Congreso de la Nación Argentina.jpg Jura de Diputados: 127 legisladores asumirán en el recinto legislativo tras ser elegidos en los últimos comicios (Foto: archivo).

Cómo se sanciona una ley

Las etapas para elaborar una Ley en democracia son las siguientes:

Presentación de un proyecto en mesa de entradas de la Cámara de Diputados o del Senado.

Tratamiento en comisiones. El proyecto pasa a una o más comisiones de asesoramiento, que emiten un dictamen. En ocasiones, frente a temas de gran urgencia o relevancia, un proyecto puede ser tratado "sobre tablas" en el recinto sin que haya pasado previamente por las comisiones.

Debate parlamentario en ambas cámaras.

Luego de que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados sancionan un proyecto de ley, esta pasa al Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, el presidente de la Nación puede:

Aprobar y promulgar la ley . Se completa así el proceso legislativo, que lo puede hacer por medio de un decreto o bien “promulgación de hecho”, ya que si esta autoridad no se pronuncia pasados diez días hábiles desde que se le comunicó la norma se promulga automáticamente. En ambos casos, la ley se publica luego en el Boletín Oficial y entra en vigencia de acuerdo con los plazos legales.

Vetar la ley, de forma total o parcial. En caso de veto parcial, puede promulgar parcialmente la parte no vetada cuando no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso.

Si el presidente veta la ley, el proyecto regresa al Poder Legislativo, que puede aceptar el veto o insistir en su sanción.

La manera de que la ley se promulgue por más que el presidente no esté de acuerdo es que ambas cámaras cuenten con dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial. Si no lo consiguen, se mantiene el veto del presidente y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.