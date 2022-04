Para Viviana Canosa, Alberto Fernández es como Pinocho y Cristina Kirchner como Cruella de Vil

"A pesar de hacer lo quiere, cuando quiere y como quiere, Cruella siempre se la da de víctima, desde que le declaró la guerra a Pinocho. Fingió el ataque a su despacho y también aparecieron unos carteles que la trataban de asesina". "A pesar de hacer lo quiere, cuando quiere y como quiere, Cruella siempre se la da de víctima, desde que le declaró la guerra a Pinocho. Fingió el ataque a su despacho y también aparecieron unos carteles que la trataban de asesina".

"Cruella da miedo, es despiada. Preguntale a Pinocho, lo tiene para el cachetazo. Lo increíble es que uso el 2 de abril para pegarle al presidente. A Cruella no le interesa ni Malvinas, ni nada: solo le importa ella. Se hizo rica en la dictadura, pero es la abanderada de los derechos humanos. Compro voluntades de Madres y Abuelas, que se convirtieron en apropiadores seriales de consignas, se quedaron con el Día de la Mujer y el 24 de marzo".

"Millones huyeron de la guerra, Putin esta destruyendo Ucrania y el Papa se hace el boludo. Francisco, tenés que estar en Ucrania, tenés que hacer lo imposible para terminar la guerra, que no muera mas gente. ¿Qué pasa?, ¿no querés pelearte con Putin?"

"Hacen leyes estúpidas donde sólo benefician a una de las partes y así terminan perjudicando a todos. La persona que tiene un departamento no lo pone a alquilar por miedo y el inquilino no encuentra un buen lugar decente y un precio para vivir".

"Después del Olivos gate la nariz del presidente es mas larga que el obelisco. Ahora Pinocho va a ser papá, pero aunque siempre te habla del hospital público su hijo no va a nacer en el Néstor Kirchner, va a nacer en la clínica Otamendi de la Ciudad. Aunque ellos odien a los porteños y amen a La Matanza, los hechos matan al relato".

El editorial de Viviana Canosa completo en A24