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El proyecto de Ley de Ludopatía del Gobierno ingresó por el Senado y ya genera polémica

Busca modificar a otro que ya tiene media sanción en Diputados que apunta contra las apuestas online clandestinas, pero deja en manos de los operadores online el control para evitar las apuestas de menores de edad en los juegos.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Ludopatía:Los principales puntos del poryecto de ley que envió el Gobierno de javier Milei al Senado y las diferencias con el que ya aprobó la Cámara de Diputados. (Foto: iStock)

Ludopatía:Los principales puntos del poryecto de ley que envió el Gobierno de javier Milei al Senado y las diferencias con el que ya aprobó la Cámara de Diputados. (Foto: iStock)

En el marco del nuevo paquete de proyectos de leyes que envió el Gobierno nacional esta semana al Congreso, se destaca el que busca prevenir la ludopatía. La iniciativa que ingresó el martes por el Senado, apunta a enfrentar la problemática de las apuestas ilegales, pero abre un debate por sus diferencias con otro proyecto que ya cuenta con media sanción en Diputados, sobre todo en lo que respecta a los mecanismos de control para evitar la ludopatía en menores de edad.

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El nuevo proyecto, que el Gobierno buscará que se empiece a tratar en las próximas semanas en el Senado, modifica el que ya fue aprobado y mantiene estado parlamentario. Había obtenido media sanción en la Cámara baja el 27 de noviembre de 2024, impulsado y presentado por el bloque de la Coalición Cívica, con el diputado Maximiliano Ferraro como principal autor y firmante. El dictamen de comisión en ese momento fusionó más de 30 iniciativas de distintos bloques parlamentarios.

Ahora, el proyecto del Gobierno prevé penas de 3 hasta 6 años de prisión para quienes operen de manera clandestina y contempla el bloqueo de sitios ilegales por parte del Enacom, el organismo de control del espectro de medios de comunicación y transmisión online, además de imponer restricciones financieras a los infractores.

El Enacom "deberá adoptar las medidas necesarias para imposibilitar el ofrecimiento de contenidos y la difusión de publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar en línea no autorizados en los medios de comunicación".

A diferencia del proyecto que tiene media sanción de Diputados, que prohibía la publicidad de apuestas online de todo tipo, en este nuevo proyecto del Gobierno se autoriza publicitar los juego online únicamente a las plataformas habilitadas y sanciona solamente a las de juego clandestino.

Por otra parte, la propuesta del Ejecutivo delega en los propios operadores la responsabilidad de controlar la edad de los usuarios mediante tecnologías, a diferencia de la verificación biométrica que incluía la propuesta de Diputados, que usaba el Sistema de Identidad Digital y reconocimiento facial.

El proyecto, al que tuvo acceso A24.com, reconoce "expresamente que los consumos problemáticos digitales y el juego patológico no se limitan únicamente a supuestos clínicos extremos o a diagnósticos psiquiátricos consolidados, sino que comprenden también situaciones de riesgo y patrones de comportamiento capaces de producir consecuencias negativas de carácter económico, social, familiar, educativo y sanitario, aún cuando no se configuren cuadros patológicos severos".

Agrega que "en particular, se ha verificado, durante los últimos años, un incremento sostenido de la participación de menores de edad en plataformas de apuestas en línea, facilitado por la masificación de dispositivos digitales, la utilización intensiva de redes sociales y la proliferación de sitios de juego no autorizados que operan al margen de los marcos regulatorios jurisdiccionales vigentes".

Además, advierte que "más de una cuarta parte de los estudiantes de enseñanza secundaria manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año y que, adicionalmente, se registra una prevalencia significativamente mayor en lo que respecta a las modalidades de juego en línea".

El texto, en sus argumentos, sostiene que "los datos disponibles evidencian patrones de recurrencia y frecuencia de uso que justifican la necesidad de fortalecer políticas preventivas, mecanismos de concientización y dispositivos de temprana intervención orientados especialmente a la protección de niños, niñas y adolescentes".

Por otro lado, la iniciativa otorga al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores la facultad para impedir que quienes no cumplan con los estándares de verificación accedan a servicios financieros relacionados con el juego.

En Argentina está completamente prohibida la participación de menores de 18 años en cualquier tipo de apuesta o juego de azar y la regulación del juego está descentralizada en las provincias, pero a nivel nacional el Congreso debate una ley integral que busca frenar la ciberludopatía, especialmente entre niños y adolescentes.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, ya rige la Ley 6.330 que promueve el juego responsable, con advertencias obligatorias y prohibiciones específicas, como la ausencia de cajeros automáticos en salas de juego.

Además, la Ley de Salud Mental garantiza la atención integral para quienes sufren adicciones comportamentales, incluida la ludopatía.

Puntos clave del proyecto de Ludopatía que ingresó al Senado

Senado

  • Juego problemático como tema de salud pública: la ley declara la ludopatía una cuestión prioritaria de salud pública.
  • Publicidad: prohíbe la promoción de plataformas no autorizadas, pero permite la de las legalizadas.
  • Sanciones: hasta 6 años de prisión para operadores clandestinos.
  • Control y bloqueo: Enacom puede bloquear sitios ilegales y se aplican restricciones financieras para quienes se fugan de las normas.
  • Seguridad y controles: la responsabilidad del control de la edad queda en manos de los operadores, sin exigir verificación biométrica obligatoria.
  • Intervención del sistema financiero: Banco Central y Comisión Nacional de Valores pueden intervenir para frenar irregularidades.

Stella Gárnica
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