PRO en provincia de Buenos Aires: qué tensiones florecen tras la victoria y quiénes se prenden para 2023

El motivo es simple: una de las cuestiones que le solicitó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es que se haga cargo del armado nacional de su candidatura presidencial. Tal y como contó este medio, en la órbita del Ministerio de Gobierno hubo varios funcionarios que comenzaron a sumarse en pos de esa tarea.

santilli manes.jpg Diego Santilli y Facundo manes, victoriosos en las últimas elecciones.

El destino de dos hombres de Santilli

Antes de abocarse 100% a la cuestión bonaerense, hay diferentes asuntos que tiene que atender con respecto a ese funcionamiento. La llegada de Jorge Macri a la mencionada cartera generó la salida del anterior ministro, Bruno Screnci Silva, y del vice Mauricio Colello.

Ambos son piezas que el propio Santilli defendió ante Rodríguez Larreta. Incluso, en un dialogo que mantuvieron ambos, le dijo abiertamente que estaba en contra del cambio. “Cometés un error”, le lanzó.

Parte consciente de que se trata de funcionarios que funcionaron en el armado. Sobre todo Screnci Silva con toda la labor que hizo entre 2015 y 2019 de forma silenciosa en la que fue armando vínculos con gobernadores e intendentes.

Colello desembacará en la secretaria de Comunicación, a cargo del larretista Federico Di Benedetto, mesa chica del jefe de Gobierno y una de las piezas clave en qué, cómo y cuándo habla el propio Rodríguez Larreta.

En cuanto a Screnci, todavía no está claro el cargo, pero sí la labor: armado, armado y armado.

Mientras tanto, Santilli tiene en marcha el plan de negociaciones en la Legislatura, pero no la porteña, que comendó hasta hace algunos meses, sino la de la provincia de Buenos Aires.

Allí buscará ungir como titular del jefe del bloque en el Senado al ex jefe de Gabinete de Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, Alejandro Rabinovich, mientras que en la Cámara Baja apuesta al actual jefe de bloque, el presidente de la UCR provincial Maximiliano Abad.

Dentro de esa negociación, también busca que Adrián Urreli sea vicepresidente de ese cuerpo.

Jorge Macri, intendente de Vicente López

“Ni la rosca, ni las recorridas se van a dejar”, explican. Esto no quiere decir que no haya algunos chispazos. Menos visibles que los que pueden llegar a suceder en otras esferas, la decisión de Macri de abandonar la intendencia de Vicente López fue sólo un capítulo dentro de la novela.

“Vamos a quedar como los intendentes del Frente de Todos que piden licencia para presentarse nuevamente a otro mandato”, deslizan cerca de Santilli.

Macri, en público, responde sosteniendo que no volverá a Vicente López y que la actual intendenta Soledad Martínez tiene el horizonte despejado para presentarse nuevamente en el 2023 a modo de sucesión.

Varios postulantes a la carrera por la gobernación de Buenos Aires en 2023

Pero no es la única diferencia que hay en el PRO. Una que empieza a crecer, lentamente, es la posibilidad de que haya al menos dos candidatos más de ese espacio en carrea para ser gobernador por fuera de los mencionados Santilli y Macri. Ambos son intendentes.

Uno de ellos es el de La Plata, Julio Garro, quien en una charla privada que mantuvo con el ahora diputado nacional le planteó que le agradecía la intención de buscar sumarlo ya a su equipo en vistas de que forme parte de un eventual gabinete pero que tenía ganas de competir.

El contenido de esa charla luego fue extendida por el jefe comunal con Rodríguez Larreta la semana pasada. “Esto para competir en una PASO, no me voy a bajar el precio”, le dijo Garro de forma cordial para explicarle que la intención de todos es competir y ver el que mejor resultado consigue. Luego la conversación siguió en replicar los esfuerzos por la unidad en la provincia de Buenos Aires.

Otro de los anotados es también el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. También con una gestión silenciosa, mantiene márgenes de popularidad y conocimiento dentro de la provincia de Buenos Aires que hacen que considere esa posibilidad.

PAtricia Bullrich Macri Larreta.jpg Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Horario Rodríguez Larreta, entre varios dirigentes de Juntos por el cambio en una reunión de esa coalición. (Foto: Archivo)

Fuera de algunas situaciones puntuales, en el PRO la orden que se dio en los últimos días fue de no mostrar fisuras como sucede en la Unión Cívica Radical (UCR). No solamente se habló de eso en el encuentro de esta semana en Vicente López en donde presentó su libro el ex senador nacional Estaban Bullrich, sino también en la tertulia posterior, más íntima y más de mesa chica.

“Somos un espacio con vocación de Gobierno”, fue la frase que dejaron los principales referentes, para luego pedir un agradecimiento para la ex diputada Carmen Polledo por su labor durante los últimos cuatro años en la Cámara Baja.