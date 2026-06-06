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El rompecabezas de Scaloni: las cinco opciones y el tapado que maneja la Selección ante la baja de Balerdi

La planificación de la Selección Argentina sufrió un duro revés en las últimas horas tras confirmarse la gravedad de la lesión de uno de sus zagueros citados. Obligado por el reglamento, Scaloni evalúa los nombres de la prelista de 55 futbolistas para determinar quién ocupará el casillero vacío.

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El rompecabezas de Scaloni: las cinco opciones y el tapado que maneja la Selección ante la baja de Balerdi

La tranquilidad del búnker nacional se vio sacudida por una pésima noticia médica que altera los planes de la estructura defensiva de cara a la gran cita. Leonardo Balerdi se pierde el Mundial por un desgarro en el sóleo de su pierna derecha y, ahora, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico deberán definir en estas horas quién podría ser su reemplazante.

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El margen de maniobra está acotado por las normativas de la FIFA: son solo cinco los zagueros que se quedaron afuera de aquella prelista de 55 jugadores, y entre ellos, el que pica en punta para ganarse un lugar es Marcos Senesi. El futbolista de 27 años del Olympique Marsella le había ganado la pulseada justamente al hombre del Bournemouth para la nómina de 26, debido a que el DT lo pensó como alternativa a Cristian Romero, considerando a Nicolás Otamendi como '6'. Sin embargo, la polifuncionalidad del flamante refuerzo de River abre un abanico más amplio de posibilidades para el cuerpo técnico.

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Quiénes son los cinco defensores centrales que pueden reemplazar a Balerdi

Las opciones disponibles en la lista de reserva presentan realidades futbolísticas y niveles de rodaje sumamente dispares:

  • Marcos Senesi: Sin dudas, el de mejor presente futbolístico. El hombre surgido en San Lorenzo fue uno de los mejores marcadores centrales de la Premier League y, tras su gran año en Bournemouth, su futuro podría estar en Tottenham. También zurdo, corre con ventaja para meterse en el Mundial. Su contrato con su actual club vence a fin de mes.

  • Germán Pezzella: Actualmente es suplente en River, volvió de una lesión en abril y nunca se ganó un lugar. De bajo nivel, hasta su continuidad en el Millonario está en duda. Cuenta con un factor clave a favor: es campeón del mundo, tiene experiencia de sobra y conoce al grupo, al cuerpo técnico y cómo se vive un Mundial.

  • Lucas Martínez Quarta: El capitán de River tuvo tantos vaivenes como su equipo. Alternó grandes actuaciones con errores que derivaron en goles en contra y derrotas. Aporta experiencia interna al ser bicampeón de América con la Selección y conocer muy bien al grupo.

  • Zaid Romero: Es un elemento que aún no jugó en la Selección Argentina. A los 26 años, tuvo un buen préstamo en Getafe y ahora debe volver al Brujas, dueño de su pase. Es zurdo y con capacidad para ocupar eventualmente el lateral izquierdo, por lo que su convocatoria sería una sorpresa.

  • Lautaro Di Lollo: El primer marcador central de Boca arrancó el año como la gran apuesta de Úbeda. Su capacidad para el juego aéreo le hizo imponerse como titular, pero varios errores puntuales y un nivel en caída lo hicieron terminar el semestre con más dudas que certezas.

Qué sorpresas o variantes tácticas analiza Scaloni para la lista del Mundial

El cuerpo técnico no descarta patear el tablero y modificar la fisonomía de los puestos en la lista de buena fe si la necesidad lo requiere. Más allá de que en caso de que Balerdi no llegue la prioridad sería convocar a otro zaguero, Scaloni también podría apostar a un marcador lateral.

En ese escenario logístico, Marcos Acuña —campeón del mundo y quizás la ausencia más sorpresiva de la lista— podría meterse en la lista y Facundo Medina pasaría a ser considerado alternativa para Lisandro Martínez en la zaga. El Huevo, entonces, sería el suplente de Nicolás Tagliafico. Siguiendo una lógica idéntica de recambio por el sector izquierdo, Gabriel Rojas es la otra posibilidad que manejan los colaboradores del entrenador.

Cuál es la situación de los laterales derechos en la lista de reserva

La zaga central no es la única zona bajo observación médica, ya que las bandas defensivas aguardan definiciones por evolución física. Los otros defensores de la prelista de 55 jugadores son todos laterales derechos, que están a la espera de la recuperación física de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

Para cubrir cualquier imprevisto inmediato en la gira previa, Nicolás Capaldo y Agustín Giay están con la Selección en Estados Unidos y jugarán en los amistosos previos al Mundial. Por último, la nómina de marcadores de punta por derecha se completa con Kevin Mac Allister, que no viajó y tiene menos chances que los otros dos futbolistas citados en territorio norteamericano.

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