16 años gracias a la sorprendente precisión de sus pronósticos.

Durante el Mundial de Sudáfrica 2010, Paul acertó varios resultados y se convirtió en uno de los grandes fenómenos del torneo. Su predicción más recordada fue la final entre España y Países Bajos, cuando anticipó la victoria española que finalmente se concretó con el recordado gol de Andrés Iniesta.

pulpo paul

Qué animal es Paco, el ajolote que se hizo viral antes del Mundial

El ajolote es uno de los animales más representativos de México. Se trata de un anfibio con una particularidad única: puede alcanzar la madurez sexual sin completar su metamorfosis, por lo que conserva durante toda su vida características propias de su etapa larvaria.

Además de su importancia biológica y cultural, esta especie se encuentra actualmente en peligro crítico de extinción debido a la contaminación, la pérdida de hábitat y la introducción de especies invasoras.

México y Sudáfrica volverán a verse las caras 16 años después

La coincidencia resulta llamativa porque México y Sudáfrica volverán a enfrentarse en un partido inaugural de una Copa del Mundo, algo que no ocurría desde 2010.

Aquella vez, el encuentro disputado en Johannesburgo terminó empatado 1-1. El recordado gol de Siphiwe Tshabalala abrió el marcador para los locales y posteriormente Rafael Márquez selló la igualdad.

mundial 2026 predicciones

Ahora, ambos seleccionados volverán a cruzarse en el inicio del torneo, esta vez en el mítico Estadio Azteca, que se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

Mientras tanto, Paco ya hizo su elección y buscará seguir los pasos del inolvidable Pulpo Paul, uno de los personajes más recordados de los Mundiales.

Ceremonias inaugurales del Mundial 2026: a qué hora empiezan

  • México
    • Jueves 11 de junio
    • Ceremonia inaugural: 14.30 (hora argentina)
    • Partido: México vs. Sudáfrica, a las 16
    • Sede: Estadio Azteca
  • Canadá
    • Viernes 12 de junio
    • Ceremonia inaugural: 14.30
    • Partido: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, a las 16
    • Sede: BMO Field
  • Estados Unidos
    • Viernes 12 de junio
    • Ceremonia inaugural: 20.30
    • Partido: Estados Unidos vs. Paraguay, a las 22
    • Sede: SoFi Stadium.
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