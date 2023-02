"Va a doler mirarlo por televisión": Argentina cayó contra Rep. Dominicana y quedó fuera del Mundial de Básquet 2023

Argentina necesitaba ganar para tener un lugar en el próximo Mundial, pero se quedó sin su chance. Será la quinta vez que la Argentina estará ausente en un Mundial: las otras fueron en 1954, 1970, 1978 y 1982.

El equipo argentino concluyó el certamen en la cuarta posición de la Zona E, con ocho victorias y cuatro derrotas, justo por detrás de Canadá, República Dominicana y Venezuela, que finalizó con los mismos registros que Argentina, pero lo superó en puntos a favor.

Con una actuación irregular de muchos jugadores de los que se esperaba más, como Facundo Campazzo, Gabriel Deck fue el que más se destacó con 27 puntos (10-13 en dobles, 0-2 en triples, 7-8 en libres), tres rebotes, dos recuperaciones y dos asistencias.

La bronca y el dolor de Facundo Campazzo

"Duele, por como se dio el principio del partido. Hay que darle mérito a Dominicana, que lo supo jugar en el momento importante. Pegó cuando tenía que pegar. Creo que en el momento que teníamos que estar no estuvimos. Nos superó un poquito la situación por momentos y no supimos jugar con inteligencia", aseguró Facundo Campazzo tras el partido.

Campazzo consideró que "dolerá" la eliminación, pero "hay que vivir con este dolor, usarlo para trabajar, y tener la frente en alto porque se intentó todo lo posible".

"A este grupo le tocará quedar afuera por esta vez. Hay seguir trabajando. Creo que cada uno de los que está acá quiere estar acá, sentir esta sensación de mierda entre nosotros, unidos más que nunca. Es el momento que tenemos que pasar ahora como equipo", expresó.

"Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance buscar nuestra mejor versión. En este caso nos salió mal. Encaramos un partido muy difícil que se nos dio vuelta. Pero no hay que reprocharse nada: hay que trabajar, no queda otra", agregó el jugador emblema del equipo albiceleste.

"Tendremos unas páginas en blanco este año al no jugar el Mundial, pero eso no quita que la selección no siga, porque hay que seguir trabajando. Abrazar esta sensación dolorosa y usarlo para algo positivo. La camiseta es más grande que cualquier cosa", finalizó Campazzo.

Pablo Prigioni, tras la derrota: "Va a doler mirarlo por televisión"

Pablo Prigioni 1.jpg Una derrota que duele y mucho. (Foto: AFP)

Prigioni analizó que la Argentina no supo "tener tranquilidad" para estirar la diferencia y sellar el triunfo, en un encuentro que parecía controlado hasta el cierre del tercer cuarto.

"Creo que por muchos momentos pensamos que lo teníamos controlado y no fuimos capaces de tener tranquilidad para mantener la diferencia o abrir el partido", señaló.

En ese sentido, el DT cordobés subrayó que se cometieron "muchos errores" y muchas pérdidas "jugando muy apresurados".

"Nos quedamos cortos. A masticar este sabor amargo. Es un golpe muy duro. Podríamos haber terminado el tercer cuarto un poquito mejor. Tuvimos muchas veces opción de anotar canastas fáciles y mantener la diferencia", señaló.

Consideró que la arremetida de Dominicana en el cierre afectó anímicamente al equipo, que no supo sobreponerse y asegurar el resultado.

"Cuando se pusieron por delante no tuvimos anímicamente la fortaleza necesaria. Jugaron con la parte mental. Se llevaron un partido que trabajaron, con un poco de ayuda nuestra se llevan un partido que define mucho", dijo.

"Asumo toda la responsabilidad", expresó, y dijo que "no es momento para hacer comentarios" sobre el futuro o su continuidad o no al frente del equipo.