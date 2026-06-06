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Mauro Icardi se reencontró con sus hijas: la sorpresiva compañía de Wanda Nara en el momento clave

Mauro Icardi se reencontró con sus hijas tal como estaba pactado, en el marco del acuerdo establecido entre las partes. Wanda Nara apareció acompañada, un detalle que no pasó desapercibido y que volvió a poner el foco en su presente sentimental.

6 jun 2026, 16:51
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Mauro Icardi se reencontró con sus hijas: la sorpresiva compañía de Wanda Nara en el momento clave
Mauro Icardi se reencontró con sus hijas: la sorpresiva compañía de Wanda Nara en el momento clave

Mauro Icardi se reencontró con sus hijas: la sorpresiva compañía de Wanda Nara en el momento clave

Finalmente, después de varios meses, reclamos y negociaciones que venían con altibajos constantes, Mauro Icardi logró reencontrarse con sus hijas -Francesca e Isabella- en un marco de acuerdo con Wanda Nara que fue más ordenado de lo habitual, aunque no exento de exigencias previas de ambas partes. La sorpresa fue que la mediática estuvo acompañada de Martín Migueles.

La periodista Naiara Vecchio realizó una serie de posteos en su cuenta de X en el que muestra que el encuentro se dio pacíficamente en las afueras de la casa de la empresaria en Nordelta, en un punto previamente acordado para evitar los roces que en otras oportunidades habían derivado en fuertes cruces legales y mediáticos. Las niñas estarán con su padre desde hasta el 29 de junio a las 17 horas.

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En esta ocasión, el foco estuvo puesto en garantizar la estabilidad de las niñas, priorizando un esquema de visita claro y ordenado, con el objetivo de evitar cualquier tipo de exposición innecesaria y mantener el encuentro dentro de un marco de mayor calma y organización. Las condiciones fueron impuestas y ambos aceptaron.

"Habemus paz: Mauro Icardi se reencontró con sus hijas, con Wanda Nara y Martín Migueles como intermediarios. Con un mejor diálogo entre las partes, Icardi aceptó llevarse a las 5 mascotas de Francesca e Isabella durante las tres semanas que estarán con él y la China Suárez", escribió la periodista junto al video, detallando como se dio todo.

Como se observa, antes de partir con su padre, las nenas saludan a su madre y, en ese mismo contexto, aparece Migueles, quien se tiende la mano con el deportista.

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Cuánto pagará Mauro Icardi para ver a sus hijas

La guerra judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo tras la difusión de un documento oficial del Juzgado Civil N°106 que se viralizó en las últimas horas. En el escrito, se detalla que el futbolista deberá depositar 8 millones de pesos como caución real para poder compartir tiempo con sus hijas, Francesca e Isabella, durante su estadía en el país.

Según consta en la resolución judicial, el monto deberá ser depositado en una cuenta judicial dentro del plazo establecido. La medida funciona como una garantía económica: en caso de incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas por la Justicia, la suma podrá ser ejecutada. El documento fue difundido por la periodista Angie Balbiani en sus redes sociales.

El fallo también establece que las niñas permanecerán con su padre desde este 6 de junio hasta el 29 de junio a las 17 horas, lo que implica más de tres semanas de convivencia que habían sido motivo de disputa en las últimas audiencias.

Sin embargo, las condiciones no se limitan al aspecto económico. Icardi deberá retirar y reintegrar a las niñas desde el barrio donde Wanda tiene su casa de fin de semana, además de garantizar que las nenas cumplan con todas sus actividades habituales: terapias, turnos médicos, odontológicos y demás compromisos previamente programados. Asimismo, las cinco mascotas de las menores podrán acompañarlas durante la estadía, un punto que fue acordado entre los abogados de ambas partes.

El futbolista también deberá asegurar la comunicación diaria de las niñas con su madre y abstenerse de interferir en ese vínculo.

La exigencia de una garantía económica no sorprendió a quienes siguen de cerca el caso. Días antes de conocerse el fallo, había trascendido que el entorno de Wanda había solicitado algún tipo de resguardo ante la posibilidad de que las niñas no asistieran al colegio durante la estadía con Icardi. Con la difusión del expediente, quedó confirmado que la Justicia hizo lugar a ese pedido.

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