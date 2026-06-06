El rompecabezas de Scaloni: las cinco opciones y el tapado que maneja la Selección ante la baja de Balerdi

Marcos Senesi: Sin dudas, el de mejor presente futbolístico. El hombre surgido en San Lorenzo fue uno de los mejores marcadores centrales de la Premier League y, tras su gran año en Bournemouth, su futuro podría estar en Tottenham. También zurdo, corre con ventaja para meterse en el Mundial. Su contrato con su actual club vence a fin de mes.

Germán Pezzella: Actualmente es suplente en River, volvió de una lesión en abril y nunca se ganó un lugar. De bajo nivel, hasta su continuidad en el Millonario está en duda . Cuenta con un factor clave a favor: es campeón del mundo, tiene experiencia de sobra y conoce al grupo, al cuerpo técnico y cómo se vive un Mundial .

Lucas Martínez Quarta: El capitán de River tuvo tantos vaivenes como su equipo. Alternó grandes actuaciones con errores que derivaron en goles en contra y derrotas . Aporta experiencia interna al ser bicampeón de América con la Selección y conocer muy bien al grupo .

Zaid Romero: Es un elemento que aún no jugó en la Selección Argentina. A los 26 años, tuvo un buen préstamo en Getafe y ahora debe volver al Brujas, dueño de su pase . Es zurdo y con capacidad para ocupar eventualmente el lateral izquierdo, por lo que su convocatoria sería una sorpresa .

Lautaro Di Lollo: El primer marcador central de Boca arrancó el año como la gran apuesta de Úbeda. Su capacidad para el juego aéreo le hizo imponerse como titular, pero varios errores puntuales y un nivel en caída lo hicieron terminar el semestre con más dudas que certezas.

Qué sorpresas o variantes tácticas analiza Scaloni para la lista del Mundial

El cuerpo técnico no descarta patear el tablero y modificar la fisonomía de los puestos en la lista de buena fe si la necesidad lo requiere. Más allá de que en caso de que Balerdi no llegue la prioridad sería convocar a otro zaguero, Scaloni también podría apostar a un marcador lateral.

En ese escenario logístico, Marcos Acuña —campeón del mundo y quizás la ausencia más sorpresiva de la lista— podría meterse en la lista y Facundo Medina pasaría a ser considerado alternativa para Lisandro Martínez en la zaga. El Huevo, entonces, sería el suplente de Nicolás Tagliafico. Siguiendo una lógica idéntica de recambio por el sector izquierdo, Gabriel Rojas es la otra posibilidad que manejan los colaboradores del entrenador.

Cuál es la situación de los laterales derechos en la lista de reserva

La zaga central no es la única zona bajo observación médica, ya que las bandas defensivas aguardan definiciones por evolución física. Los otros defensores de la prelista de 55 jugadores son todos laterales derechos, que están a la espera de la recuperación física de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

Para cubrir cualquier imprevisto inmediato en la gira previa, Nicolás Capaldo y Agustín Giay están con la Selección en Estados Unidos y jugarán en los amistosos previos al Mundial. Por último, la nómina de marcadores de punta por derecha se completa con Kevin Mac Allister, que no viajó y tiene menos chances que los otros dos futbolistas citados en territorio norteamericano.