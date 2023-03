¡Se enojó Messi! El sticker de WhatsApp que compartieron los jugadores de la Selección y despertó la furia del capitán

De Paul - Messi 1.jpg Rodrigo De Paul y Lionel Messi forjaron una gran amistad en la Selección. (Foto: Archivo)

El "qué mirás bobo, andá pa´ allá" de La Pulga se convirtió en viral, se hicieron miles de memes, stickers y hasta tazas y camisetas. Sin embargo, gracias a De Paul, ahora nos enteramos que hasta los jugadores de la Selección lo usan en el grupo que tienen de WhatsApp y eso despertó la furia de Lionel.

“Obviamente que se lo dijimos, pero no lo jodemos mucho porque es él”, reveló De Paul. En este contexto, el mediocampista de la Scaloneta explicó que como le molestaba tanto decidieron “no gastarlo tanto” porque a la Pulga “no le gusta verse así”.

Messi - De Paul 11.jpg

Rodrigo De Paul reveló el valioso objeto que él y Lionel Messi se olvidaron en Qatar

Después de la derrota ante Arabia Saudita, por la primera fecha de la fase de grupos, en una de las tantas rondas de mates que compartió con Lionel Messi, De Paul aprovechó que se levantó de la mesa y tomó un 'cuadernito' que tenía la Pulga. " Se lo firmé. Puse la fecha y escribí que el 18 de diciembre íbamos a ser campeones".

Fue en una de las últimas hojas del cuaderno, "como para que él no lo vea". Si bien aguantó bastante, no soportó la ansiedad y se lo reveló después de octavos de final: "Le dije: 'Leo, abrí el cuadernito que tenés en la pieza. Pensé que se iba a poner contento, pero cuando lo vio, me dijo: '¡Para qué me lo decís! ¡Sos un boludo! ¡Ahora ya lo leí!'. 'Perdoná, no me aguanté', le dije". Luego, reveló que ese cuadernito quedó en la Universidad de Qatar: "Ni me acordé, quedó allá", dijo.