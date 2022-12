Camiseta de Inglaterra 1.jpg Las 18.000 camisetas que adquirió un empresario inglés.

El periódico británico The Mirror reveló que el empresario Karl Baxter tenía mucha confianza en el seleccionado inglés y por eso no dudó en adquirir las camisetas de color blanco. Con todo su optimismo, les grabó el mensaje con la imagen de la Copa del Mundo.

"Estoy devastado": el dramático testimonio del empresario inglés

La empresa de Baxter, denominada Wholesale Clearance UK, con sede en Poole, compró las camiseta y planeaba ganar 160.000 dólares (195.000 libras) ya que las iba a vender en 440.000 dólares (360.000 libras) tras comprarlas en 280.000 dólares (230.000 libras).

Pero Baxter no contaba con que Inglaterra iba a quedar eliminado por Francia en cuartos de final.

"Estoy devastado. Las primeras actuaciones me habían impresionado y estaba convencido de que esta vez habríamos conseguido ganar. Un proveedor me las ofreció y dije que sí. Ahora tengo 18.000 camisetas diciendo que ganamos y no sé qué hacer con ellas".

Inglaterra solo ganó un Mundial, fue cuando lo organizaron en 1966. En esa final se impusieron ante Alemania por 4-2. Después de ese éxito, nunca más pudo llegar a una final, a pesar que estuvo muy cerca de lograrlo en Italia 90 y Rusia 2018, cuando llegó a las semifinales.