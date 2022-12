La figura del Mundial Italia 90 que reemplazará a Momo en la voz del estadio

Por qué la FIFA echó al influencer Memo Benavides como la voz del estadio de Argentina

'Momo' Benavides, reconocido hincha de Platense y de buena relación con varios de los futbolistas del plantel de Argentina, fue el encargado de animar al público en la previa de los partidos de la Selección.

Sin embargo, la FIFA decidió removerlo por incumplir algunas normas de conducta: gritar los goles, levantarse de la zona designada o llamar a los jugadores por sus apodos, algo que está totalmente prohibido.

Sumado a eso, tras el partido ante Países Bajos, el influencer insultó a al máximo organismo del fútbol mundial y al equipo rival del equipo nacional por los cuartos de final. “Nos cagamos en todos los que nos quieren cagar. Nos quiso cagar la FIFA. Ahí los tenés, chau Holanda, andate a la con...de tu madre. Aguante Argentina”, expresó.

Tras la decisión de la FIFA de marginarlo de como la voz oficial, Benavides hizo su descargo desde las redes sociales

"Desgraciadamente la FIFA me comunicó que no seré mas la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos".

"A quiénes sienten que les falle o quizás no sintieron que hice bien lo que me tocó desde mi humilde lugar, sinceramente traté de ser la voz de cada uno de ustedes lo más argentino posible, sin actuarlo, sintiéndolo y expresándome como lo harían ustedes, ser uno más", sostuvo.

Y agregó: "Como siempre, gracias por acompañarme en este sueño que viví, gracias a la AFA y a los jugadores y trabajadores de la Selección que siempre me integraron (y no depende de ellos) y sobre todo a los jugadores por los momentos de felicidad que nos hacen vivir y que son lo mas importante".

Concluyó: "Hasta acá llego este hermoso y jodido trabajo, espero no haberlos defraudado y me verán blogueando desde cualquier lado, alentando como siempre, cantando como siempre, porque lo importante es que Argentina llegue a lo más alto no mi rol, yo fui un eslabón de algo hermoso. Como digo siempre: banquemos a los jugadores y a los que laburan todos los días para que lleguemos lo más alto posible. El martes desde la tribuna, con o sin entrada, voy a ser el mismo de siempre, uno más. Los amo, perdón y gracias".