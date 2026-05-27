El proyecto de Ley de Ludopatía del Gobierno ingresó por el Senado y ya genera polémica

A diferencia del proyecto que tiene media sanción de Diputados, que prohibía la publicidad de apuestas online de todo tipo, en este nuevo proyecto del Gobierno se autoriza publicitar los juego online únicamente a las plataformas habilitadas y sanciona solamente a las de juego clandestino.

Por otra parte, la propuesta del Ejecutivo delega en los propios operadores la responsabilidad de controlar la edad de los usuarios mediante tecnologías, a diferencia de la verificación biométrica que incluía la propuesta de Diputados, que usaba el Sistema de Identidad Digital y reconocimiento facial.

El proyecto, al que tuvo acceso A24.com, reconoce "expresamente que los consumos problemáticos digitales y el juego patológico no se limitan únicamente a supuestos clínicos extremos o a diagnósticos psiquiátricos consolidados, sino que comprenden también situaciones de riesgo y patrones de comportamiento capaces de producir consecuencias negativas de carácter económico, social, familiar, educativo y sanitario, aún cuando no se configuren cuadros patológicos severos".

Agrega que "en particular, se ha verificado, durante los últimos años, un incremento sostenido de la participación de menores de edad en plataformas de apuestas en línea, facilitado por la masificación de dispositivos digitales, la utilización intensiva de redes sociales y la proliferación de sitios de juego no autorizados que operan al margen de los marcos regulatorios jurisdiccionales vigentes".

Además, advierte que "más de una cuarta parte de los estudiantes de enseñanza secundaria manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año y que, adicionalmente, se registra una prevalencia significativamente mayor en lo que respecta a las modalidades de juego en línea".

El texto, en sus argumentos, sostiene que "los datos disponibles evidencian patrones de recurrencia y frecuencia de uso que justifican la necesidad de fortalecer políticas preventivas, mecanismos de concientización y dispositivos de temprana intervención orientados especialmente a la protección de niños, niñas y adolescentes".

Por otro lado, la iniciativa otorga al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores la facultad para impedir que quienes no cumplan con los estándares de verificación accedan a servicios financieros relacionados con el juego.

En Argentina está completamente prohibida la participación de menores de 18 años en cualquier tipo de apuesta o juego de azar y la regulación del juego está descentralizada en las provincias, pero a nivel nacional el Congreso debate una ley integral que busca frenar la ciberludopatía, especialmente entre niños y adolescentes.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, ya rige la Ley 6.330 que promueve el juego responsable, con advertencias obligatorias y prohibiciones específicas, como la ausencia de cajeros automáticos en salas de juego.

Además, la Ley de Salud Mental garantiza la atención integral para quienes sufren adicciones comportamentales, incluida la ludopatía.

Puntos clave del proyecto de Ludopatía que ingresó al Senado

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