El festejo de Messi en el penal decisivo de Montiel

Messi gritó, insultó, miró al cielo, se abrazó a Lautaro Martínez y a Nicolás Otamendi. ¿Qué habrá pasado por la cabeza del 10 cuando Gonzalo Montiel tomó carrera para patear el penal decisivo? El defensor del Sevilla tomó carrera, miró a Lloris y pateó a la izquierda del arquero. Y en esos segundos ocurrió la imagen que todo un país y el mundo quería ver.

El Diez, arrodillado, festeja lo que siempre buscó: ser campeón del mundo.

Lio Messi, ¿y una invocación a Diego Maradona?

“Vamos Diego desde el cielo”, es una de las interpretaciones que hizo el usuario de Twitter @sebagandara al leer los labios de Lionel Messi. El crack rosarino habría invocado a Maradona segundos antes de que Gonzalo Montiel pateara el penal definitivo.

La palabra de Messi al ganar el Mundial de Qatar 2022

"Una locura, se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Mirá lo que es, es hermoso. La deseaba muchísimo. Dios me la iba a regalar, presentía que era esta, sufrimos un montón pero lo conseguimos", dijo el 10 al terminar el partido.

Messi Copa 11.jpg La alegría de Messi es la alegría de todo un país que conquistó su tercera Copa del Mundo. (Foto: AFP)

El crack no se olvidó del pueblo argentino: "No veo la hora de estar en Argentina para ver la locura que va a ser eso".

Y finalizó con un emotivo mensaje: "Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas. Cerrar ya casi mi carrera de esta manera, es impresionante. Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial… Se me dio casi al final. Me encanta el fútbol, lo que hago. Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo".