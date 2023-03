¡Grieta en el fútbol! Un campeón del 86 le respondió a Rodrigo De Paul por creerse "la mejor Selección"

"Lo invito a De Paul a ver el Mundial 86 y nuestra selección que fue campeona invicta. Esta selección perdió con Arabia Saudita, que no nos había ganado nunca", aseguró.

Pedro Pasculli y sus criticas a Rodrigo De Paul

"No creo que sea la mejor Selección de la historia. Hubo selecciones muy buenas. La del 78 que hacía divertir mucho a la gente. Argentina perdió con Arabia Saudita, que es la primera vez que nos gana un partido. Nosotros, por ejemplo, fuimos campeones del mundo, de manera invicta. No perdimos ningún partido. Entiendo lo que dice, pero a lo mejor no vio el resto de las selecciones", siguió Pasculli.

Y el campeón del mundo del 86 cerró con otro argumento: "Dice que esta selección no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor de la historia. ¿Cómo es eso? Dice que hubo otras selecciones con mejores jugadores, pero no son las mejores de la historia. Entonces le falta el respeto a sus compañeros, al decir que no eran los mejores. Nosotros fuimos los mejores en el 86, pero De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido. La verdad lo invitaría a ver el Mundial del 86 y nuestra Selección".

