Un ex jugador del PSG explotó contra Lionel Messi tras una nueva eliminación en la Champions: "No lo queremos"

Con la eliminación del torneo más importante, al PSG sólo le queda un objetivo por delante, la Ligue 1 donde lidera cómodamente con 63 puntos, doce más que el Marsella, su inmediato perseguidor. En la otra competencia doméstica, la Copa de Francia, fue eliminado por su clásico rival.

La lapidaria crítica de un ex PSG a Lionel Messi

Messi_champions.jpg El principal apuntado por todos fue Lionel Messi. (Prensa: PSG)

“A Messi no lo queremos. ¡Él no quiere invertir en este club! Vi su declaración donde decía ‘estoy bien, aclimatado’ pero ¿a qué estás aclimatado? ¿Por qué marcaste 18 goles o 16 asistencias este año contra Angers y Clermont? ¡Pero en los partidos que importan desaparece por completo! Lo que es una broma, porque es que hemos visto sus partidos en la Copa del Mundo”, dijo Jérôme Rothen. ex futbolista que surgió en el Mónaco y jugó en el PSG.

Y como si esos dichos fueran poco, se despachó con la actuación de Messi en el Mundial de Qatar: ''Vimos sus partidos en el Mundial, vi sus movimientos. No me importa que sea la camiseta de su selección, respeta un poco al club de la capital, que te permite mantener un sueldo. Sólo el PSG podía dárselo y, claro, el PSG cayó con los dos pies adentro porque pensó que Messi nos iba a hacer ganar. Pero no nos ganó nada en absoluto'', cerró.