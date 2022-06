Un exfutbolista de la selección brasileña contó que es bisexual: "Salí con un hombre y una mujer"

Quién es el brasileño que se pronunció como bisexual

Se trata de Richarlyson, defensor que jugó en su seleccionado en los años 2007 y 2008, con Dunga como DT. "Toda mi vida me han preguntado si soy gay. He tenido una relación con un hombre y también he tenido una relación con una mujer. Pero luego por hablar aquí hoy se imprimirá la noticia: ‘Richarlyson es bisexual’. Hombre, soy normal, tengo necesidades y deseos. He salido con un hombre, he salido con una mujer, pero ¿y qué? ¿Qué van a hacer?", comentó.

image.png

El jugador amplió: "Van a imprimir un titular de que Richarlyson habló en un podcast de que es bisexual. Agradable. Y luego lloverán informes, y lo más importante, ¿cuál es la agenda?, no va a cambiar el tema de la homofobia. Desafortunadamente, el mundo no está preparado para tener esta discusión y lidiar con ella de forma natural".

Expresó: "Debido a la gran cantidad de personas que dicen que mi posición es importante, hoy decidí decir: soy bisexual. Si eso es lo que faltaba, ok. Listo. Ahora quiero ver si realmente mejorará, porque esa es mi pregunta".

Para cerrar, aseveró: "Hay un tema más importante, hay gente muriendo, Brasil es el país que más homosexuales mata. Y aquí estamos hablando de fútbol, ok, pero el fútbol es un pequeño negocio. Ah, pero tu discurso puede ayudar. No, no ayudará. ¡¿Quién es Richarlyson, por el amor de Dios?! Soy un mero ciudadano de a pie, que tenía una linda historia en el fútbol, pero no voy a poder mover montañas para parar estos crímenes, para parar la homofobia en el fútbol".