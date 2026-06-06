Lionel Scaloni confirmó el equipo para enfrentar a Honduras: cuáles fueron los cambios de último momento

entrenamiento-de-la-seleccion-argentina_862x485 Imágenes de la práctica de fútbol de la Selección Argentina en Kansas. (Foto: AFA).

Una de las incógnitas estaba bajo los tres palos. Con Emiliano "Dibu" Martínez recuperándose de una fractura en el dedo anular de la mano derecha, Lionel Scaloni confirmó que Juan Musso será el arquero titular ante Honduras.

El entrenador adelantó además que Gerónimo Rulli tendrá su oportunidad en el amistoso frente a Islandia. Musso llega con confianza tras sus recientes actuaciones en Atlético de Madrid, donde respondió cada vez que debió reemplazar a Jan Oblak.

Lautaro Martínez liderará el ataque argentino

En ofensiva, la Selección Argentina contará con un tridente integrado por Giuliano Simeone, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Simeone ocupará uno de los extremos, Almada partirá desde la izquierda con libertad para moverse hacia el centro, mientras que Lautaro será la referencia ofensiva ante la ausencia de Julián Álvarez, que continúa recuperándose de una molestia física.

seleccion-arqueros Lionel Scaloni confirmó a Musso y Rulli para los amistosos, pero dejó una puerta abierta para una de las joyas de River. Prensa AFA

Las bajas y jugadores que sigue de cerca Scaloni

La Albiceleste llega a estos amistosos con varios futbolistas entre algodones:

Gonzalo Montiel se recupera de un desgarro.

Nahuel Molina continúa con la puesta a punto tras una lesión.

Nicolás Paz realiza un tratamiento especial por una molestia ósea en la rodilla izquierda.

Leandro Paredes arrastra un desgarro leve sufrido en Boca.

Emiliano Martínez se recupera de una fractura en la mano derecha.

Lionel Messi trabaja de manera diferenciada tras una molestia muscular sufrida en Inter Miami.

Julián Álvarez continúa con inflamación en uno de sus tobillos, aunque su presencia en el Mundial no corre riesgo.

La formación de Argentina ante Honduras

Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

DT: Lionel Scaloni.

Argentina vs. Honduras: hora, TV y dónde ver el partido