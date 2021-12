Sorpresa: Abel Balbo se lanza como DT y anunció que un prestigioso entrenador de básquet será su asistente

"Lamas tiene una enorme experiencia en la gestión y por eso será de enorme ayuda para mí. No va a estar entrenando en el campo, sino en esa otra función", explicó el santafesino de Empalme Villa Constitución, de 55 años.

Balbo, que comenzó su carrera en Newell's Old Boys y luego pasó por River Plate y Boca Juniors, además del seleccionado argentino que participó del Mundial de Estados Unidos 1994 junto a Diego Maradona ("su sanción por doping nos mató", recordó), advirtió que no está en sus plantes empezar como técnico donde lo hizo como futbolista, "porque no es el momento para volver a Rosario".

"Pero me gustaría dirigir en Argentina o en Italia. Uno no sabe de todo y por eso quiero rodearme en el cuerpo técnico de gente 10 puntos, y justamente Lamas lo es", remarcó Balbo respecto de quien fuera entrenador del seleccionado de básquetbol de Japón en el último Mundial disputado en ese país.

Fuente: Télam