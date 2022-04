"En su casa, a veces, no tienen ni chapas en el techo. Viven en piso de barro. Acá están sobre el cemento o el pasto, con carpas de muy buena calidad, que salen mucha guita". "En su casa, a veces, no tienen ni chapas en el techo. Viven en piso de barro. Acá están sobre el cemento o el pasto, con carpas de muy buena calidad, que salen mucha guita".

"Tienen termos que les mantiene el agua caliente. En su casa no tienen ni para la garrafa, no pueden calentar una chota".

"Viven mejor una noche en el acampe que una semana en su casa".

