Rusia – Ucrania: un bicampeón de la NBA pelea en la guerra

Los ucranianos siguen uniendo fuerzas para luchar contra los rusos y, para eso, suman civiles a sus filas. Stanislav Medvedenko, ex pivote con pasado en los Lakers bicampeones del 2000 y 2001, tomó las armas y se dispuso a defender a Kiev.

“Hemos organizado un centro de defensa rudimentario en el que todos tienen su papel particular. Están los que se ocupan de la logística y los cuidan el orden público en las calles. En mi caso me encargo de patrullar, mientras mi esposa trabaja en la oficina, por ejemplo. Es fundamental apoyar a la policía y en este momento, aunque suene paradójico, la vida en la calle es tranquila”, aseguró Medvedenko.

“Obviamente me ofrecieron la oportunidad de escapar al extranjero, pero no necesito ir a otro lado, en esta etapa histórica es necesario permanecer en Kiev y brindar apoyo y todo lo que necesita el pueblo ucraniano”, agregó con determinación el ex basquetbolista.

Tras su retiro de la actividad profesional, Medvedenko continúa vinculado al básquet de su país y, según afirma, está pensando en cómo reactivar la actividad una vez que termine el conflicto bélico: “Sigo en constante contacto con FIBA y NBA para poder hacer cosas cuando hayamos ganado esta guerra. Lanzaremos proyectos para reiniciar el deporte y recuperar la infraestructura de la ciudad”.