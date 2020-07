No habrá Tokio 2020, pero acá hay plan para disfrutar la espera: 528 películas, series y documentales vinculados a los Juegos Olímpicos

PelículasOlímpicas

Hoy hubieran comenzado oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La pandemia de coronavirus impidió la fiesta más grande del deporte mundial y postergó la cita un año, pero he aquí un consuelo para sazonar la espera: 528 películas, documentales y series relacionadas a los Juegos Olímpicos. No fueron incluidos productos meramente vinculados al deporte, sino que todos tienen un anclaje con los cinco anillos.

La lista que se presenta está lejos de ser la definitiva. Además de las producciones que puedan faltar, hay al menos 30 largometrajes o documentales de temática olímpica que ya fueron finalizados pero no estrenados, que están en filmación o, que al menos, fueron anunciados para realizarse. El desafío, entonces, será ir actualizando la nómina.

Los films están ordenados de acuerdo al siguiente índice: Juegos de la antigüedad (7), Atenas 1896 (2), Londres 1908 (1), Estocolmo 1912 (3), París 1924 (5), St. Moritz 1928 (2), Los Angeles 1932 (3), Berlín 1936 (19), Londres 1948 (5), St. Moritz 1948 (1), Helsinki 1952 (4), Oslo 1952 (1), Melbourne 1956 (6), Roma 1960 (9), Tokio 1964 (10), Grenoble 1968 (2), México 1968 (4), Munich 1972 (14), Sapporo 1972 (1), Innsbruck 1976 (1), Montreal 1976 (5), Lake Placid 1980 (4), Moscú 1980 (7), Los Angeles 1984 (6), Sarajevo 1984 (1), Calgary 1988 (2), Seúl 1988 (10), Albertville 1992 (3), Barcelona 1992 (11), Lillehammer 1994 (3), Atlanta 1996 (6), Nagano 1998 (3), Sidney 2000 (8), Atenas 2004 (7), Beijing 2008 (7), Vancouver 2010 (2), Londres 2012 (25), Sochi 2014 (3), Río 2016 (20), Buenos Aires 2018 (1), Pyongyang 2018 (7), Tokio 2020 (19), Más de un ciclo olímpico (84), Biografías (113) y Ficción olímpica (71).

¿Qué deportes podés encontrar en la lista? Estos 42: atletismo (78), badminton (2), básquet (42), béisbol (4), bobsleigh (1), boxeo (41), ciclismo pista y ruta (16), ciclismo BMX (1), equitación (3), esgrima (1), esquí (16), fútbol (4), fútbol para ciegos (2), gimnasia artística (24), gimnasia rítmica (5), golf (1), handball (1), hockey sobre césped (3), hockey sobre hielo (10), judo (5), karate (1), levantamiento de pesas (4), lucha olímpica (4), nado sincronizado (2), natación (16), patinaje sobre hielo (15), pentatlón moderno (1), polo acuático (3), quadrugby (1), remo (2), saltos ornamentales (7), snowboard (2), surf (6), taekwondo (4), tenis (7), tenis de mesa (1), tiro con arco (3), triatlón (1), trineo (1), voleibol (4), voleibol playa (1) y yachting (1).

JUEGOS DE LA ANTIGÜEDAD (7)

Horizon: The First Olympian

Juegos de la Antigüedad. Documental (Reino Unido, 2004). 1h. El descubrimiento de un esqueleto de un atleta ateniense, que se cree fue uno de los primeros competidores en los antiguos juegos olímpicos, revela información sorprendente. (FILMAFFINITY)

La battaglia di Maratona (“La batalla de Maratón”)

Juegos de la Antigüedad. Película (Italia, 1959). 1h27m. Con Steve Reeves, Mylène Demongeot, Daniela Rocca, Daniele Varga. Guerras Médicas (490-479 a. C.) En la Edad Antigua, Grecia estaba dividida en pequeñas ciudades-estado completamente independientes entre sí. Sin embargo, cuando las tropas de Darío, rey de los persas, intentan invadir la península helénica, todos los estados griegos unieron sus fuerzas en torno a Atenas para defender su libertad e independencia. En el año 490 a. C. tuvo lugar la batalla de Marathon, en la que el ejército ateniense dirigido por Milcíades obtuvo una gran victoria. (FILMAFFINITY)

Olimpioniki

Juegos de la Antigüedad. Cortometraje (Unión Soviética, 1982). 19m. Cortometraje sobre el origen de los Juegos Olímpicos. (FILMAFFINITY)

Olympiad 448 BC: Olympiad of Ancient Hellas

Juegos de la Antigüedad. Película (Grecia, 2004). 2h. Con David Bowles, Roy Dotrice, Brian Blessed, Spiros Focás. A través de los ojos del narrador y los antiguos filósofos de la época, nos embarcan en un dramático viaje a través de la historia, relatando los increíbles y emocionantes dramas, ceremonias, juegos y carreras de carros de los Juegos de la Antigua Olimpia. Así eran los Juegos Olímpicos del siglo V a.C. (IMDB)

Olympie, aux origines des Jeux

Juegos de la Antigüedad. Documental (Francia, 2016). 51m. Verano 2016. Brasil está listo para recibir los 21º Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son los orígenes de esta reunión internacional multideporte? ¿Cuáles son los vínculos entre los eventos deportivos de hoy en día y los practicados por los antiguos griegos? (FILMAFFINITY)

Üç süpermen olimpiyatlarda

Ficción. Película (Turquía, 1985). 1h5m. Con Yilmaz Köksal, Levent Çakir, Oktar Durukan, Filiz Özten. Tres superhombres viajan en el tiempo y terminan participando en los antiguos Juegos Olímpicos.

Ultra

Juegos de la Antigüedad. Documental (Hungría, 2016). En el Spartathlon, el objetivo de los corredores es llegar a Esparta en 36 horas. El director se adentra en las mentes y corazones de sus héroes para exponer qué les motiva a realizar un esfuerzo tan extremo, usando viejos vídeos caseros y filmando conversaciones de los corredores con sus familias.

ATENAS 1896 (2)

It Happened in Athens

Atenas 1896. Película (EEUU, 1962). 1h40m. Con Jayne Mansfield, Trax Colton, Nico MInardos, Bob Mathias. En 1896 vuelven a celebrarse de nuevo los Juegos Olímpicos. Un joven pastor, Spiridon Loues, decide correr el maratón de 26 millas. Una vez en Atenas, se encuentra con Christina Gratsos, una joven de su ciudad, que trabaja como sirvienta personal de Elena Costa, la actriz más glamourosa de Grecia. A pesar de que llega con retraso, sus progresos como del atleta impresionan al entrenador del equipo estadounidense. La actriz anuncia a la prensa que se casará con el vencedor, que confía que será su amante, el teniente Vinardos. (FILMAFFINITY)

The First Olympics: Athens 1896

Atenas 1896. Miniserie (EEUU, 1984). 3h57m divididas en dos capítulos. Con David Ogden Stiers, Hunt Block, David Caruso. La película describe la fundación de los Juegos Olímpicos modernos y se concentra en la conformación del equipo de Estados Unidos y sus clasificatorios para los Juegos.

LONDRES 1908 (1)

Il sogno del maratoneta

Atletismo. Película (Italia, 2012). 3h20m. Con Luigi Lo Cascio, Laura Chiatti, Dajana Roncione. La hazaña épica del maratonista Dorando Pietri, nacido en una pequeña ciudad de Carpi, quien participó en los Juegos Olímpicos de Londres 1908.

ESTOCOLMO 1912 (3)

Jim Thorpe, All American (“El hombre de bronce”)

Atletismo. Película (EEUU, 1951). 1h41m. Con Burt Lancaster, Charles Bickford, Steve Cochran, Phyllis Thaxter. Jim Thorpe, un indio nacido en una reserva de Oklahoma, mostró desde niño sus excepcionales facultades físicas en carreras de veinte kilómetros entre su casa y la escuela. En su época de estudiante en la escuela Carlisle, una institución dedicada a la enseñanza de niños indios, Jim fue descubierto por un entrenador de atletismo.(FILMAFFINITY)

Olympic Games

Deportes varios. Cortometraje (EEUU, 1927). 20m. Con Joe Cobb, Jackie Condon, Allen “Farina” Hoskins. Mientras el mundo mira los Juegos Olímpicos de Estocolmo, los Bribones se reúnen en sus departamentos para sus propios Juegos. Ya sea lanzamiento de bala, vallas, salto en alto, no hay nada que funcione.

Solskens-olympiaden 1912

Estocolmo 1912. Documental (Suecia, 2011). 58m. Han pasado más de cien años pero los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912 siguen siendo un referente del olimpismo moderno, cuyo éxito económico y de organización supuso un impulso definitivo para el sueño de Pierre de Coubertain. Estocolmo fue la única ciudad que aspiró a organizar los Juegos y su celebración estuvo plagada de 'primeras veces'. Allí se usaron dispositivos electrónicos para medir los tiempos por primera vez, se introdujo la "foto-finish" para las llegadas de las pruebas de atletismo y fue la primera en tener ceremonia de entrega de premios y derechos de emisión que se vendieron en exclusiva. El documental gravita en torno a tres protagonistas de aquella cita: el atleta norteamericano Jim Thorpe, el maratonista norirlandés Ken McArthur y Greta Johansson, la primera mujer sueca en colgarse una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. (FILMAFFINITY)

PARÍS 1924 (5)

Chariots of Fire (“Carrozas de fuego”)

Atletismo. Película (Reino Unido, 1981). 2h3m. Con Ben Cross, Ian Charleson, Nigel Havers, Cheryl Campbell. En 1920, Gran Bretaña contaba con dos atletas excepcionales: Harold Abrahams y Eric Lidell. Las razones que los movían a correr era tan diferentes como sus vidas: pertenecían a mundos distintos, cada uno tenía sus propias creencias y su propio concepto del triunfo. Basada en una historia real. (FILMAFFINITY)

Les jeux olympiques, Paris 1924

París 1924. Documental (Francia, 1925). 2h54m. Documental oficial de los Juegos Olímpicos de París 1924.

On Wings of Eagle

Atletismo. Película (China, 2016). 1h54m. Con Joseph Fiennes, Richard Sanderson, Shawn Dou, Jesse Kove. Eric Liddell, el primer medallista olímpico de China y uno de los mejores atletas de Escocia, regresa a una China devastada por la guerra. (FILMAFFINITY)

Sangre de campeones

Fútbol. Documental (Uruguay, 2018). 1h10m. 1924: un grupo de hombres, futbolistas amateurs, de profesiones diversas, emprenden viaje rumbo a la mayor aventura de sus vidas. Parten desde Uruguay hacia Europa para desembarcar en el París de los años locos donde los esperaba, contra todo pronóstico, la gloria Olímpica y el asombro del mundo entero. Esta hazaña sería la primera de otras que vendrían en 1928 y 1930. En el contexto de los preparativos para la celebración del centenario de la Jura de la Constitución, surge la idea de organizar el primer campeonato mundial de la FIFA en Montevideo y la construcción del Estadio Centenario en seis meses , el más grande del mundo en ese entonces. Uruguay se corona campeón del mundo y sin pretenderlo, esta selección se constituye como el eje de la identidad nacional de un país que estaba naciendo. Sangre de Campeones es el relato de su historia, y a través de ellos, la de toda una nación. (FILMAFFINITY)

The Olympic Hero

París 1924. Película (EEUU, 1928). Con Charles Paddock, Julanne Johnston, Donald Stuart. Comedia de cine mudo que incorpora imágenes reales de los Juegos Olímpicos de París 1924.

ST. MORITZ 1928 (2)

Das weiße Stadion

St Moritz 1928. Documental (Suiza, 1928). 1h27m. Equipado únicamente con dos cámaras, Arnold Fanck, pionero alemán del cine de montaña, alterna información y entrevistas de estos Juegos. Para terminar la película en el tiempo récord impuesto por la UFA, el cineasta y su equipo llevan a cabo una gran hazaña: montar 30.000 metros de película, en diecisiete días. (FILMAFFINITY)

One in a Million

Patinaje sobre hielo. Película (EEUU, 1936). 1h35m. Con Sonja Henie, Adolphe Menjou, Don Ameche. Un productor teatral estadounidense descubre a Sonja Henie preparándose para los Juegos Olímpicos de Invierno de St. Moritz y la trae al Madison Square Garden.

LOS ANGELES 1932 (3)

Million Dollar Legs

Los Angeles 1932. Película (EEUU, 1932). 1h4m. Con Jack Oakie, W.C. Fields, Andy Clyde. Un pequeño país al borde de la bancarrota es persuadido para participar en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1932 como un medio para recaudar dinero.

The One Man Olympics

Atletismo. Película (China, 2008). 1h49m. Con Zhaolin Li, Liang Shi, Haiying Sun. La historia de Liu Changchun, el primer atleta olímpico de China, y su viaje desde la China de la ocupación japonesa a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1932. Un hombre representando a 400 millones de personas.

…Y mañana serán hombres

Atletismo. Película (Argentina, 1939). 1h22m. Con Sebastián Chiola, Malisa Zini, Daniel Belluscio, Pablo Palitos. Un hombre que es director de un reformatorio poco a poco se va ganando la confianza de todos. La película cuenta también la historia de Juan Carlos Zabala, que se crió en un reformatorio. (FILMAFFINITY)

BERLÍN 1936 (19)

Berlin 1936: Les jeux d’Hitler

Berlín 1936. Documental de TV (Francia, 2016). 55m. A pesar de los movimientos en algunos países de Europa y América que abogaban por el boicot a los Juegos Olímpicos de Berlín ante el auge del nazismo, la imponente maquinaria olímpica, difícil de parar, y el temor a ofender a Alemania llevaron finalmente a la celebración de las XI Olimpiadas en Berlín en 1936. (FILMAFFINITY)

Berlín 36

Atletismo. Película (Alemania, 2009). 1h40m. Con Karoline Herfurth, Sebastian Urzendowsky, Axel Prahl, Robert Gallinowski. Los políticos alemanes se encontraban ante el dilema de que algunos de sus mejores atletas eran judíos, lo que les situaba en la encrucijada de dejar de ganar medallas en nombre de Alemania o bien admitir que estos deportistas podían estar entre los mejores del mundo y representar el país germano en competiciones internacionales. Ante la amenaza de boicotear los juegos de algunos países como Estados Unidos, se ven obligados a permitir su presencia en los equipos de cara a la galería internacional, con la convicción interna de no dejarles competir finalmente. Atrapada en esta situación enfermiza se encuentra Gretel Bergmann la mejor saltadora de altura de Alemania en aquél momento, y posiblemente una de las mejores del mundo. Los jerifaltes nazis deciden sustituirla por la inexperta pero talentosa a la par que andrógina Marie Ketteler. Ambos personajes, Gretel y Marie, entienden lo que está pasando y entablan amistad y alianza pese a ser competidoras. (FILMAFFINITY)

Charlie Chan at The Olympics

Berlín 1936. Película (EEUU, 1937). 1h11m. Con Warner Oland, Katherine DeMille, Pauline Moore. Secuestran un avión experimental y matan al piloto, para así poder robar el nuevo sistema de guía. Charlie Chan sigue la pista hasta los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. (FILMAFFINITY)

Der Läufer von Marathon

Berlín 1936. Película (Alemania, 1933). 1h38m. Con Brigitte Helm, Hans Brausewetter, Ursula Grabley, Viktor de Kowa. Se celebran los Juegos Olímpicos y hay una gran expectativa. Luego de una emocionante carrera, Karl Roesicke obtiene una victoria indiscutible, a pesar de llegar muy cansado a la meta. La UFA empezó a ser controlada en esta época, y películas como ésta empezaron a difundir mucha propaganda nazi, vinculada a la supremacía germana, algo expresado en este caso en las competiciones deportivas. Estos motivos llevaron a varios actores y actrices, incluida Brigitte Helm, a abandonar sus carreras cinematográficas, ante la negativa de trabajar bajo ciertas condiciones políticas. (FILMAFFINITY)

Der Olympische Sommer

Berlín 1936. Película (Grecia, 1993). 1h25m. Con Susanne Binninger, Jost Gerstein, Marcus Hambsch. En la Alemania nazi de 1936, un joven e inocente aprendiz, lleno de fiebre olímpica, abandona su aldea rural para ver las ceremonias en Berlín. Al llegar a la capital, conoce a una viuda y florece una relación. Pasan un verano idílico en su casa junto al lago, pero las fuerzas del totalitarismo pronto invadirán sus vidas.

Der Traum von Olympia

Berlín 1936. Documental (Alemania, 2016). 1h29m. Un fascinante documento histórico que estudia en profundidad los Juegos Olímpicos de 1936, utilizados por Hitler como elemento de propaganda nazi. (FILMAFFINITY)

Die lange Hoffnung (“La larga esperanza”)

Berlín 1936 y Guerra Civil española. Documental (Alemania, 1983). 1h25m. Algunos países y deportistas se negaron a asistir a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y una de las alternativas que se barajó fueron los los Juegos Olímpicos “populares” de 1936 de Barcelona (España), en la que estaba prevista la participación de 6.000 atletas (la mayoría pertenecientes a asociaciones y clubes deportivos sindicales y de izquierda) de 22 países (los equipos de Alemania e Italia estaban compuestos por exiliados de ambas naciones), incluyendo también equipos representando a Alsacia, Cataluña, Galicia, el País Vasco y a judíos exiliados de varios países. Pero tampoco se celebraron porque la España democrática no llegó a agosto, ya que el 18 de julio de ese año, un golpe de Estado origió la Guerra Civil española. Los atletas se fueron a toda prisa, aunque algunos se quedaron en España para luchar al lado de la República, como la suiza Clara Ensner, miembro del Partido Comunista de su país, que acabó siendo miliciana anarquista de la Columna Durruti (durante la Segunda Guerra Mundial, Clara y su marido, Paul Thalmann, se unieron a la resistencia francesa). En 1984, Clara regresó a España para presentar un documental sobre su experiencia titulado “Die lange Hoffnung”, de Augustin Souchy. (Almaleonor.wordpress.com)

Hitler’s Olympics

Berlín 1936. Película (Reino Unido, 2016). 44m. Con Susan D. Bachrach, Eric Brown, Jonathan Kydd. La historia de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y cómo la Alemania nazi sacó ventajas del evento con propósitos de propaganda política.

Jesse Owens (American Experience)

Atletismo. Documental (EEUU, 2012). 53m. Jesse Owens, el gran triunfador de los Juegos Olímpicos de Berlín, representa como pocos deportistas la lucha por la integración racial de los negros en EEUU. La película cuenta su historia desde sus inicios en la universidad de Ohio, pasando por sus sonadas victorias en el Berlín nazi de 1936, hasta los problemas a su vuielta a los EEUU, donde pasó de ser un héroe nacional a ser olvidado por problemas raciales. (FILMAFFINITY)

Jesse Owens et Luz Long: le temps d’une étreine

Atletismo. Documental de TV (Francia, 2015). 55m. Jesse Owens representaba a un estado liberal; Lutz Long, a uno totalitario; su abrazo, en plena competición, a la Humanidad. Owens, descendiente de esclavos negros; Long, de alemanes acomodados. Sucedió en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Testigo de los acontecimientos: Adolf Hitler.

L’as des as (“As de ases”)

Boxeo. Película (Francia, 1982). 1h40m. Con Jean-Paul Belmondo, Marie-France Pisier, Rachid Ferrache, Frank Hoffmann. Joe Cavalier fue uno de los más hábiles y valientes pilotos de la Primera Guerra Mundial. Veinte años después, es el entrenador de un equipo de púgiles franceses que participarán en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Aprovechando la competición, Cavalier decide ayudar a escapar a un grupo de judíos, pero la falta de sentido de la orientación hace que el grupo se extravíe en la montaña. (FILMAFFINITY)

Olympia, Part 1: Festival of Nations

Berlín 1936. Documental (Alemania, 1938). 2h1m. Dirigida por Leni Riefenstahl. Primera parte del primer largometraje sobre los Juegos Olímpicos y orquestado como propaganda nazi de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936.

Olympia, Part 2: Festival of Beauty

Berlín 1936. Documental (Alemania, 1938). 1h36m. Dirigida por Leni Riefenstahl Segunda parte del primer largometraje sobre los Juegos Olímpicos y orquestado como propaganda nazi de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936.

Olympic Pride, American Prejudice

Berlín 1936. Documental (Alemania, 2016). 1h22m. En 1936, cuando 18 afroamericanos participaron en los Juegos Olímpicos de Berlín, la historia olvidó a todos excepto a uno. Esta es la historia de los otros 17. (IMDB)

Race (“El triunfo del espíritu”)

Atletismo. Película (Canadá, 2016). 2h14m. Con Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree. En los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, Hitler quería demostrar la superioridad de la raza aria, pero el atleta Jesse Owens comprobó que estaba equivocado. Basada en una historia real.

The Fourth Reich

Berlín 1936. Película (Sudáfrica, 1990). 1h30m. Con Marius Weyers, Grethe Fox, Ryno Hattingh. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Sudáfrica provee a Hitler de materiales para armamento. Un agente nazi debe asesinar al Primer Ministro, que es protegido por un policía, ya su muerte significa recursos inagotables para la Alemania Nazi y asegura su victoria sobre los aliados... Los nazis sudafricanos de hoy hacen volar la esvástica y llaman a sus partidarios a las armas. Esta es la historia del nacimiento de la fuerza política 'White Rage', nacida cuando el mundo está en guerra. Blancos y negros corren a unirse a las fuerzas aliadas. Pero en Sudáfrica miles de patriotas Afrikaners se unen a una organización de ultra derecha que se opone violentamente a los británicos. Los nazis, necesitando materiales de guerra estratégicos, vuelven su atención hacia la única fuente alternativa, Sudáfrica. Hitler en persona ordena "una operación" para tomar el control del país. Se encuentra con el campeón de boxeo sudafricano Robey Leibbrandt, reclutado por los Nazis en Berlín durante lo Juegos Olímpicos de 1936. La misión de Leibbrandt era asesinar al Primer Ministro Sudafricano, General Jan Smuts. Pero el intento de golpe de estado de Leibbrandt es abortado por la acción de un solo hombre... 'White Rage' es un duro drama humano explicado en el momento que ocurrió. Pero sobretodo es la historia de un hombre que evitó un asesinato, Arriesgó su vida, perdió a su familia y murió arruinado. La historia de un héroe desconocido. Después de la guerra algunos de los más prominentes nazis sudafricanos formaron en 1948 el gobierno que creó el Apartheid. (FILMAFFINITY)

The Jesse Owens Story

Atletismo. Película (EEUU, 1984). 2h54m. Con Dorian Harewood, Dan Ammerman, Bob Banks. Una biopic del cuatro veces campeón olímpico Jesse Owens. (IMDB)

Triumph of the Spirit

Boxeo. Película (EEUU, 1989). 2h. Con Willem Dafoe, Edward James Olmos, Robert Loggia, Wendy Gazelle. Nueva mirada sobre la mayor monstruosidad de este siglo: el holocausto nazi. Narra la historia de un boxeador olímpico griego que intenta sobrevivir en Auschwitz gracias al boxeo.

Unbroken (“Inquebrantable”)

Atletismo. Película (EEUU, 2014). 2h17m. Con Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund. Dirigida por Angelina Jolie. El atleta olímpico Louis Zamperini se hizo piloto durante la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió a una odisea al convertirse en prisionero de los japoneses. Basada en una historia real.

LONDRES 1948 (5)

Bert & Dickie

Remo. Película (Reino Unido, 2012). 1h29m. Con Matt Smith, Sam Hoare, James Frain, Geoffrey Palmer. En 1948 Londres sigue medio destrozado por la Segunda Guerra Mundial. Pero decidido a que el juego continúe, el Comité Olímpico Británico convence al Primer Ministro de que los Juegos Olímpicos ayudarán a reconstruir el país. Unidos sólo unas semanas antes de la final, Bert Bushnell y Dickie Burnell no sólo presionaron sus límites físicos y emocionales, sino que florecieron sobre las distinciones de clase para convertirse en ganadores de la medalla de oro. (FILMAFFINITY)

Gold

Hockey sobre césped. Película (India, 2018). 2h50m. Con Akshay Kumar, Kiara Advani, Farhan Akhtar, Vineet Kumar Singh. Ambientada en Londres 1948, narra la historia de la primera medalla olímpica -en hockey sobre césped- que ganó la India post colonial, una vez independizada de Gran Bretaña.

Kultamitalivaimo

Atletismo. Película (Finlandia, 1947). 1h13m. Con Ritva Arvelo, Siiri Angerkoski, Rauha Rentola, Tapio Rautavaara. Una comedia sobre dos matrimonios cuya felicidad es probada por el pasatiempo deportivo de las esposas. Tapio Rautavaara, uno de los actores, se consagró al año siguiente en Londres 1948 como campeón olímpico en lanzamiento de jabalina.

Veteraanin voitto (“Victoria veterana”)

Atletismo. Película (Finlandia, 1955). 1h15m. Con Tapio Rautavaara, Vilho Siivola, Tyyne Haarla. Película de atletismo protagonizada por Tapio Rautavaara, campeón olímpico en lanzamiento de jabalina en Londres 1948.

XIV Olympiad: The Glory of Sport

Londres 1948. Documental (Reino Unido, 1948). 2h18m. Documental sobre los Juegos Olímpicos de Verano de 1948, oficialmente conocidos como los Juegos de la XIV Olimpiada.

ST MORITZ 1948 (1)

Fight Without hate

St Moritz 1948. Documental (Francia, 1948). 1h24m. Documental sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de St Moritz 1948.

HELSINKI 1952 (4)

“Jees, olympialaiset”, sanoi Ryhmy (“Jesús, los Juegos Olímpicos, dijo el grupo)

Helsinki 1952. Película (Finlandia, 1952). 1h39m. Con Reino Valkama, Oiva Luhtala, Assi Northia. Película alusiva a los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952.

Olympia 52

Helsinki 1952. Documental (Francia, 1952). 1h22m. Sobre los Juegos Olímpicos de 1952. Hecho para educar al público, para enriquecer la vida moral e intelectual a través del deporte y para aliviar las heridas de la Guerra Fría en curso. (IMDB)

Memories of the Olympic Summer of 1952

Helsinki 1952. Documental (EEUU, 1954). 50m. Documental sobre los Juegos Olímpicos de 1952 en Helsinki.

The Bob Mathias Story

Atletismo. Película (EEUU, 1954). 1h20m. Con Bob Mathias, Ward Bond, Melba Mathias, Howard Petrie. La historia de Bob Mathias, el primer hombre que ganó dos medallas olímpicas consecutivas de decatlón. (FILMAFFINITY)

OSLO 1952 (1)

Schwere Jungs (“Una cuestión de peso”)

Trineo. Película (Alemania, 2007). 1h34m. Con Sebastian Bezzel, Michael Grimm, Antoine Monot Jr., Simon Schwarz. En los Juegos Olímpicos de invierno de 1952 en Oslo, se enfrentan dos equipos de trineo. Ambos provienen del mismo pueblo, pero están enemistados desde hace 16 años. El equipo del exitoso comerciante Dorfer y el equipo de Gamser, quien siempre ha salido segundo en la vida. (FILMAFFINITY)

MELBOURNE 1956 (6)

Freedom’s Fury

Polo acuático. Documental (EEUU, 2006). 1h30m. En 2006, coincidiendo con el 50 aniversario de la Revolución Húngara, se realizó este documental sobre la semifinal de waterpolo de los Juegos Olímpicos de 1956 entre Hungría y la URSS, conocido como el "Baño sangriento de Melbourne". Está narrado por Mark Spitz, entrenado de joven por Ervin Zádor, figura central de lo ocurrido. El film fue producido por Lucy Liu y Quentin Tarantino, quien describió los hechos como "la mejor historia jamás contada". (FILMAFFINITY)

Geordie

Atletismo. Película (Reino Unido, 1965). 1h33m. Con Alastair Sim, Bill Travers, Paul Young, Norah Gorsen. Preocupado por su escasa estatura, un escocés se apunta a un cursillo de body building, y aumenta de fuerza y estatura. A la edad de 21 años, demuestra aptitudes en el lanzamiento de martillo, y es seleccionado para los Juegos Olímpicos de Australia. (FILMAFFINITY)

José Torres

Boxeo. Documental (Japón, 1959). 25m. Documental sobre el boxeador puertoriqueño Jose Torres, por entonces una promesa del mundo del deporte que había ganado sólo tres años antes la medalla de plata en los Juegos Ólímpicos de Melbourne. Contó con una continuación en 1965, Jose Torres II. (FILMAFFINITY)

José Torres II

Boxeo. Documental (Japón, 1965). 58m. Continuación del documental Jose Torres (1959). Teshigahara vuelve a dedicar una mirada al boxeador puertoriqueño que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Melburne de 1956, centrándose ahora en la preparación y entrenamiento del púgil para encarar el combate contra Willie Pastrano en el campeonato del mundo de pesos pesados. (FILMAFFINITY)

Rendez-vous à Melbourne

Melbourne 1956. Documental (Francia, 1957). 1h46m. La película oficial de los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956.

Szabadság, szerelem (“Children of Glory”)

Polo acuático. Película (Hungría, 2006). 2h3m. Con Kata Dobó, Iván Fenyö, Sándor Csányi. En los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, el equipo húngaro de polo acuático enfrenta a los soviéticos en el que se convertirá en uno de los partidos más sangrientos en la historia del deporte.

ROMA 1960 (9)

Alex

Natación. Película (Nueva Zelanda, 1992). 1h30m. Con Lauren A. Jackson, Chris Haywood, Josh Picker, Cathy Godbold. La testaruda adolescente neocelandesa Alex Archer entrena para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Roma 1960 en los 100m libre. A diferencia de otros nadadores top que sólo entrenan para nadar, Alex toma clases de piano y ballet. Para ir a los Juegos, su máximo sueño, no sólo deberá vencer a una rival formidable, sino superar la muerte de su novio. (IMDB)

Ali

Boxeo. Película (EEUU, 2001). 2h47m. Con Will Smith, Jon Voight, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith. Con determinación y resistencia física, agresividad e inteligencia, Muhammad Ali, llamado antes de convertirse al islam Cassius Clay, transformó para siempre la vida de muchos americanos. Sus combates, tanto fuera como dentro del ring, le hicieron conocer todos los lados de la vida. Belinda, su esposa; Angelo Dundee, su entrenador; Brew Brown, su consejero; Howard Bingham, su fotógrafo y biógrafo; y Fernie Pacheco, su doctor, todos personajes muy cercanos al boxeador, fueron testigos de excepción de su comportamiento arriesgado y de sus acciones fuera de lo común. Así, Ali se convirtió en uno de los personajes más entrañables de la historia contemporánea de los EEUU. Campeón, líder y gran figura mediática. Ali reunía más carisma que nadie. El film narra la vida, tanto del hombre como del campeón, desde sus comienzos hasta su mítico combate contra Foreman en 1974. (FILMAFFINITY)

Atletu (The Athlete)

Atletismo. Película (Etiopía, 2009). 1h25m. Con Rasselas Lakew, Philip C. Pfeiffer, Radoslav Spassov, Rodney Taylor. Cuenta la vida de Abebe Bikila, un atleta que con la primera medalla de oro para África llevó a su continente 'una voz de libertad' para los africanos, que en aquellos momentos estaban fraguando su independencia. (FILMAFFINITY)

Bhaag Milkha Bhaag

Atletismo. Película (India, 2013). 3h5m. Con Farhan Akhtar, Sonam Kapoor, Rebecca Breeds, Pavan Malhotra. Cuenta la historia de Milkha Singh, atleta olímpico hindú en los Juegos Olímpicos de 1956, 1960 y 1964. Un ícono en su país que pasó de ser un huérfano sin hogar a un atleta de élite.

La grande olimpiade

Roma 1960. Documental (Italia, 1961). 2h22m. Documental sobre los Juegos Olímpicos de Roma 1960.

The Games (“La prueba del valor”)

Atletismo. Película (Reino Unido, 1970). 1h40m. Con Michael Crawford, Ryan O’Neal, Charles Aznavour. Cuatro maratonistas (un inglés, un estadounidense, un checoslovaco y un aborigen australiano) se preparan para participar en los Juegos Olímpicos de Roma 1960.

Un ragazzo di Calabria (“Un muchacho de Calabria”)

Atletismo. Película (Italia, 1987). 1h46m. Con Santo Polimeno, Gian Maria Volonté, Diego Abatantuono, Thérèse Liotard. Relato sobre un muchacho de trece años que corre siempre con los pies desnudos, como su héroe, el etíope Abebe Bikila. Su sueño es correr en los Juegos de la Juventud de Roma. (FILMAFFINITY)

Wilma

Atletismo. Película (EEUU, 1977). 1h40m. Con Shirley Jo Finney, Cicely Tyson, Jason Bernard, Joe Seneca. Narra la historia de la velocista estadounidense Wilma Rudolph, una referente afroamericana del deporte que ganó tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 tras superar una poliomielitis.

What’s My Name: Muhammad Ali

Boxeo. Documental (EEUU, 2019). 2h25m. Cincuenta y cinco años atrás, Cassius Clay se convirtió en Muhammad Ali. Primero cambió su nombre, y después, hizo historia.

TOKIO 1964 (10)

Idaten: Tokyo Olympics Story

Tokio 1964. Serie de TV (Japón, 2019). 16 capítulos. Con Kantarou Nakamura, Takeshi Kitano, Mirai Moriyama, Kanji Furutachi. Historia relacionada con distintos casos particulares que tuvieron lugar durante los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, aún durante la era Shōwa (con el emperador Hirohito aún a cargo del país). Entre ellas destacan las del corredor de fondo Kanakura Shizo, el primer japonés en participar en unos Juegos Olímpicos, así como la historia de Tabata Masaji, una de las figuras más importantes detrás del éxito de Tokyo como anfitriona de los Juegos de este año. (FILMAFFINITY)

Le Mystère Koumiko

Tokio 1964. Documental (Francia, 1965). 54m. El director se sumerge en el interior de una joven japonesa durante las Olimpiadas de Tokyo de 1962. Al observar a los jóvenes occidentales en el evento, la niña se cuestiona, admirada, las diferencias entre ambas razas. No es exactamente un documental, sino una experimentación -muy en la línea de los trabajos anteriores de este realizador pionero del "ensayo fílmico" y perteneciente al movimiento de la "rive gauche"- sobre los pensamientos de una persona cualquiera en medio del mundo. (FILMAFFINITY)

Olympia Kyklos

Tokio 1964. Serie animada de TV (Japín, 2020). 24 capítulos de 5m. Un Rey de la Antigua Grecia es transportado a los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

Pamatay: Kaliwa at kanan…!

Boxeo. Película (Filipinas, 1964). Con Nida Blanca, Willie Sotelo, Vilma Valera. La historia del boxeador filipino Anthony Villanueva y la medalla de plata que ganó en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

Running Brave

Atletismo. Película (Canadá, 1983). 1h46m. Con Robby Benson, Pat Hingle, Claudia Cron. La historia de Billy Mills, el indígena americano que llegó desde la oscuridad hasta ganar los 10.000 metros del atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

Showa Monogatari

Tokio 1964. Película animada (Japón, 2011). 1h40m. Esta historia centra su trama en la familia Yamazaki, en el año 39 de la era Showa (1964), en la época en que Japón acoge los Juegos Olímpicos. (FILMAFFINITY)

Showa Monogatari

Tokio 1964. Serie animada de TV (Japón, 2011). 13 capítulos de 25m. La historia de la familia Yamazaki en el año 39 de la era Showa (1964), el año de los Juegos Olímpicos de Tokyo. Serie anime relacionada con la película "Showa Monogatari".

Tokyo ni Olympic wo yonda otoko

Tokio 1964. Película (Japón, 2014). 2h30m. Con Takao Osawa, Takako Tokiwa, Masato Hagiwara, Katsuji Ryo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Fred Wada Isamu, un estadounidense de ascendencia japonesa que dirige una tienda de frutas y verduras en Los Ángeles, ha logrado el éxito en la apertura de tiendas en 10 ubicaciones debido a su perspicacia comercial. Vive en una casa grande con su esposa, sus tres hijos y lleva una vida de riqueza. Un día, Wada ve un artículo en el periódico sobre la búsqueda de alguien de ascendencia japonesa que pueda cuidar a los atletas japoneses que vienen a los Estados Unidos para competir en el campeonato nacional de natación, y le ofrece a su familia. Varios meses después, Kiyokawa, el entrenador del equipo japonés de natación y los nadadores Hashizume, Furubashi y otros llegan a los Estados Unidos. En el campeonato, Japón, que fue el agresor durante la guerra, recibe severas críticas. Sin embargo, el equipo japonés de natación rompe un récord mundial tras otro y establece nueve récords mundiales. Varios años después, Wada y su esposa, que fueron invitados a Japón, reciben una llamada telefónica de Tabata Seiji, presidente de la Federación Japonesa de Natación y secretario general del Comité Olímpico Japonés. Tabata dice que le gustaría algún tipo de ayuda de Wada en su apuesta por los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tokyo orinpikku (“Tokyo Olympiad”)

Tokio 1964. Documental (Japón, 1965). 2h50m. Kon Ichikawa examina la belleza y el rico drama que se exhibe en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, creando un registro de observaciones que van desde lo expansivo a lo íntimo.

Walk Don’t Run (“Camina, no corras”)

Tokio 1964. Película (EEUU, 1966). 1h54m. Con Cary Grant, Samantha Eggar, Jim Hutton, John Standing. El industrial inglés Sir William Rutland vuela a Tokio en viaje de negocios, pero, debido la masiva afluencia de turistas con motivo de los Juegos Olímpicos, le resulta imposible encontrar alojamiento; así que se las apaña para compartir apartamento durante unos días con Christine Easton. Rutland invita a Steve Davis, miembro del equipo olímpico de Estados Unidos, a instalarse con ellos. La situación se complica, sobre todo, porque Rutland decide jugar a Cupido entre Christine y Steve, para disgusto del pesado novio de Christine... (FILMAFFINITY)

GRENOBLE 1968 (2)

13 jours en France (Treize Jours en France)

Grenoble 1968. Documental (Francia, 1968). 1h52m. Este colorista documental versa sobre los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Francia en 1968. (FILMAFFINITY)

Downhill Racer (“El descenso de la muerte”)

Esquí. Película (EEUU, 1969). 1h41m. Con Robert Redford, Gene Hackman, Camilla Sparv, Joe Jay Jalbert. Un atractivo y solitario esquiador (Robert Redford) de un pueblo de Colorado se ha empeñado en convertirse en el rey de las cimas. A pesar de que la tensión y las presiones son cada vez mayores, se va adaptando a la competición al tiempo que aprende lo frágil y volátil que puede ser la fama. (FILMAFFINITY)

MÉXICO 1968 (4)

Olimpiada en México

México 1968. Documental (México, 1969). 4h. Documental sobre los XIX Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. (FILMAFFINITY)

Rojo amanecer

México 1968. Película (México, 1989). 1h36m. Con María Rojo, Damián Bichir, Héctor Bonilla, Eduardo Palomo. Narra los sucesos de la Matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968. Edificio Chihuahua, en Tlatelolco, Ciudad de México. Son los días de mayor efervescencia del movimiento estudiantil del 68. La mañana del 2 de octubre una familia de clase media se prepara para un día normal. Al transcurrir las horas, la familia se verá atrapada en medio de la represión política más sangrienta del México moderno. (FILMAFFINITY)

Salute

México 1968. Documental (Australia, 2008). 2h. El saludo con el puño negro alzado en los Juegos Olímpicos de México 1968 fue un momento histórico para el movimiento de los derechos civiles en EEUU. El atleta australiano que acompañaba en el podio a los dos afroamericanos era Peter Norman. El documental narra las consecuencias para los tres atletas que se refirmaban en sus creencias. (FILMAFFINITY)

Sest koraka… do svjetskog rekorda (“Seis pasos.. hacia el récord mundial)

Atletismo. Documental (1967). 11m. Documenta el entrenamiento de Vera Nikolić, atleta yugoslava especializada en la prueba de 800 metros, con el objetivo de conquistar el récord del mundo, para el que le falta un segundo y siete décimas. (FILMAFFINITY)

MUNICH 1972 (14)

21 Hours At Munich (“21 horas en Munich”)

Munich 1972. Película (1976). 1h41m. Con William Holden, Shirley Knight, Franco Nero, Richard Basehart. Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. En la madrugada del 5 de septiembre, once atletas olímpicos israelíes son secuestrados por un comando terrorista palestino denominado “Septiembre Negro”. Amenazan con matarlos a todos si no se produce la liberación de presos palestinos por parte de Israel. Durante 21 horas el mundo entero estuvo pendiente del trágico suceso. (FILMAFFINITY)

Dvizhenie vverkh (“Three Seconds”)

Básquet. Película (Rusia, 2017). 2h13m. Con Vladimir Mashkov, John Savage, Marat Basharov, Sergey Garmash. Película basada en hechos reales ocurridos en los Juegos Olímpicos de 1972 en Munich. Se centra en el memorable partido final entre los equipos de baloncesto de la URSS y los EE. UU. (FILMAFFINITY)

Monty Python: International Philosophy (The Philosophers’ Football Match)

Fútbol. Cortometraje (Reino Unido, 1972). 4m. Con John Cleese, Eric Idle, Graham Chapman, Michael Palin. Con motivo de los Juegos Olimpicos de Munich en 1972, los filósofos representantes de Alemania y Grecia disputan un encarnizado partido de fútbol. (FILMAFFINITY)

München 72 – Das Attentat

Munich 1972. Película (EEUU, 2012). 1h30m. Con Bernadette Heerwagen, Heino Ferch, Felix Klare, Pasquale Aleardi. Los Juegos Olímpicos de 1972 deberían haber sido un punto culminante deportivo. Pero entonces sucede lo impensable. En la madrugada del 5 de septiembre, terroristas palestinos irrumpieron en la villa olímpica e invadieron los barrios de la delegación israelí.

Munich

Munich 1972. Película (EEUU, 2005). 2h24m. Con Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán Hinds, Mathieu Kassovitz. Tras el asesinato de varios atletas israelíes por el grupo terrorista palestino "Septiembre Negro" durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, un agente especial del Mossad tuvo que ejecutar una misión altamente secreta: asesinar a los responsables. Basada en una historia real. (FILMAFFINITY)

Munich: Mossad’s Revenge

Munich 1972. Documental (Reino Unido, 2006). 48m. Investigación acerca de lo ocurrido en la masacre de los Juegos Olímpicos de Munich de 1972.

Olga Korbut: The Gymnastic, Her Coach, Her Rival anf the President

Gimnasia artística. Documental (Reino Unido, 2000). 50m. Un repaso por la vida de Olga Korbut, la ex gimnasta soviética ganadora de tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Munich 1972.

Olympia – Olympia

Munich 1972. Documental (Alemania Occidental, 1972). 1h36m. El documental comienza con los Juegos Olímpicos de 1896 para continuar a través de los juegos de 1972 en Munich. La cinta deja claro que su intención original es demostrar que desde siempre los Juegos Olímpicos han subvertido fines nacionalistas y comerciales. (FILMAFFINITY)

One Day in September (“Un día de septiembre”)

Munich 1972. Documental (Reino Unido, 1999). 1h34m. En 1972 durante los Juegos Olímpicos de Munich, un grupo de terroristas palestinos entró en el recinto olímpico y secuestró a varios atletas israelíes, con trágicos resultados. Este aclamado documental, ganador del Oscar en su categoría en 1999, incluye material real rodado en esas fechas, además de una entrevista al único superviviente terrorista de la operación, Jamal Al Gashey. (FILMAFFINITY)

Prefontaine

Atletismo. Película (EEUU, 1997). 1h46m. Con Jared Leto, R. Lee Ermey, Ed O’Neill, Breckin Meyer. La vida del carismático Steve Prefontaine, un joven corredor de fondo de Oregón que persiguió el sueño del oro en las Olimpiadas de Munich. (FILMAFFINITY)

Silver Reunion

Básquet. Documental (EEUU, 2013). 13m. Los integrantes del equipo olímpico de básquet de Estados Unidos de 1972 se reúnen para decidir si finalmente aceptan o continúan rechazando las medallas de plata de los Juegos de Munich, en los que perdieron el oro de manera controvertida ante Unión Soviética. (ESPN Films).

Sobreviví a Munich

Munich 1972. Documental. (Alemania, 2012). 52m. Durante la XX edición de los Juegos Olímpicos de Munich, en Septiembre de 1972, el grupo terrorista palestino "Septiembre Negro" atacó a la delegación israelí en sus habitaciones de la Villa Olímpica, y les tomó como rehenes.

Visions of Eight

Munich 1972. Documental (EEUU, 1973). 1h50m. Ocho aclamados cineastas aportan su únicas y diferentes perspectivas de los Juegos Olímpicos de Munich 1972.

Without Limits

Atletismo. Película (EEUU, 1998). 1h57m. Con Billy Crudup, Donald Sutherland, Monica Potter. La vida del renombrado atleta Steve Prefointaine y su relación con el legendario entrenador Bill Bowerman.

SAPPORO 1972 (1)

Sapporo Orinpikku

Sapporo 1972. Documental (Japón, 1972). 1h45m. Documental sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de Sapporo 1972 nominado a los Globos de Oro de ese año.

INNSBRUCK 1976 (1)

White Rock

Innsbruck 1976. Documental (Reino Unido, 1977). 1h16m. Documental sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de Innsbruck 1976.

MONTREAL 1976 (5)

Eternal Princess

Gimnasia artística. Documental (EEUU, 2016). 18m. Es un largo camino desde Bucarest, Rumania, hasta Norman, Oklahoma, y ha sido un largo camino desde los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, cuando Nadia Comaneci obtuvo siete puntuaciones “10” y ganó tres oros olímpicos. (ESPN Films)

Jeux de la XXIème olympiade

Montreal 1976. Documental (Francia, 1977). 1h58m. El Estadio Olímpico de Montreal atraviesa una tormenta de nieve durante la temporada 1976-77. Tal como lo vemos, nos recuerda que los Juegos Olímpicos estuvieron allí hace unos meses. La película muestra otras grandes historias, además de las que cuentan los medios: entre ellas, seguimos a la gimnasta soviética Nelly Kim, que fue segunda detrás de la rumana Nadia Comaneci y otras historias relacionadas con estos 15 días de gloria.

Nadia

Gimnasia artística. Película (EEUU, 1984). 1h20m. Con Marcia Frederick, Johann Carlo, Joe Bennett, Conchata Ferrell. Basado en la historia real de la gimnasta Nadia Comaneci. Nadia comenzó a entrenar competitivamente a los seis años, después de haber sido descubierta por el entrenador Bela Karolyi. Con sólo 14 años, se convirtió en la primera gimnasta olímpica en obtener un puntaje de 10 perfecto con siete jueces, ganando tres medallas de oro, una de plata y una de bronce en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. Luego, la creciente presión por la alta competencia y su aumento de peso amenazaron su carrera. (FILMAFFINITY)

Nadia Comaneci: The Gymnast and the Dictator

Gimnasia artística. Documental (Rumania, 2016). 56m. Documental sobre la legendaria gimnasta Nadia Comaneci, tras convertirse en un icono en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, durante su período en la Rumanía comunista tras los Juegos, en los que sus triunfos fueron utilizados política y mediáticamente, y sus difíciles años bajo la dictadura de Nicolae Ceausescu. (FILMAFFINITY)

Running (“Hasta el último aliento”)

Atletismo. Película (Canadá, 1979). 1h42m. Con Michael Douglas, Susan Anspach, Lawrence Dane, Eugene Levy. Michael Andropolis (Michael Douglas) es un hombre acabado, fracasado en su profesión, en su vida familiar, en la sociedad, se encuentra con el rechazo de todos, sus hijos no le consideran, su mujer pide el divorcio, no logra trabajo... Pero Michael reacciona, quiere demostrar su fuerza interior adormecida, y opta por el sacrificio, el esfuerzo y la lucha, esperanzado de que su hazaña le devuelva la confianza y el respeto de todos. (FILMAFFINITY)

LAKE PLACID 1980 (4)

Miracle (“El milagro”)

Hockey sobre hielo. Película (Canadá, 2004). 2h15m. Con Kurt Russell, Patricia Clarkson, Noah Emmerich, Nathan West. Basada en hechos reales, narra la historia de Herb Brooks, un jugador convertido en entrenador que llevó al equipo americano de hockey sobre hielo a enfrentarse en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 al aparentemente invencible equipo de la Unión Soviética. (FILMAFFINITY)

Of Miracles and Men

Hockey sobre hielo. Documental (ESPN, 2015). 1h43m. Una exploración del llamado “Milagro en el hielo”, la final olímpica de hockey sobre hielo de los Juegos de Lake Placid 1980, desde el punto de vista del país derrotado, la Unión Soviética. (ESPN Films)

Olympic Spirit

Lake Placid 1980. Documental (EEUU, 1980). 27m. Documental sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de Lake Placid 1980.

Pink Panther in the Olym-pinks

Lake Placid 1980. Mediometraje animado (EEUU, 1980). 30m. La Pantera Rosa compite, junto al hombrecito, en varios deportes de invierno, preparándose para los Juegos Olímpicos de Lake Placid, Nueva York. (FILMAFFINITY)

MOSCÚ 1980 (7)

Dying to Be Perfect: The Ellen Hart Pena Story

Atletismo. Película (EEUU, 1996). 1h27m. Con Crystal Bernard, Esai Morales, Casey Sander, Tom Atkins. Historia de una corredora cuya bulimia y anorexia pone en peligro tanto su sueño de competir en los Juegos Olímpicos y como su matrimonio con el alcalde de Denver. (FILMAFFINITY)

Faster than your own shadow

Atletismo. Película (Rusia, 1980). 1h31m. Con Anatoliy Mateshko, Aleksandr Fatyushin, Boris Morozov. Peter Korolev, gran atleta y futuro ingeniero metalúrgico, ganó gracias a su fuerza de voluntad el derecho de participar en competencias internacionales de atletismo. En la competencia, cuando no quedan dudas de que Korolev ganará, uno de los atletas golpea torpemente a su oponente, el plusmarquista mundial Ralph Schmidt. Al darse cuenta de esto, Peter se detiene y ayuda a Schmidt a ponerse de pie. Así comenzó su amistad. Pero el deporte es deporte. Y ya en los Juegos Olímpicos de Moscú, Peter supera en la meta a su amigo y digno rival.

Goldengirl (“La chica de oro”)

Atletismo. Película (EEUU, 1979). 1h44m. Con Susan Anton, James Coburn, Curd Jürgens. Un médico neonazi intenta hacer de su hija una súper mujer, por lo que es especialmente alimentada, entrenada y condicionada desde pequeña para prepararse para los Juegos Olímpicos.

Gulag

Moscú 1980. Película (EEUU, 1985). 2h10m. Con David Keith, Malcolm McDowell, Warren Clarke, John McEnery. Mickey Almon es un popular reportero deportivo que se encuentra cubriendo los Juegos Olímpicos de Moscú. Engañado por la KGB y forzado a confesar que es un espía, es detenido y enviado a Gulag, una prisión situada en Siberia. Incapaz de probar su propia inocencia, Mickey deberá afrontar condiciones inhumanas o comenzar a pensar en un plan de fuga. (FILMAFFINITY)

O Sport, You Are Peace

Moscú 1980. Documental (Finlandia, 1981). 2h30m. Documental sobre las Ceremonias de Apertura y Clausura de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, en plena Guerra Fría.

Personal Best (“Su mejor esfuerzo”)

Atletismo. Película (EEUU, 1982). 2h4m. Con Mariel Hemingway, Scott Glenn, Patrice Donnelly. La vida y los amores entrelazados de tres atletas de alto rendimiento que luchan por el equipo nacional. Chris protagoniza un triángulo amoroso con su entrenador Terry y su amiga, competidora y modelo a seguir Tory.

The Golden Moment: An Olympic Love Story

Moscú 1980. Película (EEUU, 1980). 3h9m. Con Stephanie Zimbalist, David Keith, Richard Lawson, Victor French. Un atleta americano y una gimnasta rusa se conocen justo antes de los Juegos Olímpicos de Moscú y se enamoran. (FILMAFFINITY)

LOS ANGELES 1984 (6)

16 Days of Glory

Documental (EEUU, 1986). 4h44m. El registro fotográfico definitivo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, narra "desde adentro" y a través de las experiencias de los participantes, las palabras de David Perry y la voz cantante de Plácido Domingo. (FILMAFFINITY)

American Anthem (“Días rebeldes”)

Gimnasia artística. Película (EEUU, 1986). 1h39m. Con Mitchell Gaylord, Janet Jones, Michelle Phillips, John Aprea. Julie Lloyd, una joven gimnasta, ingresa en un nuevo club y conoce a Steve (Mitch Gaylord, medallista de oro olímpico en la vida real), un joven gimnasta que antes era una estrella del rugby. Entre ellos surge una gran amistad. Por otro lado se busca el equipo nacional de gimnasia para competir en los Juegos Olímpicos, y sólo seis hombres y seis mujeres formarán tal equipo. A partir de este momento, ambos entrenarán duramente para ocupar una plaza. (FILMAFFINITY)

Fair Play

Atletismo. Película (República Checa, 2014). 1h40m. Con Judit Bárdos, Roman Luknár, Anna Geislerová, Ondrej Maly. Anna pelea por poder clasificarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La joven se entrena día tras día bajo el ojo supervisor de su preparador, hasta que gente de las altas esferas políticas descubren su talento y deciden acelerar su carrera. Así es como Anna entra a formar parte de un proyecto de investigación de esteroides anabolizantes ilegales auspiciado por el estado. La atleta no tardará en darse cuenta de lo que de verdad ocurre cuando empiece a padecer los efectos negativos para su salud que tiene la ingesta de tales productos. (FILMAFFINITY)

Free to Run

Atletismo. Documental (Bélgica, 2016). 1h39m. Traza la evolución del running, desde un deporte entendido predominantemente para velocistas masculinos, hasta su cima en los ‘60, con su transformación a un símbolo de libertad. Uno de los aspectos más destacados de la historia es el papel que tuvo el atletismo en el movimiento de la liberación de la mujer, personificado en uno de los momentos más emotivos de la historia, cuando Joan Benoit ganó en la primera maratón Olímpica para mujeres, en Los Ángeles 1984. La película ofrece una visión atractiva de este deporte para cualquiera que ame el atletismo. (Tokyo2020)

Jappeloup: De padre a hijo

Equitación. Película (Francia, 2013). 2h10m. Con Guillaume Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil, Lou de Laâge. A principios de los 80, Pierre Durand abandona la abogacía para dedicarse a la prueba de saltos a caballo. Apoyado por su padre, apuesta por un joven caballo en quien nadie cree: Jappeloup. Demasiado pequeño, extraño, imprevisible, lleno de defectos aunque también de extraordinarias cualidades. Prueba tras prueba, el dúo progresa, imponiéndose en el mundo de la equitación. Llegan entonces los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que tendrán un resultado inesperado. Basado en una historia real. (FILMAFFINITY)

The Fall

Atletismo. Documental (Reino Unido, 2016). 1h30m. Documental sobre las vidas de las atletas Mary Decker y Zola Budd, y de cómo sus vidas paralelas culminaron en el enfrentamiento directo en la infame final de los 3000 metros lisos de las olimpiadas de Los Angeles de 1984.

SARAJEVO 1984 (1)

Hop, Skip & Jump

Sarajevo 1984. Cortometraje (Bosnia y Herzegovina, 2000). 16m. Una pareja rompe su relación durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 1984 en Sarajevo. Nueve años más tarde, ella es una francotirada del ejército de los serbios de Bosnia, él, sobrevive en su casa esquivando las balas... (FILMAFFINITY)

CALGARY 1988 (2)

Cool Runnings (“Jamaica bajo cero”)

Bobsleigh. Película (EEUU, 1993). 1h35m. Con John Candy, Doug E. Doug, Malik Yoba, Leon. Derice, Sanka, Junior y Yul son cuatro atletas jamaicanos, sin apenas recursos y sin tener conocimiento o adaptación a la nieve, pero dispuestos a alcanzar una difícil meta: ganar la medalla de oro nada menos que en los Juegos Olímpicos de invierno de Calgary 1988. Para ello reclutan como entrenador a un excampeón estadounidense, quien aceptará la imposible tarea. (FILMAFFINITY)

Eddie The Eagle (“Volando alto”)

Esquí. Película (Reino Unido, 2016). 1h25m. Con Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken. La película detalla las inspiradoras hazañas de Michael Edwards, más conocido como “Eddie el Águila”, el más famoso saltador de esquí en la historia británica. Basada en una historia real.

SEÚL 1988 (10)

3 Srikandi

Tiro con arco. Película (Indonesia, 2016). 2h2m. Con Bunga Citra Lestari, Chelsea Islan, Tara Basro. Basado en una historia real. En los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, tres arqueras de Indonesia hicieron historia al ganar la primera medalla para el país.

9.79

Atletismo. Documental (EEUU, 2009). 1h21m. En la historia de los Juegos Olímpicos, nunca hubo una controversia como la que siguió a la final de los 100 metros de Seúl 1988. El encuentro reunió a Carl Lewis (Estados Unidos) y Ben Johnson (Canadá), quienes había sido competidores feroces. En menos de 10 segundos, Johnson superó al favorito Lewis, pero ése no fue el final. Tres días después, en un cambio de fortuna, el COI anunció el dopaje de Johnson y el oro pasó a Lewis. Un misterio aún envuelve la carrera: ¿Johnson fue la excepción en el uso de las drogas o el chivo expiatorio de una práctica generalizada? Seis de los ocho finalistas de aquella carrera fueron implicados por uso de sustancias prohibidas, aunque algunos todavía lo niegan. El cineasta Daniel Gordon profundiza la controversia entrevistando a Lewis, Johnson, sus competidores, entrenadores y expertos olímpicos, y descubre capas de intriga, engaño y favoritismo que cambia nuestra percepción sobre la manera en que la historia fue contada. (ESPN Films)

Foxcatcher

Lucha olímpica. Película (EEUU, 2014). 2h10m. Con Channing Tatum, Steve Carell, Mark Ruffalo, Sienna Miller. Cuando Mark Schultz (Channing Tatum), medallista de oro olímpico, es invitado por el rico heredero John du Pont (Steve Carell) a su magnífica mansión para ayudarle a crear un campo de entrenamiento de alto nivel en el que preparar a un equipo para los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Schultz dice que sí inmediatamente. La razón es que allí espera poder concentrarse en los entrenamientos y evitar así que su hermano Dave (Mark Ruffalo) lo adelante siempre. Basada en una historia real. (FILMAFFINITY)

Hand in Hand

Seúl 1988. Documental (Corea del Sur, 1989). 1h59m. Documental sobre los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Pentathlon

Pentatlon moderno. Película (EEUU, 1994). 1h41m. Con Dolph Lundgren, David Soul, Renée Coleman, Roger E. Mosley. En los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Eric Brogar, un atleta especializado en Pentatlon de Alemania oriental, decide desertar y fugarse con el equipo olímpico americano. Consumada la fuga, Eric se establece en Los Angeles, donde tiene una relación sentimental con una campeona de tiro, pero su relación se deteriora y acaba mal. Después de la caída del muro de Berlín, Eric consigue un trabajo como cocinero en un restaurante regentado por un afroamericano. Cuando su jefe se entera de que era un atleta de elite, campeón olímpico, lo anima para que se ponga en forma y vuelva a la competencia. (FILMAFFINITY)

Seoul 1988: Games of the XXIV Olympiad

Seúl 1988. Documental (Corea del Sur, 1988). 2h19m. Documental oficial de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Shah

Boxeo. Película (Pakistán, 2015). 1h49m. Con Sardar Baloch, Gulab Chandio, Kiran Chaundhry, Faiz Chohan. Biopic sobre Hussain Shah, boxeador pakistaní que pasó de ser un niño sin hogar a ser el mejor boxeador en Asia durante una década. Se convirtió en el único boxeador pakistaní de la Historia en conseguir una medalla olímpica en Seúl 1988. (FILMAFFINITY)

Team Foxcatcher

Lucha olímpica. Documental (EEUU, 2016). 1h31m. Con videos caseros nunca antes vistos, esta película relata la espiral paranoide que atrapó a John E. du Pont y el asesinato del luchador olímpico David Schultz.

The Prince of Pennsylvania

Lucha olímpica. Documental (EEUU, 2015). 50m. Un repaso de la turbulenta relación entre los hermanos Mark y Dave Schultz, ambos luchadores olímpicos, y su excéntrico benefactor, John du Pont, que culmina en el asesinato de Dave a manos del millonario empresario. (ESPN Films)

Thicker Than Water

Saltos ornamentales. Documental (EEUU, 2015). 14m. Cómo el clavadista Greg Louganis lidió con dos diferentes presiones en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988: su intento de defender el doble título olímpico de Los Angeles 1984 y el descubrimiento de HIV positivo antes de los Juegos. (ESPN Films)

ALBERTVILLE 1992 (3)

The Cutting Edge

Patinaje sobre hielo. Película (EEUU, 1992). 1h41m. Con D.B. Sweeney, Moira Kelly, Roy Dotrice. Una temperamental patinadora sobre hielo y un ex jugador de hockey sobre hielo intentarán ganar la medalla dorada en la prueba de patinaje sobre hielo en pareja.

The Cutting Edge 2: Going for the Gold

Patinaje sobre hielo. Película (EEUU, 2006). 1h38m. Con Christy Carlson Romano, Ross Thomas, Scott Thompson Baker, Kim Kindrick. Jackie es una patinadora artística y Alex, un loco del patinaje extremo. Juntos formarán pareja para competir en los Juegos Olímpicos. Secuela (lanzada directamente al mercado de vídeo) de “The Cutting Edge” (1992). (FILMAFFINITY)

The Cutting Edge: Fire & Ice

Patinaje sobre hielo. Película (EEUU, 2010). 1h30m. Con Francia Raisa, Brendan Fehr, Russell Yuen, Stephen Amell. Despúes de que Alejandra “Alex” Delgado, terminara su relación con Zach Conrroy, decide dar clases de patinaje, hasta que James McKinsey tiene algunos problemas en su equipo de Speed Skating y es expulsado. Entonces decide buscar a Alex para que sea su pareja de patinaje. Alex rehusa al principio pero James logra convencerla y empiezan a tener un entranamiento rígido para poder ganar las nacionales. (FILMAFFINITY)

BARCELONA 1992 (11)

Aigua, infern, cel

Polo acuático. Documental (España, 2012). 52m. Narra el esfuerzo y la transformación de un grupo de deportistas de élite sin muchos éxitos internacionales a intentar convertirse en campeones olímpicos. El equipo es la selección española de waterpolo de los años 90. (FILMAFFINITY)

El complot de los anillos

Barcelona 1992. Película (España, 1987). 1h30m. Con Stephen Brennan, Ariadna Gil, Josep Maria Pou, Mónica Huguet. Barcelona vive de lleno los preparativos para la celebración de los Juegos Olímpicos. Mike O'Brian, reportero norteamericano de televisión, llega a la ciudad olímpica como tantos otros en el verano del 92. Su misión es informar exclusivamente del ambiente deportivo. Pero pronto, O'Brian estará más interesado en desvelar las intrigas políticas que en el deporte. Una mujer, Muriel, lo incita a buscar las pistas de un complot, que empieza con un secuestro fallido y una noche de amor. La cámara del periodista nos introducirá en el mundo apasionante que rodea los Juegos. Un mundo lleno de amenazas y peligros en el que O'Brian se juega la vida. (FILMAFFINITY)

El laberinto griego

Barcelona 1992. Película (España, 1993). 1h36m. Con Omero Antonutti, Aitana Sánchez Gijón, Eusebio Poncela, Fernando Guillén Cuervo. Una bella francesa y su acompañante se presentan en casa del detective Juan Bardón, un hombre con alma de perdedor y serios problemas familiares. La pareja contrata sus servicios para buscar a un joven griego, ex-amante de la mujer que, al parecer, ha huido a Barcelona... (FILMAFFINITY)

I Hate Christian Laettner

Básquet. Documental (EEUU, 2015). 1h30m. Único jugador universitario del “Dream Team”. Protagonista de la legendaria canasta en el último segundo que decidió la final regional de la NCAA entre Duke y Kentucky en 1992, considerada por muchos el mejor partido de la historia de esta competición. Todavía único jugador titular en cuatro Final Four consecutivas de la liga universitaria y principal responsable de dos títulos NCAA con los Blue Devils de la Universidad de Kentucky, en donde su dorsal, el 32, fue retirado en ese crucial 1992, año en el que fue elegido por Minnesota en el número tres del 'draft', tras Shaquille O'Neal (Orlando) y Alonzo Mourning (Charlotte). Christian Laettner tenía instinto, visión de juego... ¿por qué ha despertado tanta aversión en tanta gente y durante tanto tiempo? Quizá es por su estilo, por su carácter o por su dureza en la pista, porque pisoteó el pecho de un jugador caído o por su enfrentamiento con sus compañeros de equipo. "Odio a Christian Laettner" repasa la carrera de este jugador y desvela cómo, en ocasiones, la imagen que tenemos sobre algunas cosas no coincide con la realidad. (FILMAFFINITY)

La tropa de Cobi

Barcelona 1992. Animación. Serie de TV (España, 1992). Las aventuras de Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de sus amigos, Jordi y Olivia van con él, Cachas, Rosi, Bicho y Petra, una niña estilizada sin brazos, diseñada para los Juegos Paralímpicos. (FILMAFFINITY)

Marathon

Barcelona 1992. Documental (España, 1992). 1h25m. Película oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Michael Jordan: Air Time

Básquet. Documental (EEUU, 1992). 50m. Michael Jordan: Air Time narra la carrera de Michael Jordan durante los campeonatos de 1991-1992 con los Chicago Bulls y como parte del equipo olímpico de Estados Unidos de baloncesto “Dream Team” en Barcelona 1992. Jugadas, entrevistas, preocupaciones y triunfos personales relatados para que el espectador se ponga en la piel de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. (FILMAFFINITY)

Run for the Dream: The Gail Devers Story

Atletismo. Película (EEUU, 1996). 1h39m. Con Charlayne Woodard, Louis Gossett Jr., Tina Lifford. La verdad es más extraña que la ficción. La campeona olímpica Gail Devers casi pierde su pie por una misteriosa enfermedad después de ser seleccionada para los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. En esos Juegos, no pudo llegar a la final ya que la enfermedad (llamada “enfermedad de Graves”) dejó sus pies hinchados, agrietados y con sangre. Dos años después, estuvieron a punto de amputarle el pie cuando descubrieron que el tratamiento con radiación lo estaba empeorando. Pero se recuperó y ganó la medalla dorada en los 100 metros de Barcelona 1992 y Atlanta 1996.

The Dream Team

Básquet. Documental (EEUU, 2012). 1h9m. Documental realizado por la NBA conmemorando el vigésimo aniversario de la medalla de oro olímpica conseguida por el que se considera el mejor equipo de baloncesto de la historia, el "Dream Team". En él se muestran imágenes nunca vistas, como el partido que perdieron frente a un combinado universitario. (FILMAFFINITY)

The Other Dream Team (“El otro Dream Team”)

Básquet. Documental (EEUU, 2012). 1h29m. La increíble historia del equipo lituano de baloncesto 1992, cuyos atletas lucharon durante el régimen soviético, se convirtieron en símbolos del movimiento de la independencia de Lituania, y - con la ayuda de los Grateful Dead - triunfó en los Juegos Olímpicos de Barcelona. (FILMAFFINITY)

The Trials of Dan and Dave

Atletismo. Documental (EEUU, 2017). 52m. Las historias de Dan O’Brien y Dave Johnson, decatletas estadounidenses que compitieron en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y protagonistas de una campaña publicitaria de Reebok por 25 millones de dólares.

LILLEHAMMER 1994 (3)

The Price of Gold

Patinaje sobre hielo. Documental (EEUU, 2014). 1h18m. Un perfil de un incidente ocurrido el 6 de enero de 1994 en el Campeonato de Patinaje sobre hielo de Estados Unidos, en el que un desconocido atacó a la participante Nancy Kerrigan. Luego se develó que el atacante fue contratado por el ex esposo de Tonya Harding, principal rival de Kerrigan, para evitar que compita en los Juegos Olímpicos de invierno de Lillehammer 1994. Este documental iba a llamarse originalmente “Tonya and Nancy”. (ESPN Films)

I, Tonya (“Yo soy Tonya”)

Patinaje sobre hielo. Película (EEUU, 2017). 2h1m. Con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Caitlin Carver. Década de 1990. Tonya Harding es una prometedora patinadora sobre hielo estadounidense, siempre bajo la sombra de su insensible madre, pero con un talento innato capaz de hacer un triple axel en competición. En 1994, su principal rival para los Juegos Olímpicos de Invierno es su compatriota Nancy Kerrigan, a la que, poco antes de los Juegos, un matón a sueldo la golpea la rodilla con una barra de hierro. Las sospechas recayeron en el entorno de Tonya, lo que supuso el comienzo del fin de su carrera. Basada en una historia real. (FILMAFFINITY)

Right to Play

Esquí. Documental (EEUU, 2012). 42m. La historia del esquiador noruego Johann Olav Koss, tricampeón olímpico en los Juegos de Invierno de Lillehammer 1994, quien fundó la organización sin fines de lucro “Right to Play”, que ofrece deportes a niños de países del tercer mundo y devastados por la guerra. (ESPN Films)

ATLANTA 1996 (6)

Atlanta’s Olympic Glory

Atlanta 1996. Documental (EEUU, 1997). 3h26m. Documental oficial sobre los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Endurance

Atletismo. Documental (EEUU, 1998). 1h23m. La medalla de oro para la carrera de 10.000 metros masculinos en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 ganada por el etíope Haile Gebrselassie. (FILMAFFINITY)

Judging Jewell

Atlanta 1996. Documental (EEUU, 2014). 22m. El guardia de seguridad Richard Jewell recibió elogios después de un atentado en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 cuando encontró una bomba oculta. Pero esos elogios se convirtieron en una pérdida de honor cuando Jewell fue injustamente acusado de colocar la bomba en una investigación que siguió. (ESPN Films).

Las niñas de oro

Gimnasia rítmica. Documental (España, 2013). 54m. Con Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Maider Esparza, Estela Giménez, Lorena Guréndez, Tania Lamarca, Estibaliz Martínez. Documental que narra en primera persona la historia del conjunto español de gimnasia rítmica que fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Grabado en agosto de 2006 durante el reencuentro del equipo con motivo del décimo aniversario de la consecución. (FILMAFFINITY)

Marathon Runner

Atletismo. Documental (Corea del Norte, 2002). 1h6m. El viaje de la atleta norcoreana Jong Song Ok desde el intento fallido de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 hasta su medalla dorada en el maratón del Mundial de Sevilla 1999.

Richard Jewell (“El caso de Richard Jewell”)

Atlanta 1996. Película (EEUU, 2019). 2h11m. Con Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm. Richard Jewell era un guardia de seguridad en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, el cual descubrió una mochila con explosivos en su interior y evitó un número mayor de víctimas al ayudar a evacuar el área poco antes de que se produjera el estallido. En un principio se le presentó como un héroe cuya intervención salvó vidas, pero posteriormente Jewell pasó a ser considerado el sospechoso número uno y fue investigado como presunto culpable.

NAGANO 1998 (3)

Gukgadaepyo (“Take Off”)

Esquí. Película (Corea del Sur, 2009). 2h17m. Con Ha Jung-woo, Sung Dong-il, Kim Ji-Suk, Kim Dong-uk. El seleccionador nacional de Corea tiene encomendada la misión de formar un grupo de saltadores de esquí para que participen en las nuevas olimpiadas de invierno en Japón 1998. Historia basada en hechos reales que obtuvo muy buenos resultados en la taquilla coreana. (FILMAFFINITY)

Olympic Glory

Nagano 1998. Documental (Noruega, 1999). 42m. Documental con la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano 1998, filmado para IMAX.

The Nagano Tapes: Rewound, Replayed & Reviewed

Hockey sobre hielo. Documental (EEUU, 2018). 1h13m. La historia de cómo la República Checa ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano 1998 contra jugadores profesionales de la NHL. (Olympic Channel)

SIDNEY 2000 (8)

Barracuda

Natación. Miniseria (Australia, 2016). 4 capítulos de 55m. Con Matt Nable, Elias Anton, Ben Kindon, Victoria Haralabidou. Danny Kelly es un talentoso nadador que asiste a una prestigiosa escuela privada de Melbourne con una beca deportiva. De clase obrera, medio griego y medio escocés, tiene que hacer frente al acoso de los estudiantes privilegiados. Danny anhela ganar el oro de natación en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. El prestigioso entrenador Frank Torma decide entrenarlo, al tiempo que desarrolla una amistad con tintes de rivalidad con su compañero de equipo Martin Taylor. (FILMAFFINITY)

Campeones

Básquet. Película (España, 2018). 2h4m. Con Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Luisa Gavasa, Jesús Vidal. Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día, en medio de una crisis personal, entrenando a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de vida. Marcado guiño al escándalo de la Selección Española de básquet en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000. (FILMAFFINITY)

Chacun pour tous

Básquet. Película (Francia, 2018). 1h34m. Con Ahmed Sylla, Olivier Barthelemy, Jean-Pierre Darroussin, Camélia Jordana. Para no perder la subvención de la federación, un entrenador forma un equipo de baloncesto con falsos deficientes mentales, y así poder participar en los juegos paraolímpicos de Sidney en el año 2000. Siete parados desencantados y dos verdaderos jugadores minusválidos es el equipo que vuela para Australia. Los farsantes van a tener que convivir con los demás atletas, compartir el alojamiento y los vestuarios. El cinismo y la arrogancia de éstos va a confrontarse con la pasión y el esfuerzo de los demás atletas. (FILMAFFINITY)

Destino Confidencial: el sueño de Soraya

Levantamiento de pesas. Documental (Argentina, 2015). 30m. Soraya Jiménez marcó la historia del deporte olímpico. Tenía apenas 10 años cuando descubrió el levantamiento olímpico de pesas, un deporte por aquel entonces sólo reservado para hombres. Su historia es la de una mujer que luchó contra todo lo imaginable en busca de un sueño. (ESPN)

Fata de aur

Gimnasia artística. Documental (Rumania, 2019). 1h35m. Para la gimnasta rumana Andreea Raducan perder su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 sigue siendo un trauma. Quince años más tarde intenta entender qué ocurrió bajo el punto de vista de una persona adulta.

King Ray

Básquet. Documental (Españan, 2019). 1h25m. En los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000, España logró la medalla de oro exhibiendo un juego muy superior al de sus rivales. Al cabo de un tiempo se descubrió que uno de los integrantes del equipo, Carlos Ribagorda, en realidad era periodista y se había infiltrado en la plantilla para denunciar lo que haría público en un reportaje: 10 de los 12 componentes de aquella selección de básquet, entre ellos él mismo, no sufrían ningún tipo de discapacidad. España perdió la medalla, los atletas con discapacidad intelectual (DI) vieron comprometida su presencia en eventos paralímpicos durante mucho tiempo, y después de Sydney 2000 el llamado Baloncesto DI no ha vuelto a ser disciplina paralímpica. "King Ray" da voz al capitán de aquel equipo, uno de los dos jugadores que sí sufría una discapacidad intelectual: Raymond Torres. La suya es una historia de sacrificio y superación que sirvió de inspiración para "Campeones", la taquillera comedia de Javier Fésser. El fraude de Sidney 2000, considerado por The Guardian como una de las 10 mayores mentiras de la historia del deporte, es además recreado en la película francesa "Todos a una". (FILMAFFINITY)

Marion Jones: Press Pause

Atletismo. Documental (EEUU, 2010). 51m. La exitosa carrera la atleta estadounidense Marion Jones (tricampeona olímpica en Sidney 2000), su admisión de dopaje en 2007 y la consecuente sentencia a prisión. (ESPN)

Sydney 2000 Olympics: Bud Greenspan’s Gold from Down Under

Sidney 2000. Documental (Australia, 2001). 1h47m. Documental oficial sobre los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

ATENAS 2004 (7)

Bud Greenspan’s Athens 2004: Stories of Olympic Glory

Atenas 2004. Documental (Grecia, 2005). 1h36m. Documental oficial sobre los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Destino Confidencial: el camino del oro

Básquet. Documental (Argentina, 2015). 1h. Atenas 2004 fue el lugar donde llegó a su fin una gran historia para el básquet argentino. Un camino que tuvo su inicio dos años antes en el Mundial que se disputó en Estados Unidos. Para ese torneo, la Selección Argentina había formado un equipo que contaba sus partidos por victorias cuando en su camino se cruzó la todopoderosa Estados Unidos. Así comienza el camino del oro. (ESPN).

Destino Confidencial: el círculo de Vanderlei

Atletismo. Documental (Argentina, 2017). 30m. La historia de Vanderlei Cordeiro de Lima, uno de los ejemplos más claros del espíritu olímpico. Un deportista que enseña que la victoria no sólo pasa por ganar. (ESPN)

Forever The Moment

Handball. Película (Corea del Sur, 2008). 2h4m. Con Moon So-ri, Jeong-eun Kim, Uhm Tae-woon, Jeong Seok-yong, Jo Eun-ji. En 2004 el equipo nacional surcoreano de handball femenino prepara su participación en los Juegos Olímpicos de Atenas. El relevo generacional inacabado siembra dudas en un equipo acostumbrado a colgarse medallas en los últimos campeonatos. Las difíciles relaciones entre las jugadoras veteranas y las jóvenes promesas enturbian el ambiente, ya caldeado después de que los dirigentes deportivos decidan sustituir a la entrenadora por un arrogante exjugador profesional. Pero juntos deberán luchar por el objetivo común de un país. Basado parcialmente en hechos reales. (FILMAFFINITY)

Jugando con el Alma

Básquet. Documental (Argentina, 2018). 1 temporada, 4 capítulos. Cómo el equipo de básquet de Argentina fue seleccionado y entrenado para ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en contra de todas las probabilidades.

La Generación Dorada

Básquet. Documental (Argentina, 2018). 1h12m. Dirigida por Juan José Campanella, y por Camilo Antolini es un documental sobre la era de Manu Ginobili y de la selección de baloncesto de Argentina, cuando lograron lo inimaginable ganando el oro Olímpico en Atenas 2004. Tras las actuaciones del equipo en los rankings juveniles, la crisis económica en Argentina y su increíble victoria contra Estados Unidos en el Mundial de la FIBA de 2002, la película culmina con su mejor momento, cuando rompieron con "el hechizo y el aura de una Estados Unidos invencible" para conseguir la victoria Olímpica. (Tokyo2020)

Murderball

Rugby en silla de ruedas. Documental (EEUU, 2005). 1h25m. Personas cuadripléjicas que juegan al rugby en silla de ruedas se sobreponen a obstáculos inimaginables para competir en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004.

BEIJING 2008 (7)

Coming of Age: China After Beijing 2008

Beijing 2008. Documental. 1 temporada. 11 capítulos. El legado del radical programa deportivo adoptado por China para los Juegos Olímpicos de 2008.

Dream Weavers: Beijing 2008

Beijing 2008. Documental (China, 2008). 1h26m. Documental que muestra la preparación que realizó China a lo largo de siete años (desde 2001) para la realización de los Juegos Olímpicos de 2008. (FILMAFFINITY)

Kick in Iran

Taekwondo. Documental (Alemania, 2010). 1h22m. Sarah Khoshjamal es la primera mujer atleta profesional de Irán que ha clasificado para los Juegos Olímpicos. La película muestra su largo y pedregoso camino a Beijing 2008, una lucha por el reconocimiento en una sociedad basada en las estrictas leyes religiosas, en que las mujeres siguen desempeñando un papel subordinado. (FILMAFFINITY)

¿Por qué los jamaicanos corren tan rápido?

Atletismo. Documental (España, 2009). 61m. Agosto de 2008. Jamaica vive pegada al televisor. La isla se paraliza mientras sus atletas, encabezados por el hombre más veloz de la historia, Usain Bolt, arrasan en las pruebas de velocidad de los Juegos Olímpicos de Beijing. Bolt pulveriza los récords, y la proporción de habitantes/corredores de élite en Jamaica con respecto al resto del planeta desafía la lógica. Ninguna superpotencia mundial puede parar a los atletas de esta pequeña isla del Caribe. Ésta es la historia de las 6 medallas de oro que colocaron a Jamaica en el centro de todos los mapas del mundo. Un documental que nos acerca a la dura realidad en la que se forman estos jóvenes atletas, y que nos descubre cómo la música y el atletismo se han convertido en vías de escape de la pobreza y la violencia en Jamaica. (FILMAFFINITY)

The Everlasting Flame: Beijing 2008

Beijing 2008. Documental (China, 2008). 1h41m. Documental oficial de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

The Luv Race

Beijing 2008. Cortometraje animado (EEUU, 2008). 5m. En una carrera de perros, los perros corren tras el conejo. ¿Entonces qué motiva a tres atletas masculinos humanos a correr? Bill Plympton hizo esta animación para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en lo que es una mirada cómica y animada hacia los deportes olímpicos. Plympton afirmó que si él corriera en los Olímpicos, entonces habría mucho más amor en el mundo. (FILMAFFINITY)

Utopía

Atletismo. Documental (España, 2009). 53m. Dos ciclistas amateurs, Germán y Gabi, cruzaron casualmente sus vidas en una curva de la carretera. Los dos vivieron el mismo accidente pero uno de ellos lo sufrió en carne propia mientras el segundo lo vivió como espectador. Fue un punto de inflexión en la vida de Gabi, casualmente entrenador de atletas Paralímpicos, quien a partir de ese día se propuso dedicarse, no sólo a deportistas de alto nivel, sino además intentar acercar el deporte adaptado al mayor número de personas posible. El grupo de amigos se completa con Santiago, Vicente y Felipe, los dos primeros deportistas Paralímpicos del máximo nivel que buscan el broche de oro para sus carreras deportivas, con sendas medallas en los Juegos de Beijing 2008. Felipe, tetrapléjico y entusiasta del deporte, se ha volcado totalmente a aprovechar al máximo su escasa capacidad física, utilizando su inteligencia y su creatividad. El grupo conoce a Marcos, quien tiene una discapacidad física muy severa y, desde hace ocho años, ha descartado cualquier tipo de deporte. Sin embargo se genera una mutua enseñanza; el grupo le enseña a Marcos que es posible disfrutar del deporte y Marcos añade al grupo nuevos valores, y una filosofía de vida admirable... (FILMAFFINITY)

VANCOUVER 2010 (2)

The Crash Reel

Snowboard. Documental (EEUU, 2013). 1h48m. La creciente rivalidad entre Kevin Pearce y Shaun White en la carrera hacia los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010 deja a Shaun en lo alto del podio olímpico y a Kevin en coma después de un accidente durante un entrenamiento en Park City, Utah. La familia de Kevin, estrechamente unida a él, viaja desde Vermont para ayudarle a reconstruir su vida con una lesión cerebral. Pero él insiste en volver a practicar snowboard. Los médicos piensan que el más ligero golpe en la cabeza podría matarlo. ¿Los desafiará Kevin e insistirá en perseguir su gran pasión? Esta es la dramática historia de un atleta inolvidable, de un deporte espectacular, el snowboard, y de un grave asunto, la lesión cerebral. (FILMAFFINITY)

Women in Motion

Vancouver 2010. Documental (Canadá, 2011). 1h. Con Alex Gough, Kristina Groves, Mellisa Hollingsworth. Un documental que profundiza en el viaje de cinco atletas luego de competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010.

LONDRES 2012 (25)

A Running Jump

Londres 2012. Cortometraje animado (Reino Unido, 2012). Con Eddie Marsan, Samantha Spiro, Sam Kelly, Danielle Bird. Los miembros de una familia viven frenéticas vidas de proporciones olímpicas.(FILMAFFINITY)

Aly Raisman: Quest for Gold

Gimnasia artística. Documental (EEUU, 2012). 1h10m. Un recorrido de nueve meses por la vida de la gimnasta estadounidense Aly Raisman desde el Campeonato Mundial 2011 hasta las eliminatorias olímpicas para Londres 2012.

B1 – Tenório em Pequim

Judo. Documental (Brasil, 2010). 1h39m. El judoca brasileño Antônio Tenório, uno de los pocos del mundo en competir tanto en campeonatos paralímpicos como en los olímpicos, se prepara para disputar una cuarta medalla de oro en Pekín en este documental dirigido por dos brasileños.

Familympics

Deportes varios. Serie (2012). 5 capítulos de 3m. Luis Brown de “Lecciones con Luis” y su familia celebran los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y enseñan sobre deportes.

First

Londres 2012. Documental (Reino Unido, 2012). 1h49m. Documental oficial sobre los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Gun to Tape

Atletismo. Documental (Kenia, 2012). 30m. Documental sobre los corredoras keniatas David Rudisha y Edna Kiplagat en su preparación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Locked In

Natación. Documental (EEUU, 2018). 38m. Victoria Arlen lo tenía todo cuando era niña –talento atlético y una familia amorosa–, hasta caer en coma a los 11 años. Cuando se despertó tres años después, estaba literalmente atrapada en su cuerpo, incapaz de comunicar que todavía estaba ahí. Con la ayuda de su familia y terapia, salió de su prisión sin poder caminar… pero aún podía nadar, hasta llegar a una medalla de oro y tres de plata en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Pero aún no había terminado: se inscribió en un programa llamado “Project Walk” y terminó como concursante en el reality “Dancing with the Stars”. (ESPN Films)

Manyaa The Wonder Boy

Atletismo. Película (India, 2011). 2h12m. Con Vignesh Joshi, Madhvi Juvekar, Amitriyan Patil. La historia de ficción de un campeón que proviene de una aldea remota en Maharashtra. Comienza con su infancia y deambula por las dificultades que supera hasta alcanzar la gloria, cuando enorgullece a su país al ganar los 100 metros llanos de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Mein Weg nach Olympia

Juegos Paralímpicos. Documental (Alemania, 2013). 1h25m. Muestra el viaje del director por el mundo para conocer a algunos de los atletas en plena preparación para asistir a los Juegos Paralímpicos de Londres en el año 2012. Con este documental el director completa la trilogía que incluye los largometrajes "Nobody’s Perfect", y "Alles Wird Gut", sobre las vidas y sentimientos de personas que, como el propio director, nacieron con una discapacidad física. (FILMAFFINITY)

Olympics 2012: One Year to Go

Londres 2012. Documental (Reino Unido, 2011). 36m. Para celebrar que falta un año para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Sophie Raworth y Jake Humphrey están en vivo en Trafalgar Square, donde los atletas del mundo son invitados a los Juegos. Con música en vivo y entretenimientos, se les suman alguno de los mejores atletas de Gran Bretaña para dar a conocer por primera vez el diseño de la medalla dorada.

Olympics 2012 Orientation

Londres 2012. Corto (Reino Unido, 2012). 32m. Con Noma Dixit, Jack Eyers, Karlina Grace-Paseda. Una breve visión a la vida como un realizador de Juegos en el detrás de escena de Londres 2012. (IMDB)

Oro, el día que todo cambio

Fútbol. Documental (México, 2013). 48m. Muestra los momentos que marcaron el camino de la victoria olímpica de la selección mexicana de fútbol el 11 de agosto de 2012 en Wembley. (FILMAFFINITY)

Ouro, Suor e Lágrimas (“Oro, sudor y lágrimas)

Voleibol. Documental (Brasil, 2014). 1h33m. Documental brasileño que retrata el voleibol, segunda pasión deportiva nacional, develando los secretos de la década (2001-2012) en la que los deportistas del país coleccionaron más victorias en las selecciones masculina y femenina.

Pacemaker

Atletismo. Película (Corea del Sur, 2011). 2h4m. Con Kim Myeong-min, Go Ara, Ahn Sung-Kee, Choi Tae-Joon. Un prometedor corredor de maratones se ve forzado a dejar sus sueños debido a una herida en su pierna y para apoyar a su hermano menor. Aun así, no puede alejarse de la pista y se convierte en un “pacemaker” –un corredor que guía a su equipo durante la primera parte de la maratón e indicarles el ritmo al que deben correr-. Por primera vez, tendrá la chance de participar en una maratón de 42,195 metros guiando al equipo coreano en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (FILMAFFINITY)

Paratodos (“4All”)

Juegos Paralímpicos. Documental (Brasil, 2016). 1h47m. Para algunas personas, el exceso no es una opción o un acto heroico, es sólo el comienzo. Este documental muestra la vida de los mejores atletas paralímpicos brasileños.

Récord mundial

Natación. Documental (México, 2014). 1h18m. Gustavo Sánchez es un joven que logra lo que se propone. Tiene sólo una cosa en mente: ganar cinco medallas en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. (FILMAFFINITY)

Rishing from Ashes

Ciclismo. Documental (EEUU, 2012). 82m. Narrado por Forest Whitaker, se trata de la historia del primer equipo nacional ciclista de Ruanda en su épica hazaña de hacer historia y representar a su país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Un puñado de ciclistas entrenados por Jock Boyer, el primer americano en correr el Tour de Francia, son un poderoso símbolo de esperanza para un país que se recupera de uno de los más devastadores genocidios de la historia. (FILMAFFINITY)

Shaun the Sheep Championsheeps

Animación. Serie de TV (Reino Unido, 2012). 21 episodios de temática deportiva que se realizó con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (FILMAFFINITY)

The Corrupted

Londres 2012. Película (Reino Unido, 2019). 1h40m. Con Sam Claflin, Charlie Murphy, Adam Long, Timothy Spall. Con los Juegos Olímpicos de 2012 de Londres como telón de fondo, un exconvicto intenta volverse a ganar a su familia, pero rápidamente se ve envuelto en otra red de crimen y corrupción. (FILMAFFINITY)

The Gabby Douglas Story (“La historia de Gabby Douglas”)

Gimnasia artística. Película (EEUU, 2014). 1h26m. Con Gabby Douglas, Regina King, Imani Hakim, Sydney Mikayla. Historia sobre la niña prodigio de la gimnasia Gabby Douglas y su inspirador relato sobre cómo, nacida en un familia muy humilde y sin recursos económicos, la joven de color llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (FILMAFFINITY)

The Olympics

Atletismo. Corto animado (Reino Unido, 2012). 4m. Los Dioses del Olimpo descienden a la tierra para realizar las más duras pruebas de atletismo. (FILMAFFINITY)

Touch the Wall

Natación. Documental (EEUU, 2014). 1h41m. La superestrella de la natación Missy Franklin estaba destinada a la grandeza desde corta edad, pero no fue hasta la llegada de la veterana Kara Lynn Joyce que esas altas expectativas empezaron a tomar forma.

Twenty Twelve

Londres 2012. Serie de TV (Reino Unido, 2011). 6 capítulos de 30m. Con Hugh Bonneville, Olivia Colman, Jessica Hynes, Amelia Bullmore. Aclamada sitcom en formato de falso documental sobre los preparativos para las Olimpiadas de Londres 2012. (FILMAFFINITY)

Una luz diferente

Atletismo. Documental (España, 2011). 10m. Muchos pensaréis que por ser ciego mi vida está llena de problemas. Sí, es verdad, pero problemas como los de los demás. Todos los días sale el Sol, y si no sale, ya me encargo yo de sacarlo". Palabras de David Casinos (deportista ciego y tricampeón paralímpico) en este corto en el que muestra porqué los más ciegos son los que no quieren ver, y no los que no tienen la capacidad. Una mirada diferente muestra el día a día de una persona maravillosa que superó una ceguera diabética después de más de 20 años viendo. (FILMAFFINITY)

Usain Bolt: l’homme le plus rapide (“Usain Bolt: The Fastest Man Alive”)

Atletismo. Documental (Francia, 2012). 1h25m. Documental sobre el atleta Usain Bolt, en el que se sigue la vida del deportista a lo largo de varios años, llegando hasta su participación en los Juegos Olímpicos 2012 de Londres en los que fue coronado como "el hombre más rápido del mundo". (FILMAFFINITY)

SOCHI 2014 (3)

Putin’s Games

Sochi 2014. Documental (Alemania, 2014). 1h28m. Sochi es el lugar de veraneo tradicional de la Rusia rica. Elegida como sede para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, la controversia está servida: la población ha sufrido la expropiación de sus casas y el daño medioambiental es incalculable. (FILMAFFINITY)

Spirit in Motion

Deportes varios. Documental (Rusia, 2015). 1h3m. Ocho de los atletas más fuertes de diferentes partes del mundo están peleando por llegar a los Juegos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014 y ganar una medalla con el máximo rendimiento, pero antes cada uno de ellos deberá derrotar al oponente más serio: la discapacidad. (IMDB)

To Russia With Love

Sochi 2014. Documental (EEUU, 2014). 1h30m. Durante la preparación de los Juegos olímpicos en Sochi, una ley que prohibía la propaganda sobre relaciones sexuales 'no tradicionales' es aprobada en Rusia. Los competidores homosexuales tuvieron que tomar una importante decisión: protestar en defensa de sus camaradas rusos o competir en silencio. (FILMAFFINITY)

RÍO 2016 (20)

Destino Confidencial: 14 metros

Atletismo. Documental (Argentina, 2016). 30m. Catherine Ibargüen es hoy una de las atletas más exitosas del planeta. Nadie ha logrado hacerle sombra desde que ganara la medalla de plata en salto triple en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Hoy Catherine está ante el desafío más importante de su vida: ganar el oro en Río 2016. (ESPN)

Destino Confidencial: buscando a Bolt

Atletismo. Documental (Argentina, 2017). 30m. Después de los Juegos Olímpicos de Río 2016, se produjo un vacío dejado por uno de los mejores deportistas de la historia. ¿Cómo se prepara su país, Jamaica, para encontrar al heredero? (ESPN).

Destino Confidencial: el padre del viento

Yachting. Documental (Argentina, 2017). 30m. Después de haber sido cuatro veces campeón del mundo y de haber participado en cinco citas olímpicas en las que obtuvo dos medallas de bronce, el regatista argentino Santiago Lange decidió que no era suficiente y que quería estar en los Juegos de Río, a los que llegaría con 54 años. Lo que Lange no sospechaba era que estaba a punto de enfrentarse al desafío más grande de su vida. (ESPN)

Destino Confidencial: Historias de Río

Río 2016. Documental (Argentina, 2015). 30m. Río de Janeiro se convertirá en 2016 en la capital mundial del deporte. Detrás de una ciudad que se prepara, hay cientos de historias con un objetivo común: los Juegos Olímpicos. (ESPN)

Destino Confidencial: la transformación de Yuri

Levantamiento de pesas. Documental (Argentina, 2019). 30m. El 10 de agosto de 2016, la colombiana Yuri Alvear disputa la final olímpica de judo en la categoría 70 kg. En Londres 2012 había sido bronce. Cuatro años después, la medalla de oro está a sólo un combate de distancia.

Destino Confidencial: Mariana Pajón

Ciclismo BMX. Documental (Argentina, 2016). 30m. El BMX no era uno de los deportes más conocidos en Latinoamérica hasta que llegó Mariana Pajón. La historia de Pajón es la de una niña que surcó un camino inexistente, la de una ciclista que hizo florecer esperanza en un deporte que hoy hace soñar a un país. (ESPN)

Destino Confidencial: República Superman

Atletismo. Documental (Argentina, 2019). 30m. La historia de Félix Sánchez, el vallista dominicano que dio el gran golpe y se coronó campeón olímpico en Londres 2012 cuando nadie lo tenía en los planes.

Destino Confidencial: Vencer al dolor

Levantamiento de pesas. Documental (Argentina, 2017). 30m. Esta es la historia de un deportista con una enorme determinación. Uno que se enfrentó a absolutamente todo en busca de su sueño. La historia de Óscar Figueroa. (ESPN)

Duo Guan

Voleibol. Película (China, 2020). 2h15m. Con Li Gong, Bo Huang, Gang Wu. Después de 12 años, el seleccionado chino femenino de voleibol llegó nuevamente a una final olímpica. Los altibajos del equipo femenino chino se extendieron lentamente durante más de treinta años. (IMDB)

Five Lives

Río 2016. Documental (España). 1 temporada. 5 capítulos. Cinco brasileños comunes y corrientes presencian el poder de transformación de unos Juegos Olímpicos en los días previos a Rio 2016. (Olympic Channel)

Hands of God

Boxeo. Documental (Reino Unido, 2020). 1h25m. Trece años de guerra. Docenas de coches bomba cada mes. Un objetivo: convertirse en campeón olímpico. La historia real de valor y determinación de hombres jóvenes que literalmente luchan por sus vidas en los campos de batalla de Irak y compiten por pelear por su nación. Pese a vivir bajo la amenaza persistente de ISIS, estos atletas se esforzarán por cumplir con su tarea. El asombroso viaje del Equipo Nacional de Irán desde la oscuridad y la desesperación hasta el límite de una clasificación histórica para Rio 2016. ¿Podrá el soldado Waheed manejar su deber militar con su deseo de ir a los Juegos? ¿Está listo el joven Jafaar para aspirar a la competencia olímpica con la que soñó pese a vivir en el suburbio más peligroso del mundo? ¿Será Irak finalmente un país pacífico? (IMDB)

Hasta gritar gol

Fútbol para ciegos. Documental (México, 2017). 57m. Cuando cuatro amigos quedaron ciegos y separados de su deporte favorito: el fútbol, iniciaron el primer equipo de fútbol ciego en Puebla, con el deseo de ganar el campeonato nacional y jugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. (FILMAFFINITY)

Ludwig/Walkenhorst – Der Weg zu Gold

Voleibol playa. Documental (Alemania, 2016). 1h24m. El viaje de Laura Ludwig y Kira Walkenhorst a los Juegos Olímpicos de Río 2016. A pesar de los contratiempos en su preparación, el equipo sigue esforzándose para alcanzar su objetivo final: la medalla dorada en voleibol playa.

Más que plata

Gimnasia rítmica. Documental (España, 2018). 27m. Documental sobre el equipo de gimnasia rítmica español, ganadoras de la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.

Mereciendo un sueño

Gimnasia rítmica. Documental (España, 2015). 10m. Homenaje dedicado a estas deportistas excepcionales que desde una modalidad minoritaria y femenina, visible sólo en las grandes manifestaciones como los Juegos Olímpicos o los Campeonatos Mundiales, pero que tantas alegrías, títulos y medallas da al deporte español y llena de tanto orgullo a todos. Es la visión de la vida a través de un sueño que se realiza día a día, semana tras semana, año tras año con pasión, desplegando el talento trabajado sin desmayo para brillar unos instantes en las grandes competiciones en pos de un lugar en la élite mundial. Sin duda lo conseguirán en Río 2016 y podrán brindar por ello y por sentir la magia del sueño perseguido. Y el país entero lo celebrará brindando por ellas. (Informativos)

Olímpicos

Río 2016. Documental (Uruguay, 2016). 1h30m. Cuenta el proceso de preparación de algunos atletas uruguayos para los Juegos Olímpicos de Río 2016. El documental se adentra en el universo de los deportes menores en Uruguay a partir de la narración de historias de vida de estos atletas, mediante entrevistas con los protagonistas, sus familiares y entrenadores. (FILMAFFINITY)

Over the Limit

Gimnasia rítmica. Documental (Polonia, 2017). 1h14m. Margarita Mamun se está preparando para representar a Rusia en la categoría de gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. El entrenamiento es duro, especialmente en el apartado mental. Por muy bien que lo haga Rita, sus entrenadores siempre esperan más de ella, una y otra vez. (FILMAFFINITY)

Perfect

Nado sincronizado. Documental (Canadá, 2016). 1h17m. Narra el viaje emocional e inspirador de Claudia, Marie-Lou y de todo el equipo nacional canadiense de natación sincronizada hacia la fase de clasificación de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Detrás hay muchos sacrificios y grandes retos para hacer realidad sus sueños. (FILMAFFINITY)

The Boy who Learned to Fly

Atletismo. Cortometraje animado (EEUU, 2016). 7m. Esta es la historia del hombre más rápido del mundo, que casi no lo fue. Les presentamos “El niño que aprendió a volar”, una película animada basada en la vida de Usain Bolt.

Winners Take it All: Pain and Gain of Rhythmic Gymnastic (“La liga de las ganadoras”)

Gimnasia rítmica. Documental (Rusia, 2015). 50m. Rusia es la patria fundadora de la gimnasia rítmica. En este deporte olímpico ningún país ha podido competir con la eficacia y la perfección de las gimnastas rusas. Conseguir ser la primera, la mejor e invencible es el reto de las pretendientas a campeonas olímpicas que sacrifican toda su juventud por una pasión: llegar a lo más alto del podio. (RT en Español)

BUENOS AIRES 2018 (1)

The Draw

Equitación. Documental (España, 2018). 28m. Durante los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, 30 jinetes sólo tienen tres días antes de que comience la competencia para crear un vínculo con los caballos que han conocido por primera vez. Tienen que adaptarse a los caballos. The Draw ha comenzado…

PYONGYANG 2018 (7)

Far From Home

Pyongyang 2018. Documental (España). 1 temporada. 6 capítulos. Conoce a los aspirantes olímpicos que enfrentan dificultades económicas, personales y culturales en su intento de llegar a Pyongyang. (Olympic Channel)

Olympic Dreams

Esquí. Película (Corea del Sur, 2019). 1h25m. Con Nick Kroll, Alexi Pappas, Jeremy Teicher. Un esquiador olímpico entabla amistad con un doctor voluntario cuando se terminan los JXXIII Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Pyongyang. (FILMAFFINITY)

Olympic Winter Tales

Pyongyang 2018. Documental (España). 1 temporada. 4 capítulos. Revive Pyongyang 2018 con acceso exclusivo entre bastidores con atletas y entrenadores mientras compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno. (Olympic Channel)

The Fearless Are Here

Pyongyang 2018. Cortometraje animado (Reino Unido). 2m. Cortometraje publicado en la BBC que ilustra, a través de distintos tipos de deporte, las dificultades que tienen que atravesar los deportistas para lograr ser los mejores del mundo en las Olimpiadas de Invierno que se celebran en 2018. (FILMAFFINITY)

Trending Gold

Pyongyang 2018. Documental (España). 1 temporada. 7 capítulos. Experimenta la emoción de ser uno de los principales aspirantes olímpicos de invierno a través de una VR 360º antes de los Juegos Olímpicos de Pyongyang 2018. (Olympic Channel)

We are One

Pyongyang 2018. Documental (Corea del Sur). 37m. Este documental cuenta la historia de la emotiva travesía que conllevó a la creación del equipo unificado de Corea y su legado.

Where the Lights Shines

Esquí. Documental (Australia, 2019). 1h40m. Cuando dos hombres compiten para clasificarse en los Juegos Olímpicos de Invierno por primera vez para Afganistán, se dan cuenta de que vale la pena luchar por el hogar. A su paso, dejan una pasión por el esquí y la esperanza de un futuro más brillante.

TOKIO 2020 (19)

All Around

Gimnasia artística. Reality Show (España, 2020). 10 capítulos. Sigue tres de las mejores gimnastas del mundo, Morgan Hurd, Angelica Melnikova y Chen Yile, mientras equilibran sus vidas como adolescentes con sus sueños de ganar el oro en Tokio 2020.

Breakers!

Juegos Paralímpicos. Serie animada de TV (Japón, 2020). 8m. Un grupo de jóvenes atletas con discapacidad conocen al extraño científico deportivo Ren Narita, que les ofrece mejoras y ayuda para que participen en diferentes deportes paralímpicos: baloncesto en silla de ruedas, salto de altura, goalball y natación.

Destino Confidencial: con la fuerza del mar

Surf. Documental (Argentina, 2019). 30m. La historia de la peruana Analí Gómez y su lucha por la igualdad en el surf.

El gran salto

Atletismo. Documental (México, 2019). 1h20m. Luis Rivera, el mejor saltador mexicano de la historia, busca inspirar a una generación clasificando a Juegos Olímpicos mientras termina sus estudios de doctorado. Lesiones y malos resultados se interponen en su camino. Necesitando de una recuperación casi milagrosa, Luis debe volver a la cima de su carrera en poco tiempo para inspirar primero a sus hermanos, quienes siguen de cerca sus pasos en el atletismo.

Going Olympic: Tokyo 2020

Deportes varios. Documental (España). 16m. Lo que dicen los nuevos cinco deportes en el programa olímpico sobre el país anfitrión de la edición 2020. (Olympic Channel)

Reto Tokyo 2020: Alejandra Valencia

Tiro con arco. Documental (España, 2020). 24m. La historia de la arquera mexicana Alejandra Valencia, quien está en la mira del deporte olímpico por su calidad y por la forma de enfrentar a las potencias mundiales. Es por ello que buscará su confirmación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (MARCA Claro).

Reto Tokyo 2020: Alexandra Grande

Karate. Documental (España, 2020). 24m. La karateca peruana Alexandra Grande ha llevado el nombre de su país muy en alto y rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 no es la excepeción. Conoce el camino de esta guerera inca de 30 años de edad y todos los obstáculos que ha logrado vencer para dignificar el karate peruano y mostrarlo al mundo entero; así como el apoyo que, tanto familiares como entrenadores, le han otorgado a lo largo de su carrera. (MARCA Claro)

Reto Tokyo 2020: Delfina Merino

Hockey sobre césped. Documental (España, 2020). 24m. Delfina Merino comenzó a jugar al hockey a los cinco años por iniciativa de sus padres en el Club Banco Provincia, con el cual logró el ascenso a primera división en 2013. En 2009, bajo la dirección técnica de Gabriel Minadeo, fue convocada a la Selección mayor y posteriormente con el entrenador Carlos Retegui, Delfina se volvió una jugadora asidua en el equipo, hasta el punto de formar parte del plantel que se consagró campeón en el Campeonato Mundial de Rosario 2010.Además de jugar al hockey, estudia abogacía en la Universidad de Buenos Aires. En febrero de 2018, fue galardonada por la Federación Internacional de Hockey como la Mejor jugadora del mundo. (MARCA Claro)

Reto Tokyo: Diego del Real

Atletismo. Documental (España, 2020). 24m. La historia del mexicano Diego del Real, quien cuenta cómo es su camino rumbo a los la cita veraniega. Para el especialista en lanzamiento de martillo, la justa nipona representaría sus segundos Juegos Olímpicos, luego de su participación en Rio 2016 donde logró un inolvidable cuarto lugar, algo nunca antes conseguido por un mexicano en esta prueba. (MARCA Claro).

Reto Tokyo 2020: Gaby López

Golf. Documental (España, 2020). 24m. Una charla con la golfista mexicana Gaby López, referente del golf latinoamericano quien sueña con representar a la delegación azteca en en el green de los próximos Juegos Olímpicos. Gaby es muestra de mentalidad y disciplina pues entre sus múltiples hazañas logró que México volviera a saborear las mieles del triunfo en la LPGA. (MARCA Claro)

Reto Tokyo 2020: Jhony Corzo

Surf. Documental (España, 2020). 24m. Jhony Corzo saltó a la fama tras ser Campeón Mundial de Surf en 2017. Creció en Puerto Escondido, Oaxaca, y fue invitado por la Federación mexicana de surf a representar al país en el 2017. El surf será uno de los nuevos deportes en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y el reto de Jhony es claro: acudir y poner en alto el nombre de México. (MARCA Claro)

Reto Tokyo: María del Rosario Espinoza

Taekwondo. Documental (España, 2020). 23m. La atleta mexicana más laureada en los Juegos Olímpicos. Se trata de María del Rosario Espinoza, quien presume tres medallas en distintas ediciones de la máxima justa deportiva: oro en Beijing 2008, bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016. Esta entrega de Reto Tokyo 2020 nos deja conocer la vida de la taekwandista sinaloense, pero no sólo eso, también vemos un lado que nadie imaginaba y nos revela el complicado camino que tiene para asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y cómo pretende lograrlo. (MARCA Claro)

Reto Tokyo 2020: Mónica Puig

Tenis. Documental (España, 2020). 24m. Sabías qué... Mónica Puig fue la primer atleta en ganar una medalla de oro para Puerto Rico en la historia de los Juegos Olímpicos. La leyenda boricua que consiguió un histórico metal dorado en el tenis femenil de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. (MARCA Claro)

Reto Tokyo 2020: Paola Espinosa

Saltos ornamentales. Documental (España, 2019). 26m. Los clavados, la familia y un nuevo reto son los que tienen a la multimedallista mexicana Paola Espinosa inspirada y concentrada para llegar a Tokyo 2020, que además significaría arribar a sus quintos Juegos Olímpicos consecutivos. No te pierdas esta serie documental que revelerá los secretos de los principales atletas mexicanos que tienen en la mira los próximos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. (MARCA Claro)

Reto Tokyo 2020: Paula Pareto

Judo. Documental (España, 2019). 24m. Paula Pareto es médica de profesión y multicampeona en judo, cuenta con dos medallas olímpicas, una de bronce y otra de oro, además presume más de una veintena de preseas nacionales e interacionales a lo largo de su carrera deportiva. (MARCA Claro).

Reto Tokyo 2020: Rommel Pacheco

Saltos ornamentales. Documental (España, 2020). 24m. Rommel Pacheco, el clavadista mexicano quien lleva toda una vida dedicado a su deporte, que le ha dejado entre muchos triunfos, una medalla de oro en la Copa del Mundo de Río de Janeiro 2016 comparte en exclusiva cómo es su camino rumbo a lo que podrían ser sus cuartos Juegos Olímpicos. (MARCA Claro)

Reto Tokyo 2020: Sofía Mulánovich

Surf. Documental (España, 2019). 24m. La plaza olímpica en el Surf de Tokyo 2020 es uno de los objetivo de la peruana y campeona mundial, Sofía Mulánovich. Conoce esta historia, una vida llena de superación de esta atleta de Perú que busca poner en lo alto el nombre de su país. (MARCA Claro)

Reto Tokyo 2020: Zudikey Rodríguez

Atletismo. Documental (España, 2020). 24m. Los obstáculos de la vida a veces pueden ser invisibles, a diferencia de los que la atleta mexicana Zudikey Rodríguez, está acostumbrada a superar en su disciplina en atletismo. Sin embargo, ella se ha mantenido en la carrera luego de un golpe fatal que recibió a los 19 años. La muerte de su hijo Ethan, de tan solo 3 años, le cambió la vida a la mexicana que compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y que ahora apunta a Tokyo 2020 con la convicción rejuvenecida luego de su plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Zudikey se empuja ante estos obstáculos y estos retos, como Tokyo 2020. "Si mi sueño es correr nunca dejaré de intentarlo, siempre seguiré corriendo". (MARCA Claro)

Uno + uno

Triatlon. Cortometraje (España, 2015). 3m. La historia de Jota García Serrano, triatleta ciego que sueña con los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

MÁS DE UN CICLO OLÍMPICO (84)

A game fot two

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 8 capítulos. Las parejas de atletas olímpicos nos cuentan sus historias de amor, sus triunfos y sus derrotas tanto dentro como fuera del deporte. (Olympic Channel)

Africa Cycling Revolution

Ciclismo. Documental (España). 1 temporada. 10 capítulos. Un viaje a través del África subsahariana para descubrir a una nueva generación de ciclistas y cómo el deporte alcanza nuevas audiencias. (Olympic Channel)

Aftershocks: Stories From Fukushima

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 2 capítulos. Después de un terremoto devastador, los equipos deportivos y los atletas ayudan a su país a recuperarse. (Olympic Channel)

Against All Odds

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 8 capítulos. Historias de inspiración de atletas que superaron adversidades personales y profesionales antes de encontrar el éxito en el más alto nivel. (Olympic Channel)

Anatomy of

Deportes varios. Documental (España). 3 temporadas. 5-6 capítulos cada una. Una investigación científica de la biomecánica y características únicas del cuerpo de los campeones y de todo lo que los hace especiales. (Olympic Channel)

Arriba Cuba

Deporte cubano. Documental (España). 13m. Una exploración del pasado, presente y futuro del deporte en Cuba en un tiempo de cambio y transformación sin precedente. (Olympic Channel)

At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal

Gimnasia artística. Documental (EEUU, 2019). 1h28m. En 2016, la gimnasia de Estados Unidos se vio convulsionada tras descubrir que el doctor Larry Nassar había estado abusando de algunas atletas durante años. Este documental se centra en el escándalo, su tapadera y lo que sucedió después. (FILMAFFINITY)

Atleta A

Gimnasia artística. Documental (EEUU, 2020). 1h43m. Documental sobre las gimnastas víctimas de los abusos del doctor Larry Nassar de la Federación de Gimnasia de los EEUU, y los periodistas que destaparon su cultura tóxica.

Before They Were Superstars

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 40 capítulos. Un vistazo a cómo eran las estrellas en sus primeros años, justo antes de que alcanzaran la gloria en los Juegos Olímpicos. (Olympic Channel).

Body+

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 5 capítulos. Conoce a los inspiradores atletas que están redefiniendo lo que significa tener el cuerpo perfecto. (Olympic Channel)

Camps to Champs

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 4 capítulos. Atletas olímpicos viajan a los campos de refugiados del mundo para ver cómo el deporte puede influir positivamente en la vida de las personas. (Olympic Channel)

CCCP Hockey

Hockey sobre hielo. Documental (Suecia, 2004). Documental sobre el invencible equipo soviético de Hockey sobre hielo en los 80, llamado incluso The Big Red Machine y formado por un quinteto que cualquier ciudadano soviético era capaz de nombrar de memoria: Krutov-Larionov-Makarov-Fetisov-Kasatanov. Durante los años 80 dominaron el hockey sobre hielo a nivel de clubes en el CSKA de Moscú y a nivel de selecciones en el combinado soviético. Fueron los últimos grandes héroes del deporte soviético. (FILMAFFINITY)

Classic Finals

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 20 capítulos. Revive tu espíritu deportivo viendo algunas de las carreras y eventos olímpicos más impresionantes. ¡En una hora, lo mejor de los Juegos! (Olympic Channel)

Dear Basketball

Básquet. Corto animado (EEUU, 2017). 5m. El inspirador poema de Kobe Bryant, "Dear Basketball", es transformado por el cineasta Glen Keane, veterano de Disney, en una pieza corta de animación con música original compuesta por John Williams. (FILMAFFINITY)

Design Focus: The Olympic Games

Juegos Olímpicos varios. Documental (España). 1 temporada. 12 capítulos. Ve un poco más allá de los aros olímpicos para descubrir las historias detrás del diseño de unos Juegos Olímpicos. (Olympic Channel)

Destino Confidencial: correr para vivir

Atletismo. Documental (Argentina, 2019). 30m. Convertir a México en una potencia del atletismo mundial. Ese es el plan de Carlos Ortega. Para conseguirlo, ha dado vida a un proyecto inimaginable: rastrillas los territorios más aislados del país para encontrar talento. Esa búsqueda lo lleva a la Sierra Tarahumara, hogar de los rarámuris, un pueblo que corre para vivir.

Destino Confidencial: la fábrica de clavados

Saltos ornamentales. Documental (España, 2015). 30m. Nos zambullimos en una de las escuelas de clavados más prestigiosas del mundo. ¿Cuál es el secreto para desarrollar súper atletas? ¿Cómo se busca alcanzar la perfección? Bienvenidos a Guadalajara. Esto es la fábrica de clavados. (ESPN)

El juego de Cuba

Béisbol. Documental (España, 2001). 1h33m. Documental que narra la Historia de Cuba a través de su deporte nacional: el béisbol. El hecho de que también sea el deporte por excelencia de los Estados Unidos le sirve al director para establecer paralelismos, pero también para describir las contradicciones de la isla y las gentes que vivieron la revolución cubana. Y lo hace hablando de los triunfos y los fracasos de los "peloteros" (jugadores de béisbol en Cuba). (FILMAFFINITY)

Fashion Behind The Games

Juegos Olímpicos varios. Documental (España). 1 temporada. 6 capítulos. Una mirada a los diseños de los uniformes en los Juegos Olímpicos y a los momentos que más sorprendieron. (Olympic Channel)

Faster, Higher, Stronger

Atletismo, Gimnasia artística y Natación. Documental (Reino Unido, 2012). 1 temporada. 4 capítulos. Producido por la BBC, cuenta la historia de los Juegos Olímpicos vista a través del desarrollo de la velocidad, la fuerza, la velocidad y la belleza en cuatro disciplinas icónicas: 100 y 1500 metros llanos de atletismo, la gimnasia y la natación.

Feed the Flame

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 5 capítulos. Conoce de primera mano las inisuales dietas y la cocina tradicional de algunos de los atletas olímpicos más exitosos. (Olympic Channel)

Finlandia

Atletismo. Documental (Finlandia, 1922). 2h1m. Documental propagandístico dirigido por el gobierno que presenta la naturaleza, los deportes, el ejército y la agricultura de Finlandia. Entre los atletas destacados aparecen los fondistas Paavo Nurmi, Hannes Kolehmainen y Albin Stenroos, entre otros (FILMAFFINITY)

Flag and Family

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 16 capítulos. Perfiles de lo que significa ser parte de una primera generación de atletas intentando balancear sus identidades personales y nacionales. (Olympic Channel)

Flame Catchers

Juegos Olímpicos varios. Documental (España). 2 temporadas. 5y 15 capítulos. Un repaso al legado de organizar unos Juegos Olímpicos desde la perspectiva del impacto a los más jóvenes, los espectadores y los atletas. (Olympic Channel)

Footsteps: Family Stories From the Balkans

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 8 capítulos. La nueva generación de deportistas balcánicos compite bajo una bandera diferente a la que defendieron sus antecesores. Este trabajo profundiza en las historias personales de estos atletas y muestra sus relaciones con los que eran sus compatriotas. (Olympic Channel)

Foul Play

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 4 capítulos. Una galardonada colección de películas que explora el lado oscuro de los Juegos Olímpicos y la historia del deporte. (Olympic Channel)

Gamebreakers

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 7 capítulos. Una vez aislados, estos deportistas olímpicos innovadores han roto barreras para forjar una nueva en su deporte. (Olympic Channel)

Gamers Vs

Deportes varios. Reality (España). 1 temporada. 12 capítulos. Gamers aplican sus habilidades de juego a los deportes olímpicos con la ayuda de atletas de talla mundial y entrenadores internacionales. (Olympic Channel)

Geheimsache Doping – Wie Russland seine Sieger match (“How Russia make it winners”)

Dopaje. Documental (Alemania, 2014). 58m.

Generación 99: Gasol y Navarro

Básquet. Documental (España, 2014). 40m. Los dos cracks del baloncesto Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, ambos salidos de la cantera azulgrana, son los dos estandartes de una generación de oro, que empezó llevándose el mundial júnior de Lisboa en 1999. (FILMAFFINITY)

Gimnastas rumanas en España

Gimnasia artística. Documental (España, 1977). 23m. En la primavera de 1977, y en el Palacio de Deportes madrileño, se celebra una confrontación de gimnasia deportiva femenina entre las selecciones de Rumanía y España. Toda la atención está centrada en una gimnasta excepcional, en una mujer, mejor dicho, en una niña, que supo conquistar Canadá con motivo de la olimpiada, la fabulosa Nadia Comaneci. (FILMAFFINITY)

Global Games

Deportes varios. Reality (España). 2 temporadas. 8 capítulos cada una. Atletas olímpicos y estrellas de las redes sociales del mundo participan en un popurrí de competiciones con un toque olímpico. (Olympic Channel)

Gold Medal Entourage

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 12 capítulos. Detrás de cada atleta olímpico hay un equipo de trabajo que juega un papel crucial en cada victoria sin importar lo pequeña o grande que sea. (Olympic Channel)

Groupies

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 5 capítulos. Un vistazo a los fanáticos más dedicados y apasionados que hacen lo que sea necesario para apoyar y animar a sus héroes olímpicos. (Olympic Channel)

Heroes of the Future

Deportes varios. Documental (España). 2 temporadas de 16 y 12 capítulos. Un viaje alrededor del mundo en busca de los campeones olímpicos del mañana. (Olympic Channel)

Hitting the Wall

Deportes varios. Documental (España). 2 temporadas. 12 capítulos cada una. Emparejamos a personajes influyentes del fitness con atletas olímpicos de todas partes del mundo para experimentar sus duros entrenamientos. (Olympic Channel)

Ícaro

Dopaje deportivo. Documental (EEUU, 2017). 2h1m. En esta película ganadora del Óscar, un ciclista estadounidense se zambulle en un escándalo de dopaje que involucra a un científico ruso buscado por Putin. (Netflix)

Identify

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 5 capítulos. El inspirador viaje de cinco atletas transgénero y cómo el deporte los ayudó a encontrar su verdadera identidad. (Olympic Channel)

Impossible Moments

Juegos Olímpicos de Invierno varios. Documental (España). 1 temporada. 30 capítulos. Los Juegos Olímpicos de Invierno es donde lo imposible se hace realidad. Revive los momentos en los que los atletas nos dejaron anonadados. (Olympic Channel)

Inspired by Olimpians

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 30 capítulos. Recopilaciones inspiradoras que muestran a gente común y talentosa y a atletas olímpicos siendo asombrosos en sus deportes. (Olympic Channel)

Inspired by Sport

Deportes varios. Documental (España, 2020). 1 temporada. 5 capítulos. Los atletas olímpicos visitan organizaciones deportivas comunitarias inspiradoras para ser testigos del poder del deporte para transformar vidas. (Olympic Channel)

Is It Possible?

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 7 capítulos. Esta serie explora si es posible conquistar algunas de las fronteras de los deportes y quiénes podría lograr esas hazañas súperhumanas. (Olympic Channel)

L’oro di Scampia

Judo. Película (Italia, 2014). 1h40m. Con Beppe Fiorello, Gianluca Di Gennaro, Anna Foglietta, Gaetano Bruno. Enzo Capuano es profesor de judo en un gimnasio de Scampia, un barrio de Nápoles. Coger a niños de la calle y educarlos en la ética del deporte atraerá la hostilidad de la camorra. El equipo de judo formado por estos niños bajo la batuta de Enzo tiene un nuevo objetivo: llegar a las Olimpiadas. (FILMAFFINITY)

Land of Legends: Asia-Pacific

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 7 capítulos. Las leyendas olímpicas y las leyendas del mañana descubren por qué algunos países de Asia-Pacífico están hechos para competir. (Olympic Channel)

Le revers de la médaille

Deporte y salud. Documental (Francia, 2014). 1h30m. Innumerables campeones terminan física y psicológicamente destrozados por el ritmo infernal del calendario deportivo, lo que les obliga a seguir empujando los límites naturales del cuerpo humano y sufren las consecuencias, una vez que dejan el deporte profesional. En Alemania, hijos de nadadoras nacen con malformaciones y pagan el precio del dopaje impuesto por el estado a sus padres. Son los efectos secundarios de los productos que estaban obligadas a tomar para aumentar su rendimiento. Ciclistas obligados a doparse, jugadores de hockey que se suicidan, jugadores de fútbol que sufren de demencia y cáncer, nadadoras con hijos con malformaciones. ¿Ha ido demasiado lejos el deporte profesional? (FILMAFFINITY)

Legends Live On

Deportes varios. Documental (España). 2 temporadas. 10 capítulos cada una. Éstas leyendas hicieron historia, pero su legado sigue vivo. ¿Dónde están ahora los héroes olímpicos y cómo inspiran a nuevas generaciones? (Olympic Channel)

Les grands duels du sport

Deportes varios. Serie de TV (Francia, 2001). Repaso de los grandes duelos deportivos e inolvidables actuaciones de deportistas y equipos, con el contexto histórico en el que estos eventos ocurrieron. Se muestra una gran variedad de disciplinas deportivas en las cuales se destacaron los mejores campeones mundiales y olímpicos. (FILMAFFINITY)

Level Up

Deportes varios. Reality (España). 1 temporada. 4 capítulos. Las reacciones de grandes estrellas del deporte ante impresionantes videos virales deportivos. (Olympic Channel)

Los luchadores del pueblo

Boxeo. Documental (España, 2018). 1h27m. Cuenta la historia de cómo un revolucionario experimento en boxeo dio lugar a Teófilo Stevenson y a un legado de éxito cubano en los Juegos Olímpicos. En los últimos 50 años, Cuba ha producido más medallistas Olímpicos que cualquier otro país, a pesar de tener una población de solo 11 millones de personas. Los secretos del éxito de esta nación salen a relucir en este documental del Olympic Channel.

Murciélagos

Fútbol para ciegos. Documental (Argentina, 2016). 12m. Murciélagos cuenta la historia detrás de la leyenda. Esta película explora la vida íntima de los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol para Ciegos, Murciélagos es la historia de un grupo de futbolistas que frente a la dificultad, la clavaron en el ángulo. Esta historia épica no tiene castillos ni batallas, tiene pasión, sangre, sudor y lágrimas. Y por sobre todas las cosas, fútbol, mucho fútbol. (FILMAFFINITY)

My Olympic Moment

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 15 capítulos. Las celebridades e influencers digitales comparten sus historias sobre su momento olímpico favorito. (Olympic Channel)

Official Films

Juegos Olímpicos varios. Documental (España). 41 capítulos. A lo largo del primer siglo del cine, el Movimiento Olímpico produjo más de cuarenta documentales oficiales, que cubrían tanto los Juegos Olímpicos de Verano como los de Invierno. Esta serie ofrece una fascinante historia, no sólo de docenas de deportes, sino también de los cambios en las costumbres y hábitos de más de veinte países. (Olympic Channel)

Olimpiada 40

Juegos olímpicos clandestinos. Película (Polonia, 1980). 1h36m. Con Mariusz Benoit, Jerzy Bonczak, Tadeusz Galia, Krzysztof Janczar. La película trata sobre una Olimpiada clandestina celebrada en un campo de prisioneros de guerra alemán durante la Segunda Guerra Mundial, que alberga a muchos polacos, pero también franceses y británicos.

Olympic Channel Podcast

Deportes varios. Podcast (España). 3 temporadas. 107 capítulos. El podcast del Olympic Channel es el hogar de las entrevistas más perspicaces a lo largo y ancho del mundo olímpico. El único lugar donde los Juegos nunca terminan. (Olympic Channel)

Olympic Outpost

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 12 capítulos. Un viaje alrededor del mundo para descubrir las pasiones extremas por los deportes en los lugares más inesperados. (Olympic Channel)

Original Fuel

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 11 capítulos. En la antigua Unión Soviética, los atletas que representan a las jóvenes repúblicas han forjado su propio camino hacia el entrenamiento y el éxito olímpico. (Olympic Channel)

Phelps vs Shark: Great Gold vs Great White

Natación. Documental (EEUU, 2017). 48m. Los tiburones son los depredadores más rápidos y eficientes del oceáno. Michael Phelps, el máximo medallista olímpico de la historia, es el campeón más exitoso que jamás ha competido dentro del agua. La pregunta es muy sencilla: ¿quién ganará la carrera? Sólo puede haber un vencendor. (FILMAFFINITY)

Red Army

Hockey sobre hielo. Documental (Rusia, 2014). 1h25m. Documental que narra los destinos cruzados de la Unión Soviética y del equipo de hockey sobre hielo conocido como "El ejército rojo": una dinastía única en la historia del deporte. El ex-capitán del equipo, Slava Fetisov, evoca su trayectoria fuera de lo común: primero adulado como un héroe nacional y luego condenado como enemigo político. Ese "Ejército rojo" es uno de los protagonistas de la historia social, cultural y política de su país: al igual que la URSS, pasa por una época de grandeza y luego llega la decadencia, y finalmente los cambios que trae la Rusia contemporánea. "Red Army", presentado por Werner Herzog y el productor Jerry Weintraub, cuenta la extraordinaria historia de la Guerra fría sobre el hielo y la vida de un hombre que se atrevió a enfrentarse al sistema soviético. (FILMAFFINITY)

Road to Glory

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 6 capítulos. Un viaje por los deportes individuales y sus respectivas estrellas desde Atenas 1896 hasta nuestros días. (Olympic Channel)

Runner

Atletismo. Documental (EEUU, 2019). 1h28m. Un refugiado que corre maratones aspira a levantar la bandera de su país en las Olimpiadas. (FILMAFFINITY)

Running in North Korea

Atletismo. Documental (Reino Unido, 2019). 44m. Captura la travesía de dos olímpicas que viajan a Pyongyang para participar en el Maratón Internacional del Premio Mangyongdae de 2019 y conocer a otros atletas olímpicos de la República Popular Democrática de Corea.

Shakti: India’s Super Women

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 4 capítulos. Retratos íntimos de atletas indias que se enfrentan a obstáculos socioeconómicos inigualables para participar en deportes. (Olympic Channel)

Shredding Monsters – Mavericks

Surf. Documental (España). 52m. Los ases Garrett McNamara, Jamie Mitchell, Aaron Gold y otros surfean Mavericks, en una de las rompientes de olas más peligrosas del mundo. (Olympic Channel)

Shredding Monsters – Nazaré

Surf. Documental (España). 45m. Sigue a Garrett McNamara y a los mejores surfistas de grandes olas en su viaje a Nazaré para buscar las olas más imponentes del año. (Olympic Channel)

Speed Boarders

Skateboarding. Documental (España). 26m. Experimenta el mundo del descenso en patineta a través de los ojos de varios de los mejores competidores masculinos y femeninos. (Olympic Channel)

Spirit of the Marathon

Atletismo. Documental (EEUU, 2007). 1h44m. Este documental se centra en la vida de varias personas (desde amateurs semi sedentarios hasta profesionales de la carrera de fondo) que deciden encarar el desafío de correr en maratones. Diferentes historias que se entrecruzan, compartiendo el dolor, la disciplina del entrenamiento, y el cambio que transcurre en el cuerpo y la mente de cada uno de ellos. Adicionalmente, la película provee de muchos detalles sobre la historia de este deporte, con comentarios de escritores, historiadores y atletas. Aparecen en la película Paula Radcliffe, Frank Shorter y Deena Kastor entre otros. (FILMAFFINITY)

Sports Swap

Deportes varios. Reality (España). 1 temporada. 12 capítulos. Dos grandes atletas olímpicos intercambian de deporte con increíbles resultados. (Olympic Channel).

Strangest Moments

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 28 capítulos. Los momentos más extraños de la historia olímpica son investigados una vez más para revelar la cara oculta de los cinco anillos. (Olympic Channel)

Sunshine (“Sunshine, el amanecer de un siglo”)

Esgrima. Película (Hungría, 1999). 3h1m. Con Ralph Fiennes, Rosemary Harris, Rachel Weisz. El destino de una familia judía húngara a lo largo del siglo XX. Parecería no tener mucho que ver con el deporte, pero se trata de la familia de Attila Petschauer, campeón olímpico y uno de los mejores esgrimistas de la historia de Hungría, quien murió torturado por la policía húngara por su condición de judío.

The Beautiful Games

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 1 capítulo. La belleza de los Juegos Olímpicos, y los momentos más famosos de su historia, regresan a la vida a través de la animación. (Olympic Channel)

The Corner

Deportes varios. Podcast (España). 1 temporada. 3 capítulos. Ingenioso, divertido y sobre todo deportivo. Mira nuestro nuevo podcast conducido por Tom Kirkland y Sam Friedman, presentando a las principales personalidades del mundo del deporte. (Olympic Channel).

The Olympic Series: Golden Moments (1920-2002)

Juegos Olímpicos varios. Documental (Canadá, 2003). 6h30m. Un repaso por los mejores momentos del olimpismo entre Amberes 1920 y Salt Lake City 2002.

The Olympics on the Record

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 50 capítulos. Los récords olímpicos más famosos son presentados utilizando recreaciones, animaciones y una mezcla de otros métodos visuales. (Olympic Channel)

The Power of One

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 6 capítulos. La poderosa historia detrás de la primera y única medalla olímpica conquistada por una nación. (Olympic Channel).

The Tech Race

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 33 capítulos. Una exploración global del pasado, presente y futuro de la tecnología y las ciencias aplicadas a los deportes y atletas olímpicos. (Olympic Channel)

The Z Team

Deportes varios. Documental (España). 2 temporadas. 8 capítulos cada una. Equipos en dificultades reciben la ayuda de un entrenador con mucho carácter y estrella olímpica. Perder no es una opción. (Olympic Channel)

Top Performers

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 16 capítulos. Conoce a los grandes nombres del deporte olímpico que han trabajado, perseguido su sueño y lo han dado todo para llegar a la cima. (Olympic Channel)

Top Spin

Tenis de mesa. Documental (EEUU, 2014). 1h20m. Con Ariel Hsing, Michael Hsing, Xinhua Jiang, Joan Landers. Ariel, Michael y Lily son tres adolescentes norteamericanos que se dedican en cuerpo y alma al ping pong con la esperanza de convertirse algún día en deportistas olímpicos. (FILMAFFINITY)

Town of Runners

Atletismo. Documental (Reino Unido, 2012). 1h20m. En Bekoji, una pequeña comunidad rural en Etiopía, correr es una forma de vida. En los juegos olímpicos de Beijing, sus atletas ganaron las cuatro medallas de oro de las carreras de larga distancia, dinamitando las marcas de cualquiera de los países más industrializados. El éxito de estos corredores ha hecho que los niños nacidos en Bekoji vean más cerca el sueño de vivir una vida mejor. Cada mañana, Alem, Hawi y Biruk, tres chicas adolescentes, se entrenan junto con más de 200 niños y jóvenes bajo las órdenes de Sentayehu, el preparador físico que hay detrás de la mayor parte de los oros olímpicos ganados. Su objetivo: diferenciarse del equipo y llegar a competir a nivel internacional. Un retrato de Etiopía vista a través de las esperanzas y aspiraciones de una generación decidida a construir un futuro mejor para ellos y para su país. (FILMAFFINITY)

Transform My Meal

Deportes varios. Documental (España). 1 temporada. 16 capítulos. Los chefs más reconocidos del mundo ayudan a los atletas olímpicos a transformar sus aburridos hábitos alimenticios en platos gourmet. (Olympic Channel)

Una historia de amistad y baloncesto

Básquet. Documental (España, 2014). 47m. Visión intimista y personal sobre la Generación de Oro del Baloncesto español y los éxitos alcanzados en los últimos 15 años. La película muestra la importancia del esfuerzo, la superación, el compañerismo y el trabajo en equipo para alcanzar grandes éxitos. (FILMAFFINITY)

Watermarks

Natación. Documental (EEUU, 2004). 1h20m. En 1909 se fundó el club judío Hakoah Viena, en la capital de Austria, como respuesta a la ley austriaca que prohibía el ingreso de atletas judíos a los centros deportivos. Los fundadores de este club popularizaron diversos deportes dentro de la comunidad judía, y terminaron transformando a Hakoah Viena en un club que destacó en el escenario deportivo de Europa. Su equipo de fútbol ganó la liga nacional austríaca en 1925 y su equipo de nadadoras dominaron en los años 30 los campeonatos nacionales de natación hasta que la brutalidad nazi se instaló en Austria con la complicidad de la mayoría de la población. Este documental retrata la historia de este equipo de nadadoras campeonas. Algunas de ellas fueron invitadas a representar a Austria en los juegos olímpicos de la Alemania nazi en 1936, pero rechazaron la oferta. Tras la anexión de Austria en 1938, los nazis clausuraron el club y las nadadoras lograron escapar del país gracias a una operación organizada por los empleados del club Hakoah Viena. El israelí Yaron Zilberman, director de la película, viaja a distintos países para reunirse con estas nadadoras que promedian los ochenta años de edad, y las reúne en la antigua piscina de Viena donde solían entrenarse. A través del testimonio de estas campeonas del agua, el espectador es transportado a una historia de memorias de juventud, fuerza y valentía. (FILMAFFINITY)

Westside Special Olympics (WSO) Games

Deporte adaptado. Documental (EEUU, 1976). Con Rafer Johnson, Eunice Kennedy Shriver, Jo Kidd. Santa Monica fue el lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos Especiales del Lado Oeste. En la primavera de 1976, el campeón olímpico Rafer Johnson y el profesor Jo Kidd de la Universidad de Santa Monica comenzaron con el programa especial. En sociedad con el Departamento de Recreación de la ciudad de Santa Monica, comenzaron con entrenamientos semanales de atletismo, seguido de las primeras Olimpiadas Especiales del Oeste. Eunice Kennedy Shriver comenzó el concepto de Olimpiadas Especiales en 1963 como un campamento de día para personas con discapacidades intelectuales. En 1968, organizó los primeros Juegos Olímpicos Especiales Internacionales, donde compitieron 1000 atletas de EE.UU, Canadá y Francia. Ese año, Olimpiadas Especiales fue fundada como organización sin fines de lucro.

Winning

Deportes varios. Documental (EEUU, 2016). 1h37m. El documental de Jacqueline Joseph presenta el camino hacia el éxito de cinco deportistas de élite, intentando profundizar en las filosofías que les llevaron a ganar: Nadia Comaneci, Edwin Moses, Martina Navratilova, Jack Nicklaus, Esther Vergeer. (FILMAFFINITY)

BIOGRAFÍAS (113)

9 – Un chiffre, un homme

Básquet. Documental (Francia, 2008). 60m. Documental sobre el ex base francés Tony Parker, representante olímpico en Londres 2012 y Rio 2016.

10 segundos para vencer

Boxeo. Película (Brasil, 2018). 1h50m. Con Daniel de Oliveira, Osmar Prado. La historia del famoso campeón mundial brasileño de peso gallo y pluma Eder Jofre, que trata de lidiar con su vida personal y las obligaciones de un atleta de clase mundial, con la tutoría de su entrenador y padre Kid Jofre. Éder fue olímpico en Melbourne 1956.

A Diamantidis is Forever

Básquet. Documental (Luxemburgo, 2016). 17m. El nuevo capítulo de la serie de documentales de la Euroliga celebra la carrera sin precedentes de icono de la Euroliga, Dimitris Diamantidis, desde sus primeros años en el Panathinaikos de Atenas a su reciente retiro después de 12 temporadas gloriosas con el mismo club. (FILMAFFINITY)

A Estreia

Básquet. Documental (Brasil, 2017). 25m. Oscar Schmidt es un ídolo brasileño y una leyenda del baloncesto. Mucha gente pregunta por qué nunca ha jugado en la NBA. Contamos la historia. Y treinta y tres años después, hicimos su sueño realidad.

A Kid From Coney Island

Básquet. Documental (EEUU, 2019). 1h35m. Documenta el ascenso, caída y posterior vuelta a los estadios de Stephon Marbury, popular jugador de la NBA. El estadounidense fue bronce en Atenas 2004. (FILMAFFINITY)

Alberto Contador: una vida cuesta arriba

Ciclismo. Documental (España, 2017). 55m. Muestra el lado más deportivo y personal de la larga trayectoria del ciclista Alberto Contador. Incluye una entrevista en profundidad al protagonista, declaraciones en exclusiva de su madre, amigos y doctores, y los momentos más destacados de su carrera, como sus comienzos, sus gestas, la victoria épica en el Angliru y los dos capítulos más difíciles: derrame cerebral y acusación por dopaje.

Alejandro Valverde: el ciclista infinito

Ciclismo. Documental (España, 2018). 1h3m. Documental que repasa la trayectoria del ciclista Alejandro Valverde de la mano de algunos de sus "colegas", con el objetivo de dar a conocer más a fondo al mejor ciclista de 2018, un murciano de 38 años que cierra un año de ensueño con la máxima distinción de la federación internacional. Valverde, el vigente campeón del mundo de ciclismo, quiere seguir en activo como profesional hasta Tokio 2020, los que serían sus quintos Juegos Olímpicos. Sobre su persona, su trayectoria y su figura hablan en el documental algunos de sus compañeros de profesión y máximos exponentes del ciclismo como Alberto Contador, Miguel Indurain o Purito Rodríguez.

Allen Iverson: The Answer

Básquet. Documental (EEUU, 2001). 55m. Documental sobre la estrella de la NBA Allen Iverson.

Anthony Joshua: The Road to Klitschko

Boxeo. Documental (Reino Unido, 2017). 1h17m. La promesa de los pesos pesados permite a las cámaras grabar su preparación para una de las peleas más importantes de su carrera y de la historia del boxeo británico. Joshua fue campeón olímpico en Londres 2017.

Back on Board: Greg Louganis

Saltos ornamentales. Documental (EEUU, 2014). 1h30m. Back on Board es el retrato íntimo, honesto y positivo de los triunfos públicos y las luchas privadas de Greg Louganis, cuádruple campeón olímpico de saltos de trampolín y uno de los primeros atletas internacionales abiertamente gays. El documental sigue a Greg Louganis a largo de los tres últimos años, en su lucha por encontrar la seguridad financiera y en su reencuentro con aquel deporte que un día llegó a dominar, pero que le dio la espalda. (FILMAFFINITY)

Being Serena (“Ser Serena”)

Tenis. Documental (EEUU, 2018). 5 capítulos de 30m. Serena Williams, con 39 títulos de Gran Slam y cuatro veces campeona olímpica entre Sidney 2000 y Londres 2012, está en un momento crucial de su carrera profesional y de su vida tras el nacimiento de su primera hija en septiembre de 2017 y su vuelta a las pistas de tenis. En primera persona, sin filtros y con todo el acceso posible, "Todo sobre Serena Williams" es una serie documental en la que conocemos de primera mano cómo la gran estrella afronta la recta final de su embarazo, el parto y los primeros días con su recién nacida en casa. Pero también es la historia del gran reto que supone volver a las pistas tras el retiro y de cómo encontrar la motivación para volver a ser la nº1, esta vez con la pequeña Olympia Ohanian Jr. Williams en las gradas. La serie documental también permite conocer otros roles de Serena: su versión como exitosa mujer de negocios, su pasión por la moda o lo importante que es para ella su familia.

Blod & ære

Boxeo. Documental (Noruega, 2008). 1h25m. Documental centrado en la figura de "Big John" Klemetsen, conocido boxeador noruego, su hijo Ole "Lukkeøye", y la relación padre-hijo que mantuvieron y que definió la carrera pugilística a la que dedicaron sus vidas. (FILMAFFINITY)

Boris Becker: Der Spieler

Tenis. Documental (Alemania, 2017). 1h20m. El tenista prodigio Boris Becker (olímpico en Barcelona 1992) se hizo famoso cuando ganó Wimbledon a los 17. En su cumpleaños 50, material de un año nos revela qué paso desde entonces. (FILMAFFINITY)

Boxing for Freedom

Boxeo. Documental (España, 2015). 1h14m. Documental que explora la historia de la joven Sadaf Rahimi, la mejor boxeadora de Afganistán, quien debe enfrentarse a las tradiciones de su país, al miedo y a su propio destino para ser una mujer libre. Una lucha que la convertirá en un referente para muchas jóvenes afganas. Sadaf recibió un wild card para participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (FILMAFFINITY)

Breaking the Surface: The Greg Louganis Story

Saltos ornamentales. Película (EEUU, 1997). 1h35m. Con Mario López, Michael Murphy, Rosemary Dunsmore, Jeefrey Meek. Narra la vida del clavadista norteamericano Greg Louganis, quien a lo largo de su exitosa vida deportiva tuvo que lidiar con su homosexualidad, la relación amor odio con su padre y ser notificado VIH positivo justo en lo mejor de su carrera deportiva.

La pelicula está basada integramente en el libro autobiográfico del mismo nombre, y Greg Louganis ademas participó en este filme como productor y guionista. (FILMAFFINITY)

Broken Noses

Boxeo. Documental (EEUU, 1987). 1h15m. Un documental, hecho en negro y blanco, donde se ve a unos chicos y al entrenador de un pequeño club de boxeo cerca de Portland, Oregon. La película se centra en el entrenador, el ex candidato olímpico Andy Minsker, nos cuenta no sólo su historia de devoción a sus jóvenes pugiles, también apunta a su infancia, que puede que haya provocado que Minsker, como adulto, de su orientación a los estudiantes, su apoyo y amor con entusiasmo y dedicación. (FILMAFFINITY)

Brothers in Exile

Béisbol. Documental (EEUU, 2014). 1h18m. La vida de las estrellas de béisbol Liván y Orlando "El Duque" Hernández, y su proceso de adaptación en tierras americanas tras emigrar de Cuba durante la década de los años 90, son abordados en este documental; intenso, dramático, desde el escape de Liván de la selección cubana desde un hotel de Monterrey, México, hasta la suspensión de por vida y la fuga de Orlando –campeón olímpico en Barcelona 1992– en una lancha la Nochebuena de 1997. (FILMAFFINITY)

Cambodia’s Search for Glory

Taekwondo. Documental. 1 temporada. 3 capítulos. La ganadora de la beca Sorn Seavmey dio un lavado de cara al deporte en Camboya ayudada por el maestro coreano de taekwondo Choi Yong Sok. (Olympic Channel)

Cep Herkülü: Naim Süleymanoglu

Levantamiento de pesas. Película (Turquía, 2019). 2h21m. Con Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk. La biografía del pesista campeón olímpico Naim Süleymanoglu, uno de los mejores deportistas de la historia de Turquía. (IMDB)

Champs

Boxeo. Documental (EEUU, 2015). 1h25m. Los campeones Mike Tyson, Evander Holyfield y Bernard Hopkins analizan sus vidas dentro y fuera del ring. Tyson y Hopkins no tuvieron historia olímpica, pero Holyfield ganó el bronce en los Juegos de Los Angeles 1984.

Chempiony

Deportes varios. Documental (Rusia, 2014). 1h40m. Con Vitaly Abdulov, Tatyana Arngolts, Mark Bogatyrev, Vesta Burkot. Cinco historias de vida reales de atletas olímpicos rusos. Cinco historias que entrelazan el amor, la traición, la amistad. En cada una de estas victorias vale la pena el trabajo duro, el respeto y la creencia en tí mismo, en tu familia y en tu país.

Chempiony: Bystree, Vyshe, Silnee

Deportes varios. Documental (Rusia, 2016). La historia de Kristina Asmus, Mariya Bolonkina, Sergey Bondarchuk, tres campeones olímpicos rusos. Personas comunes que se transformaron en el orgullo de sus familias y de su país e hicieron historia en el deporte.

Come un Delfino

Natación. Serie (Italia, 2011). 2 capítulos de 2h. Con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Ricky Memphis, Maurizio Mattioli. Alessandro es un campeón de natación que ha tenido que interrumpir su carrera en la cima del éxito por razones de salud. Pero durante este descanso forzoso, y gracias a su experiencia, conseguirá reconducir mediante el deporte a un grupo de jóvenes problemáticos que sin él habrían tomado el camino de la violencia.

Basado en la historia real de Domenico Fioravanti, ex-nadador bicampeón olímpico en Sudney 2000 y retirado en 2004 a causa de una hipertrofia cardíaca. (FILMAFFINITY)

Dans l’ombre de Teddy Riner

Judo. Documental (2016). 1h47m. Documental que sigue la increíble carrera de Teddy Riner desde 2004 hasta los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aprendemos sobre sus raíces en Guadalupe, su formación, su familia y amigos (entre ellos Tony Parker y Omar Sy). Y todo lo que lo ha llevado hasta la cima del judo. Único judoca (hombre o mujer) en consagrarse dos veces campeón olímpico –Londres 2012 y Rio 2016–. (IMDB)

Dawn!

Natación. Película (EEUU, 1979). 1h49m. Con Bronwyn Mackay-Payne, Ron Haddrick, Bunney Brooke. Biopic sobre la nadadora australiana Dawn Fraser, tricampeona olímpica.

Dernier Stade

Atletismo. Película (Francia, 1994). 1h37m. Con Anne Richard, Philippe Volter, Siemen Rühaak. Aborda el dopaje y los efectos en el atletismo. Basada en la historia real de Birgit Dressel, una heptatleta de Alemania Occidental que vivió con su entrenador y recibió más de 400 inyeccioes en el transcurso de 16 meses. En una temporada subió 30 puestos en el ranking mundial y murió dos días después de una competencia, a los 26 años.

Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner

Esquí. Documental (Alemania Occidental, 1974). 45m. El gran éxtasis del escultor de madera Steiner es un acercamiento biográfico al saltador de esquí suizo Walter Steiner (plata olímpica en Sapporo 1972), un típico personaje herzoguiano, un solitario monomaníaco que llega al límite, que domina el miedo a la muerte y el aislamiento. (FILMAFFINITY)

Downhill: The Bill Johnson Story

Esquí. Documental (EEUU, 2011). 1h16m. El documental explora la vida del héroe rebelde y culto del esquí Bill Johnson. La leyenda de Johnson nació cuando hizo su predicción como Ali de que “todos los demás están compitiendo por el segundo lugar” en alusión a los Juegos Olímpicos de Invierno de Sarajevo 1984. Johnson cumplió su predicción y se convirtió en el primer hombre estadounidense en ganar una medalla de oro en esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno. Pero con el tiempo cayó en desgracia y se transformó en un héroe caído en busca recuperar a su familia y su vida.

Dr. Sergio & Mr. Llull

Básquet. Documental (Luxemburgo, 2016). Documental sobre el jugador de baloncesto Sergio Llull. Sus orígenes en Menorca, sus ganas de saltar a la cancha en los partidos de su padre, su fichaje por el Real Madrid cuando era tercer base en LEB... Su energía sobre la cancha y su tranquilidad fuera de ella. (FILMAFFINITY)

Facing Ali

Boxeo. Documental (Canadá, 2009). 1h40m. El tres veces campeón mundial de peso pesado, Muhammad Ali, derrotó a casi todo boxeador de categoría de la era dorada del boxeo, y se convirtió en un símbolo del depore para generaciones de seguidores. Ahora, diez de sus aclaados rivales le rinden tributo a quizás uno de los más amados e inspiradores en “Facing Ali”, un gran documental del director Pete McCormack (“Uganda Rising”) y el productor Derik Murray (“Legends of Hockey”). Un maestro del espectáculo y brillante estratega, Ali venció tanto por su sorprendente talento físico como por manipular psicológicamente a sus oponentes. Con entrevistas exclusivas y un amplio material de archivo de la carrera del campeón, "Facing Ali" recuerda sus más inolvidables rivalidades, repasa sus triunfos, tragedias, e imparable espíritu. (FILMAFFINITY)

Fiz, puro maratón

Atletismo. Documental (España, 2013). 1h12m. La historia de Martin Fiz, Campeón de Europa, Campeón del Mundo de maratón y Premio Príncipe de Asturias del Deporte, encarna todos los aspectos más admirables de un deportista. Un trabajador incansable, ejemplo de pundonor y superación. Un niño que recorría las calles de Vitoria repartiendo huevos para ayudar a su familia y que llegó a lo más alto a base de romper barreras. Un atleta que tras sufrir un sinfín de obstáculos en su carrera, nunca tiró la toalla, nunca se puso límites a sí mismo y llegó a lo más alto del maratón mundial gracias a la pasión que siente por correr. Forjado desde niño en las durísimas pruebas de campo a través del País Vasco, se atrevió a cambiar la historia del maratón mundial, donde solo triunfan las leyendas. Una de las historias más importantes del deporte internacional jamás contadas, llena de éxitos, pero también de fracasos y sinsabores. Martín hizo llorar al mundo en el Campeonato de Europa de Maratón, arrodillado en la meta junto a sus dos grandes amigos y lloró frente al mundo arrodillado en un estadio olímpico tras su cuarto puesto en los Juegos de Atlanta. El documental no se centra únicamente en los logros deportivos obtenidos. Éstos sirven de telón de fondo para relatar la historia de una persona humilde, sencilla, cargada de valores de esfuerzo, superación y amistad. Donde estos valores están por encima de las medallas. (FILMAFFINITY)

For The Glory

Básquet. Película (EEUU, 2012). 1h45m. Con Jason Burkey, Chelsie Casagrande, Jean-Paul Chreky. El “Golden Boy” Kurt Kuykendall lo tiene todo: buena apariencia, un lugar en su equipo de básquet universitario y esperanzas de jugar en los Juegos Olímpicos. Pero dentro de su casa, la vida está lejos de ser perfecta. Una madre alcohólica, un padre hambriento de poder y una tragedia familiar hacen de esta casa de sueños una pesadilla viviente. Cuando a Kurt lo dejan afuera al final de la temporada, todo el trabajo se desmorona. Pero este no será su destino: ayudado por sus amigos y su nueva fe en Dios, descubre el coraje y su verdadera vocación.

Foreman

Boxeo. Documental (EEUU, 2017). 1h24m. El documental definitivo sobre el legendario boxeador George Foreman, campeón mundial y campeón olímpico en México 1968.

Gholamreza Takhti

Lucha olímpica. Película (Irán, 2019). 1h45m. Con Alireza Goudarzi, Mahoor Alvand, Behnoosh Tabatabaei. La historia de vida de Gholamreza Takhti, campeón olímpico y triple medallista olímpico, desde su infancia a la adultez, con sus peleas y su muerte. (IMDB)Glickman

Atletismo. Documental (EEUU, 2013). 1h24m. El cineasta James L. Freedman analiza la vida del estadounidense Marty Glickman, atleta olímpico en Berlín 1936 y pionero de las transmisiones deportivas. (FILMAFFINITY)

Hinault, le vélo est un sport de combat

Ciclismo. Documental (Francia, 2008). 52m. Bernard Hinault dominó el ciclismo internacional entre el final de los años 70 y la primera mitad de los 80, ganando 216 carreras lo que le ha convertido en el ciclista francés con el mejor palmarés de todos los tiempos. Obtuvo las victorias absolutas en la tres Grandes Vueltas al ganar cinco Tours, tres Giros y dos Vueltas. Fue olímpico en Montreal 1976. (FILMAFFINITY)

I Am Ali

Boxeo. Documental (Reino Unido, 2014). 1h51m. Una mirada íntima y alentadora al hombre tras la leyenda, descubriremos a Ali como jamás se le había visto. I Am Ali se narra a través de un material exclusivo y sin precedentes del archivo personal de Ali de audiodiarios, combinado con emocionantes entrevistas y testimonios de su círculo más íntimo de familiares y amigos, incluyendo a sus hijas, hijo, exmujer y hermano, además de leyendas del boxeo como Mike Tyson, George Foreman y Gene Kilroy. (FILMAFFINITY)

I Am Bolt

Atletismo. Documental (Reino Unido, 2016). 1h47m. Los hermanos Benjamin y Gabe Turner (The Class of 92) dirigen este documental sobre la vida y el legado de Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia. El filme, que analiza la carrera de Bolt desde sus inicios hasta conseguir su éxito mundial, contiene entrevistas a Pelé, Neymar y Serena Williams, entre otros. (FILMAFFINITY)

Ian Thorpe: The Swimmer

Natación. Documental (Reino Unido, 2012). 57m. Documental sobre el ex nadador australiano Ian Thorpe, ganador de 5 oros, 3 platas y 1 bronce olímpico entre Sidney 2000 y Atenas 2004.

In My Corner

Boxeo. Documental (EEUU, 1998). 58m. Joey Rios es un chico de 15 años, un fenómeno en el mundo del boxeo juvenil que se tiene que enfrentar a sus problemas familiares mientras se prepara para los Juegos Olímpicos Juveniles. (FILMAFFINITY)

Induráin, protagonista a la fuerza

Ciclismo. Documental (España, 1996). 34m. Documental del fenómeno de Miguel Indurain, ganador de 5 Tours de Francia consecutivos y campeón olímpico en Atlanta 1996, su éxito y su repercusión, tanto en el deporte como en la sociedad en general. (FILMAFFINITY)

Informe Robinson: Rafa Nadal

Tenis. Documental (España, 2016). 54m. La historia del mejor deportista español de todos los tiempos. Un acceso exclusivo a los lugares de su vida, en su año más difícil. Un repaso a su palmarés desde la sala de trofeos de su casa. Una visita al vestuario y a la pista central de su segunda casa; Roland Garros. Una charla sincera en la que habla de su primer año sin títulos y de sus problemas de ansiedad. Un relato contado por él, por los miembros de su equipo, por su familia y por sus rivales. Todo eso es Rafa Nadal, bicampeón olímpico en Beijing 2008 y Rio 2016, en Informe Robinson. (FILMAFFINITY)

Iverson

Básquet. Documental (EEUU, 2014). 1h28m. Muestra la inestable vida y la gran carrera de Allen Iverson, un icono de la NBA que dejó una huella imborrable en el deporte. (FILMAFFINITY)

Jordan Rides the Bus

Básquet y Béisbol. Documental (EEUU, 2010). 51m. A finales de 1993, en la cumbre de su carrera deportiva, Michael Jordan se retiró del baloncesto profesional. Tras liderar al Dream Team que ganó el oro olímpico en Barcelona 92 y ganar al año siguiente con los Bulls de Chicago su tercer anillo consecutivo de la NBA, Jordan se vio sacudido por el asesinato de su padre, que siempre había soñado con que su hijo jugara al béisbol profesional. ¿Fue esta pérdida la que hizo que uno de los deportistas más famosos del mundo intentara recuperar los sueños de su niñez jugando al béisbol?, ¿pensaba que ya no tenía nada más que demostrar o ganar en el baloncesto?, ¿había alguna otra razón? Ron Shelton, antiguo jugador de las ligas menores de béisbol que contó su experiencia en la película "Los búfalos de Durham", recorre en este documental la corta carrera de Jordan en las ligas menores y explora las motivaciones que lo llevaron a abandonar el estrellato en la NBA para jugar al béisbol en una recóndita ciudad de Alabama. (FILMAFFINITY)

Katie

Boxeo. Documental (Irlanda, 2018). 1h29m. Documental que se centra en la campeona de boxeo Katie Taylor y sus intentos por reactivar su carrera. Katie fue abandera olímpica de Irlanda y medalla de oro en los Juegos de Londres 2012. (FILMAFFINITY)

King of the Olympics: The Lives and Loves of Avery Brundage

Atletismo y olimpismo. Película (EEUU, 1988). 4h. Con David Selby, Renée Soutendijk, Sybil Maas, Shelagh McLeod. Telefilm biográfico sobre el atleta olímpico y dirigente deportivo Avery Brundage (1887-1975). (FILMAFFINITY)

Kings Ransom

Hockey sobre hielo. Documental (EEUU, 2009). 53m. Documental sobre la estrella del hockey sobre hielo Wayne Gretzky (olímpico con Canadá en Nagano 1998)m, su decisión de cambiar Edmonton por Los Ángeles y sus consecuencias en el hockey y los aficionados. (FILMAFFINITY)

Klitshko

Boxeo. Documental (Alemania, 2011). 1h58m. La arrolladora historia de los hermanos más famosos del mundo del boxeo, Vitali y Wladimir Klitschko. Son dos atletas excepcionales que, por encima de todo, son hermanos. Este documental narra la vida y carreras de ambos comenzando por la instrucción en su niñez en Ucrania, pasando por sus primeros años en el boxeo hasta llegar al estrellato internacional y convertirse en leyendas del deporte. Wladimir fue campeón olímpico en Atlanta 1996. Vladimir debió participar, pero fue separado del equipo olímpico en los meses previos por dopaje. (FILMAFFINITY)

Kobe Bryant’s Muse

Básquet. Documental (EEUU, 2015). 1h45m. Documental que va detrás de las estadísticas para revelar la carrera de Kobe Bryant, explorando las mentorías, aliados y rivalidades que han ayudado a dar forma a su permanencia estelar de 18 años en la NBA, y descubriendo su mayor desafío personal hasta el momento. (IMDB).

Kobe Doin’ Work

Básquet. Documental (EEUU, 2009). 1h24m. Documental sobre la estrella de la NBA Kobe Bryant.

Koza

Boxeo. Película (Eslovaquia, 2015). 1h15m. Con Peter Baláz, Zvonko Lakcevic, Ján Franek, Stanislava Bongilajová. El argumento gira en torno a la figura real del boxeador de peso ligero Peter Baláz, eslovaco de etnia romaní, apodado Koza (“Cabra”), quien interpreta a una versión ficticia de sí mismo en lo que parece ser su última gira de boxeo. El protagonista regresa al ring con el fin de reunir el dinero necesario para un aborto, aunque espera hacer cambiar de opinión a su pareja durante el proceso. (FILMAFFINITY)

La course en tête

Ciclismo. Documental (Bélgica, 1974). 1h50m. Documental que se adentra en la vida familiar y deportiva de uno de los mejores ciclistas de la historia, el belga Eddy Merckx, olímpico en Tokio 1964. (FILMAFFINITY)

Ladies First

Tiro con arco. Documental (India, 2017). 39m. Nacida entre la pobreza y la desigualdad de género en la India, Deepika Kumari se convirtió en la arquera nro. 1 del mundo a los 18 años. Fue olímpica en Londres 2012. (FILMAFFINITY)

Lamela, el saltador absoluto

Atletismo. Documental (España, 2014). 19m. Repasa la trayectoria del atleta asturiano Yago Lamela, olímpico en Atenas 2004 y fallecido en mayo de 2014 a los 36 años. Considerado el mejor atleta asturiano de la historia, su muerte ha conmocionado al mundo del deporte. En este documental amigos, atletas y quienes le conocieron hablan de su figura. (FILMAFFINITY)

Le petite prince au pays qui défile

Patinaje sobre hielo. Documental (Suiza, 2014). 35m. Documental sobre la vida del suizo Stépahe Lambiel, dos veces campeón mundial y plata olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006.

La petite reine

Ciclismo. Película (Canadá, 2014). 1h48m. Con Laurence Leboeuf, Patrice Robitaille, Sébastiane Delorme, Denis Bouchard. Julie es una gran ciclista que goza de gran popularidad. Pero desde la primera escena es evidente que su extraordinario éxito profesional ha sido gracias al dopaje que venía efectuando con la complicidad de un médico ortopedista y fuertemente motivado por su entrenador JP. Película inspirada en la vida y carrera de la ciclista Geneviève Jeanson, olímpica en Sidney 2000. (FILMAFFINITY)

Lance

Ciclismo. Documental (EEUU, 2020). 2h42m. Una visión personal sobre el auge y la caída de Lance Armstrong, bronce olímpico en Sidney 2000. (FILMAFFINITY)

Larry Bird: A Basketball Legend

Básquet. Documental (EEUU, 1992). 60m. Historia que narra la vida de una estrella legendaria del baloncesto; Larry Bird. (FILMAFFINITY)

Late Life: The Chien-Ming Wang Story

Béisbol. Documental (EEUU, 2018). 1h39m. El único jugador taiwanés que ha estado en los New York Yankees, Chien-Ming Wang ganó muchos títulos. Lo tenía todo hasta que una lesión en 2008 cambió el rumbo de su carrera. "Late Life: The Chien-Ming Wang Story" sigue el ascenso y la caída de este icono internacional que lideró a su selección a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. (FILMAFFINITY)

Legend Nº17

Hockey sobre hielo. Película (Rusia, 2013). 2h14m. Con Danila Kozlovsky, Darya Ekamasova, Oleg Menshikov. Biopic de la leyenda del hockey sobre hielo Valeri Kharlamov, ganador de dos oros y una plata olímpica. (FILMAFFINITY)

Lindsey Vonn: The Final Season

Esquí. Documental (EEUU, 2019). 1h29m. La esquiadora Lindsey Vonn intenta romper el récord de victorias en un Mundial establecido por la sueca Ingemar Stenmark. (FILMAFFINITY)

Long-Haired Wonder

Gimnasia artística. Película (Unión Soviética, 1976). 1h18m. Con Irina Mazurkevich, Anna Zharova, Igor Yasulovich. Cuenta la historia de una joven y talentosa Olga Korbut, luego cuatro veces campeona olímpica, a quien apodaban “Long-Haired Wonder”.

Lucha, jugando con lo imposible

Hockey sobre césped. Documental (Argentina, 2016). 1h33m. La historia de Luciana Aymar, considerada la mejor jugadora de hockey de todos los tiempos, la Maradona del hockey sobre césped. El documental es un viaje por los torneos, las victorias y los fracasos, la gloria y la frustración. Pero también es un recorrido interno, el proceso de maduración de una mujer que se convirtió en modelo de muchas otras y lo hizo consagrando su vida al deporte. (FILMAFFINITY)

Martín: el hombre y la leyenda

Boxeo. Documental (Chile, 2018). 1h. Una serie basada en la vida personal y deportiva del boxeador chileno Martín Vargas, quien intentó cuatro veces convertirse en el campeón mundial de boxeo de Chile y fue olímpico en Munich 1972.

Martina: Farewell to a Champion

Tenis. Documental (Reino Unido, 1994). 52m. Biografía definitiva de Martina Navratilova, una de las más grandes tenistas de todos los tiempos. La ex tenista checoslovaca nacionalizada estadounidense participó en el dobles de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, ya retirada y con 47 años.

Mary Kom

Boxeo. Película (India, 2014). 2h2m. Con Priyanka Chopra, Darshan Kumar, Zachary Coffin, Danny Denzongpa. Crónica de la vida de la boxeadora india Mary Kom, que pasó por varias dificultades antes de lograr con audacia su máximo sueño. Bronce olímpico en los Juegos de Londres 2012. (FILMAFFINITY)

Matti

Esquí. Película (Finlandia, 2006). 2h15m. Con Jasper Pääkkönen, Elina Knihtilä, Peter Franzén, Elina Hietala. El famoso saltador de ski Matti Nykänen lo ganó todo durante su carrera: cuatro medallas de oro olímpicas, siete campeonatos del mundo, cuatro copas del mundo y cuarenta y seis victorias en el circuito. Sin embargo, una vez que su carrera como atleta profesional concluyó, otra faceta de su personalidad, mucho más vulgar y onerosa, salió a la luz pública. (FILMAFFINITY)

Michael Jordan: Come Fly with Me

Básquet. Documental (EEUU, 1989). 45m. Una mirada al mundo íntimo de Michael Jordan y a su despliegue como jugador de baloncesto. Este documental recorre sus años en la Universidad de Carolina del Norte, con material inédito hasta ese momento, y su carrera en los Chicago Bulls hasta 1998. (FILMAFFINITY)

Michael Jordan: His Airness

Básquet. Documental (EEUU, 1999). 55m. Desde su infancia en Carolina del Norte hasta su retiro de los Chicago Bulls en 1999, "Air Jordan" nos lleva en un viaje a través de la carrera de Michael Jordan. (FILMAFFINITY)

Michael Jordan to the Max

Básquet. Documental (EEUU, 2000). 46m. La historia de uno de los deportistas más espectaculares y carismáticos del siglo XX. Desde su niñez en Carolina del Norte, hasta sus finales en la NBA con los Chicago Bulls, con quienes consiguió 6 anillos y se convirtió en una leyenda. (FILMAFFINITY)

Mo Farah: No Easy Mile

Atletismo. Documental (Reino Unido, 2016). 1h19m. La historia de uno de los atletas más exitosos de Gran Bretaña y posiblemente el mejor olímpico del país. Mo Farah abre las puertas de su casa y brinda una visión personal de la vida, lo que permite ver un lado de él nunca visto. Únete a Mo, su familia y su equipo en la preparación para los Juegos Olímpicos de Rio y durante los mismos, recordando su carrera y su viaje desde su Somalía natal hasta convertirse en cuádruple campeón olímpico. Incluye los testimonios de Usain Bolt, Thierry Henry, Sebastian Coe, Haile Gebreselassie, Alberto Salazar y Tania Farah.

Moser – Scacco al tempo

Ciclismo. Documental (Italia, 2018). 1h30m. El equipo del documental siguió durante casi un año al ex-campeón ciclista Francesco Moser –olímpico en Munich 1972– para contar la historia de un hombre, su familia, la comunidad de Palù di Giovo y su excepcional aventura humana. Un inusual retrato del gran campeón que habla de su vida y su carrera de una manera inesperada. Una aventura humana excepcional que documenta la profunda conexión de la leyenda del ciclismo con su tierra, así como los logros de Merckx, Saronni, Hinault. Una historia que atraerá a todo el mundo, no solo a los amantes del ciclismo.

Moy luchshiy drug, general Vasiliy, syn losifa

Hockey sobre hielo. Película (Unión Soviética, 1991). 1h42m. Con Boris Shcherbakov, Vladimir Steklov, Andrei Boltnev. Basada en la historia de Vsévolod Bobrov, quien se hizo amigo de Vasili, el hijo de Stalin. Bobrov fue campeón olímpico en hockey sobre hielo con la Unión Soviética en los Juegos de Invierno de Cortina d’Ampezzo 1956.

Muhammad Ali’s Greatest Fight

Boxeo. Película (EEUU, 2013). 1h37m. Con Christopher Plummer, Danny Glover, Frank Langella, Benjamin Walker. En el apogeo de su carrera, el campeón de boxeo Muhammad Ali es movilizado para combatir en Vietnam. Su negativa a luchar en el ejército norteamericano debido a sus convicciones religiosas desencadena una batalla legal de la que se hace cargo el Tribunal Supremo. El punto de vista del prestigioso juez Harlan con respecto al caso choca con el criterio del joven Connolly, recién llegado al tribunal. (FILMAFFINITY)

Muhammad Ali: Through the Eyes of the World

Boxeo. Documental (Reino Unido, 2001). 1h44m. Documental que pasa revista a la figura del boxeador más famoso de la historia. Sus inicios, sus grandes triunfos, su batalla política y la enfermedad que le dejaron sus múltiples combates en el ring. (FILMAFFINITY)

Nadia Comaneci en España

Gimnasia artística. Documental (España, 1977). 10m. En el Palacio de Deportes de Madrid, con motivo de una confrontación amistosa internacional, actúan las mejores gimnastas de España y Rumanía, entre las que destaca por su popularidad mundial la joven rumana Nadia Comaneci. (FILMAFFINITY)

Nash

Básquet. Documental (Canadá, 2013). 1h18m. Este documental narra la vida del Steve Nash de la NBA mientras intentaba abrirse camino a través de las complicaciones de los deportes profesionales mientras intenta dejar un legado duradero dentro y fuera de la cancha.

Navarro es la bomba

Básquet. Documental (España, 2019). 1h17m. Juan Carlos Navarro está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español. Tras 20 temporadas en el Barcelona y un paso por la NBA, 'La Bomba' dejó el baloncesto activo y su número 7 ya cuelga del Palau Blaugrana. En este documental disfrutamos de la historia entre Navarro, el baloncesto y el Barcelona. Con 'La Bomba' como gran protagonista, contamos con más de 30 testimonios de personas que le han acompañado a lo largo de su carrera. Además de compañeros y rivales, son protagonistas algunos de los entrenadores que le han acompañado a lo largo de toda su carrera deportiva.

NBA Superstars: Michael Jordan, Above and Beyond

Básquet. Documental (EEUU, 1996). 50m. Michael Jordan revela la historia íntima de la pasión y determinación que impulsaron su meteórica carrera. Desde frenéticas escenas de sus tres campeonatos de NBA consecutivos, pasando por la perspectiva personal de Michael Jordan sobre su inesperada y temprana retirada, hasta su triunfal vuelta como indiscutible maestro del juego. Un tú a tú con Jordan en su cambio hacia el límite de lo increíble. (FILMAFFINITY)

Nowitzki: Der perfekte Wurf

Básquet. Documental (Alemania, 2014). 1h45m. La historia de Dirk Kowitzki, la estrella alemana de la NBA. Abanderado olímpico en Beijing 2008.

One Day With a Euroleague Legend: Sarunas Jasikevicius

Básquet. Documental (Luxemburgo, 2016). 30m. ¡Pase el día de su reciente delegación como una leyenda del baloncesto de la Euroliga con visita en casa, un paseo por las líneas laterales y sintiendo el amor por el baloncesto en Kaunas con el solo y único Saras Jasikevicius! (FILMAFFINITY)

Paige

Surf. Documental (EEUU, 2020). Documental sobre la surfista Paige Alms, una de las mejores surferas del mundo sobre grandes olas que entrena en Maui, una de las islas del archipiélago de Hawái.

Pantani: The Accidental Death of a Ciclist

Ciclismo. Documental (Reino Unido, 2014). 1h30m. Narra el ascenso y trágica caída del italiano Marco Pantani, "el Pirata", uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos. Pantani ganó el Tour de Francia y el Giro de Italia y conquistó el corazón de millones de aficionados al ciclismo. Con 34 años murió solo en un barato hotel de una fatal sobredosis de cocaína. (FILMAFFINITY)

¡Pega Martín Pega!

Boxeo. Película (Chile, 2007). 2h15m. Con Mauricio Diocares, Ariel Mateluna, Damián Alcázar, Darío Grandinetti. Película biográfica sobre el ex campeón de peso mosca Martín Vargas. Para representar la vida de Vargas se deberá recrear al Chile de los 70', 80' y 90'. Vargas fue olímpico en Munich 1972. (FILMAFFINITY)

Playoff

Básquet. Película (Israel, 2011). 1h47m. Con Danny Huston, Amira Casar, Mark Waschke, Max Riemelt. La vida de Ralph Klein, el entrenador de baloncesto más famoso de la historia de Israel. (FILMAFFINITY)

Pistorius

Atletismo. Documental (Reino Unido, 2018). 3h45m. Documental sobre el atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, quien asesinó a su novia en las horas previas al día de San Valentín 2013. El documental explora la trágica muerte de Reeva Steenkamp así como también desvela una mirada a la turbulenta sociedad sudafricana.

Pulse

Atletismo. Película (Ucrania, 2020). 1h40m. Con Nataliya Babenko, Dariya Braikhashvili, Stanislav Boklan. Basado en la historia real de Oksana Boturchuk, una atleta paralímpica ucraniana ganadora de cinco medallas paralímpicas entre Beijing 2008 y Rio 2016.

Reset: Volver a empezar

Básquet. Documental (Argentina, 2020). 1h27m. Aunque lleva seis años sin jugar al básquetbol, Fabricio Oberto aún extraña la competencia y busca una forma de ponerle fin a su carrera deportiva. El encuentro con sus ex compañeros de la Generación Dorada ilumina los distintos caminos que tomaron para darle nuevos sentidos a sus vidas. (FILMAFFINITY)

Sceny narciarskie z Franzem Klammerem

Esquí. Documental (Polonia, 1980). 21m. Documental centrado en la figura de Franz Klammer, ganador de la medalla de oro en el descenso en los Juegos Olímpicos de invierno en Innsbruck en 1976. (FILMAFFINITY)

Serena

Tenis. Documental (EEUU, 2016). 1h30m. Una mirada íntima hacia la vida de Serena Williams durante su temporada 2015-2016. Serena ganó cuatro oros olímpicos entre Sydney 2000 y Río 2016. (IMDB)

Shah

Boxeo. Película (Pakistán, 2015). 1h49m. Con Adnar Sarwar, Gulab Chandio, Kiran Chaudhry. Biografía del gran boxeador Syed Hussain Shah, desde su infancia como homeless en las calles de Layari, Karachi, hasta convertirse en atleta olímpico de su país, Pakistán. (IMDB)

Sharp Edges

Patinaje sobre hielo. Documental (EEUU, 1986). 52m. Sandra Luckow sigue a la niña de 15 años, todavía desconocida, Tonya Harding en su primera competición nacional de patinaje en 1986. (FILMAFFINITY)

Son of the Congo

Básquet. Documental (EEUU, 2015). 54m. Serge Ibaka, el jugador español de origen congoleño es el protagonista de este documental que lo acompaña en su dura infancia en el Congo y refleja cómo el baloncesto rescató las esperanzas de un chico sin futuro que, a los 17 años, abandonó su país de procedencia en busca de una oportunidad. Sus cualidades, su concepto del trabajo y su dedicación forjaron la carrera y la vida de la ahora gran estrella de la NBA. Ibaka fue plata olímpica en Londres 2012. (FILMAFFINITY)

Sonja: The White Swan

Patinaje sobre hielo. Película (Noruega, 2018). 1h54m. Con Ine Marie Wilmann, Valene Kane, Eldar Skar, Anders Mordal. Sonja Henie fue una de las mejores atletas de la Historia, además de la responsable de diseñar el patinaje artístico sobre hielo tal y como se lo conoce hoy en día. En 1936 decide poner rumbo a Hollywood para convertirse en una estrella del cine, y de hecho su primera película es todo un éxito que rompe los récords de taquilla en el año 1937. Henie se convierte así en una de las mujeres más ricas y populares de su tiempo, siempre rodeada de aficionados y de amistades que le confiesan su amor incondicional a diario. Sin embargo, el tiempo pasa y la vejez hace mella. Incapaz de aceptar este hecho, Henie sigue luchando por lograr recuperar su estatus perdido hasta que un día, completamente borracha, pierde el conocimiento mientras patina sobre hielo en un evento que tiene lugar en Río de Janeiro. (FILMAFFINITY)

Stop at Nothing: The Lance Armstrong Story

Ciclismo. Documental (Australia, 2014). 1h36m. Un atleta que engaña a todos con su recuperación milagrosa del cáncer, convirtiéndose en un héroe deportivo y en la esperanza de muchos. ¿Podrá seguir mintiendo? Armstrong fue bronce olímpico en Sidney 2000. (FILMAFFINITY)

Susi Susanti: Love All

Badminton. Película (Indonesia, 2019). 1h36m. Con Laura Basuki, Dion Wiyoko, Jenny Chang. Susi Susanti sube el rango para convertirse en la atleta más querida de Indonesia. En tiempos de crisis económica, ella aprovecha para mostrarles a su país y al mundo que el heroísmo se mide por la profundidad del sacrificio. Susi, doble medallista olímpica, fue la primera mujer indonesia en ganar un oro olímpico tras coronarse en Barcelona 1992.

Sven: The Final Year

Ciclismo. Documental (Bélgica, 2016). 1h38m. Documental sobre la última temporada en activo del rey del ciclocross, el belga Sven Nys, representante olímpico de Bélgica en Beijing 2008 y Londres 2012

Swimming Upstream

Natación. Película (Australia, 2003). 1h54m. Con Geoffrey Rush, Judy Davis, Jesse Spencer, Tim Draxl. Basada en hechos reales, narra la historia de Tony Fingleton, un joven australiano que, a pesar de los obstáculos familiares, intenta triunfar en el mundo de la natación. Fingleton fue invitado a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, pero rechazó la chance para aceptar una beca en Harvard. (FILMAFFINITY)

T-Rex

Boxeo. Documental (EEUU, 2015). 1h31m. Documental sobre la vida de Claressa Shields, campeona olímpica en Londres 2012 y Rio 2016 y primera boxeadora estadounidense (hombre o mujer) en ganar medallas olímpicas en Juegos consecutivos.

Taris, roi de l’eau

Natación. Documental (Francia, 1931). 9m. Documental sobre Jean Taris, el nadador olímpico y 29 veces campeón francés. Estudia el estilo de naación del antiguo campeón del mundo explicando los mecanismos del arrastre, breaststroke y otras técnicas de la natación. Vigo emplea técnicas como la cámara lenta, fotografía subacuática y uso dramático de la iluminación subacuática. (FILMAFFINITY)

Tatanka

Boxeo. Película (Italia, 2011). 1h40m. Con Clemente Russo, Rade Serbedzija, Giorgio Colangeli. Clemente Russo, plata olímpica en Beijing 2008 y Londres 2012, se interpreta a sí mismo en la historia de un prometedor boxeo que creció en el corazón de la mafia napolitana.

The Armstrong Lie

Ciclismo. Documental (EEUU, 2013). 2h2m. El realizador Alex Gibney consiguió el permiso para realizar un documental con motivo del regreso a la competición de Lance Armstrong en 2009, para ganar el que sería su octavo Tour de Francia. Allí se encontró compitiendo contra su propio compañero de equipo, Alberto Contador, la sombra del dopaje que negaba, y las declaraciones de antiguos compañeros que lo acusaban. Cuatro años después se destapaba todo. El documental arranca en 2013, después de que a Armstrong –bronce olímpico en Sidney 2000– le retiraran sus 7 títulos de campeón del Tour de Francia, y ofrece una fascinante mirada íntima al mayor engaño de la historia del deporte. (FILMAFFINITY)

The Black Mamba

Básquet. Cortometraje (EEUU, 2011). 6m. Kobe Bryant recibe la visita del director de cine Robert Rodriguez, que le explica que tiene la idea de una película con él como protagonista. Según le cuenta la idea, ésta comienza a cobrar vida... (FILMAFFINITY)

The Flying Scotsman

Ciclismo. Película (Reino Unido, 2006). 1h36m. Con Jonny Lee Miller, Brian Cox, Laura Fraser, Billy Boyd. La verdadera historia de Graeme Obree, famoso ciclista escocés que superó innumerables adversidades para conseguir su sueño de ser un gran campeón ciclista. (FILMAFFINITY)

The Greatest

Boxeo. Película (EEUU, 1977). 1h41m. Muhammad Ali, Ernest Borgnine, Sally Bondi, Richard Gullage. Cassius Clay, surgido de los ambientes más marginales de la sociedad americana, alcanzó varias veces el título mundial de campeón de boxeo de todos los pesos. Cambió su nombre por el de Muhammad Ali (o Mohamed Alí) al abrazar la religión musulmana. (FILMAFFINITY)

The Insider: Limitless – Vassilis Spanoulis

Básquet. Documental (Luxemburgo, 2017). 32m. "Limitless" ofrece una amplia panorámica de las escenas de la vida, dentro y fuera de la cancha, del ícono del baloncesto Vassilis Spanoulis, jugador del Olympiacos, y saber de su familia, amigos, compañeros de equipo, entrenadores y otros como ellos que hablan de la estrella. Spanoulis fue olímpico en Atenas 2004 y Beijing 2008 (FILMAFFINITY)

The Program

Ciclismo. Documental (Reino Unido, 2015). 1h43m. Un periodista irlandés está convencido de que las victorias del ciclista Lance Armstrong en el Tour de Francia se deben al dopping. Con esta convicción, empieza a investigar y a buscar pruebas que sacarán a la luz la verdad sobre Armstrong, quien fue bronce olímpico en Sidney 2000. (FILMAFFINITY)

The Trials of Muhammad Ali

Boxeo. Documental (EEUU, 2013). 1h26m. Muhammad Ali ha sido una de las mayores leyendas que ha dado el mundo del boxeo. Con tan solo 18 años se convirtió en campeón olímpico en los Juegos de Roma de 1960. Cuatro años después, ya como profesional, se proclamó por primera vez campeón mundial de los grandes pesos. Perdió su corona cuando se negó a combatir en Vietnam y durante más de tres años no pudo subirse a los cuadriláteros. Volvió al ring en 1970 y recuperó su cetro en una mítica pelea contra George Foreman celebrada en Kinshasa, la capital de Zaire, el 30 de octubre de 1974. Fue derrotado en 1975 pero ese mismo año volvió a erigirse, por tercera vez, en campeón mundial. Pero Muhammad Ali no ha sido solamente un gran deportista, también fue un luchador incansable por los derechos de la población negra combatiendo la discriminación racial durante los años sesenta. (FILMAFFINITY)

Through My Father’s Eyes: The Ronda Rousey Story

Judo / UFC. Documental (Canadá, 2019). 1h44m. Documental que registra la trayectoria de la ex campeona olímpica y de la UFC, Ronda Rousey, hasta convertirse en un icono.

Too Beautiful: Our Right to Fight

Boxeo. Documental (Holanda, 2018). 1h15m. ¿Sabías que en Cuba, a pesar de su talento, las mujeres están vetadas de competir en el boxeo? ‘Too Beautiful: Our Right to Fight’ es un documental que sigue a Namibia Flores Rodríguez, la única boxeadora conocida del país que ha entrenado todos los días con el sueño de ser campeona olímpica, y con la esperanza de levantar el veto algún día para poder cumplirlo.

Ultimate Jordan

Básquet. Documental (EEUU, 2001). 5h30m. Extenso documental sobre la vida de Michael Jordan. (FILMAFFINITY)

Venus and Serena

Tenis. Documental (EEUU, 2012). 1h39m. Realiza una mirada sin filtros a las notables vidas de las dos hermanas que el tenis profesional jamás haya visto. En un deporte donde no se les dio la bienvenida, las indomables hermanas Williams se enfrentaron a la oposición con la gracia y el coraje, no sólo abriendo nuevos caminos para las atletas estadounidenses femeninas y africanas en todas partes, sino dominando el juego durante más de una década. La película cuenta la inspiradora historia de cómo estas dos mujeres, a pesar de todo, y con la ayuda de sus visionarios padres, lograron llegar a la cima. Venus y Serena ganaron cuatro oros olímpicos cada una entre Sydney 2000 y Río 2016. (FILMAFFINITY)

Víctor Young Pérez

Boxeo. Peícula (Francia, 2013). 1h43m. Con Brahim Asloum, Steve Suissa, Isabella Orsini, Patrick Bouchitey. Victor Young Perez, 136 combates, 91 victorias entre ellas 27 por KO, el campeón del mundo en peso pluma está sobre el ring, frente a él, Kurtz, soldado alemán 20 centímetros y 20 kilos por encima suya. A su alrededor los caminos hacia los hornos crematorios, Victor este pequeño judío árabe se mantendrá de pie durante 15 rondas, durante ese infernal combate, verá desfilar su vida: Su juventud en Túnez, su amor por la bella Mireille, su gloria y su descenso a los infiernos. En realidad, Pérez nunca fue olímpico, pero quien interpretó su papel, el francés Brahim Asloum, fue campeón olímpico en los Juegos de Sidney 2000. (FILMAFFINITY)

FICCIÓN OLÍMPICA (71)

100 metri dal paradiso

Atletismo. Película (Italia, 2012). 1h35m. Con Arianna Bergamaschi, Guilia Bevilacqua, Giorgio Colangeli, Domenico Fortunato. Mario Guarrazzi (Jordi Mollà) es un exatleta que logró la victoria más importante cuando era joven: ganar las Olimpiadas. Todas sus esperanzas están puestas en su hijo Tommaso (Lorenzo Richelmy), que ha seguido los pasos de su padre en el atletismo. Sin embargo, a Mario se la cae el mundo encima cuando su hijo le dice que no quiere ir a los Juegos Olímpicos porque quiere convertirse en cura. (FILMAFFINITY)

2076 Olympiad

Ficción. Película (EEUU, 1977). 1h30m. Con Jerry Zafer, Sandy Martin, Dean Bennett. Es el año 2076 y el patrocinio comercial de los Juegos Olímpicos tuvo un efecto lógico. Este año, el principal postor para quedarse con los derechos de transmisión es un canal de TV erótico y las medallas de oro son otorgadas para competencias de resistencia que no son del todo atléticas. (IMDB)

4 Deung (“Fourth Place”)

Natación. Película (Corea del Sur, 2015). 1h56m. Con Jae-Sang Yoo, Jung Ga-ram, Lee Hang-Na, Park Hae-jun. Kim Gwang-su, un ex plusmarquista de los Juegos Asiáticos y representante olímpico, soporta palizas, abusos y humillaciones constantes de su entrenador. Para justificar este comportamiento abusivo, su entrenador le recuerda constantemente: “Esto es por tu bien”.

A Million to One

Atletismo. Película (EEUU, 1937). 1h10m. Con Bruce Bennett, Joan Fontaine, Reed Howes, Kenneth Harlan. Después de que su padre gana el decatlón olímpico pero es descalificado por ser juzgado atleta profesional, Johnny Kent se convierte en una estrella en ascenso en el mundo del atletismo. William Stevens, medalla de plata en aquella prueba y campeón luego de que despojaran a Kent, tiene una hija, Joan, que comienza una relación con Johnny. La distracción que causa y las rivalidades complican las cosas para la búsqueda del hijo del campeón.Animalympics

Ficción animada. Película (EEUU, 1980). 1h18m. En el Estadio de la Isla Animalympica se reúnen, procedentes de todo el mundo, animales de todas las especies, para participar en una nueva edición de las Animalimpiadas. (FILMAFFINITY)

Astérix aux jeux olympiques (“Asterix en los Juegos Olímpicos”)

Ficción. Película (Francia, 2008). 1h56m. Con Gérard Depardieu, Clovis Cornillac, Alain Delon, Elric Thomas. En la aldea de los irreductibles galos, no sólo se persigue a los romanos y a los jabalíes, también se persigue el amor. Alafólix, un joven e intrépido guerrero, enamorado de la sublime princesa griega Irina, osa desafiar a Brutus, un soldado romano que también aspira a conquistarla. Ambos se enfrentarán en los Juegos Olímpicos por el amor de la muchacha. Astérix, Obélix y Alafólix, gracias a la poción mágica de Panorámix, consiguen superar todas las pruebas. (FILMAFFINITY)

Attaku Nº1

Voleibol. Anime (Japón, 1970). 1 temporada. 104 capítulos. Cuenta la historia de Kozue Ayuhara, una chica que acaba de llegar a la Escuela Fujimi y hace la prueba para entrar al equipo de voleibol. Pronto se hace amiga de su compañera de equipo Midori Hayakawa y su talento impresiona al entrenador, Honko sensei. Kozue descubre que el camino al éxito está plagado de estrés, incompatibilidades personales y otros dilemas. Su deseo de ser la mejor jugadora de la escuela, de Japón y del mundo marcan el tono de la serie. Primera serie anime sobre deporte femenino que capitalizó el boom de la medalla de oro obtenida por la Selección Femenina de voleibol de Japón en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

Backwards

Remo. Película (EEUU, 2012). 1h29m. Con Sarah Megan Thomas, James van der Beek, Glenn Morshower, Margaret Colin. Cuando Abi Brooks, una competitiva deportista de remo de 30 años de edad fracasa por segunda vez en su intento de ir a los Juegos Olímpicos, decide aceptar un trabajo de 'coaching' en un instituto donde el director resulta ser su exnovio. (FILMAFFINITY)

Blades of Glory (“Patinando a la gloria”)

Patinaje sobre hielo. Película (EEUU, 2007). 1h33m. Con Will Ferrell, Jon Heder, Amy Poehler, Will Arnett. Expulsados para siempre del patinaje artístico después de pelearse en directo en mitad de los Juegos Olímpicos, dos antiguas estrellas de este deporte encuentran que la única forma de volver a la competición es tener que presentarse en pareja. (FILMAFFINITY)

Blast

Natación. Película (EEUU, 1997). 1h45m. Con Linden Ashby, Andrew Divoff, Kimberly Warren, Rutger Hauer. Un grupo de terroristas toma como rehenes a unos deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos. Están dispuestos a todo si sus exigencias no se cumplen. (FILMAFFINITY)

Campioana

Gimnasia artística. Película (Rumania, 1990). 1h32m. Con Izabela Moldovan, Mircea Diaconu, Carmen Galin. A los 10 años, Corina sueña con ser admitida en la famosa escuela de gimnasia en Deva, una pequeña ciudad en Rumania famosa por haber entrenado a un impresionante número de campeones olímpicos. Primero no pudo, pero pasó la prueba con entrenamiento y sacrificio al igual que su mejor amiga María. A partir de entonces, comienza la verdadera prueba para ellos: convertirse en el mejor del mundo. (IMDB)

Coach

Básquet. Película (EEUU, 1978). 1h40m. Con Cathy Lee Crosby, Michael Biehn, Keenan Wynn. Una campeona olímpica es contratada para dirigir un equipo masculino de básquet. Pero cuando la entrenadora Randy Rawlings llega, el sexista Director de la escuela descubre que se trata de una mujer. Impedido de echarla por las leyes de discriminación, intenta asegurarse de que el equipo pierda así puede expulsarla por su pobre rendimiento.

Crossover

Boxeo. Película (Sudáfrica, 2004). Con Sekou Andrews, Mark Antony Krupa. Un boxeador sudafricano sufre una lesión que termina con su carrera en la víspera de los Juegos Olímpicos y se enfrenta a la esgrima y a una nueva boxeadora para volver a entrar al juego.

Diving In

Saltos ornamentales. Película (EEUU, 1990). 1h32m. Con Matt Adler, Kristy Swanson, Burt Young, Yolanda Jilot. Un atleta olímpico entrena a un joven del equipo de clavados de los Estados Unidos cuando un instructor se niega a prepararlo.

El mejor del mundo

Atletismo. Película (España, 1970). 1h42m. Con Tony Isbert, Karla, José Bódalo, José Suárez. Un joven eliminado de la selección olímpica por enfermedad, corre el maratón y consigue ganarlo.

Frog Kingdom

Ficción animada. Película (China, 2013). 1h26m. Con Bella Thorne, Gregg Sulkin, Dallas Lovato. La princesa Froglegs se infiltra para competir en los Froglympics Games de su padre para evitar casarse con su pretendiente.

Ganbarist! Shun

Gimnasia artística. Serie animada (Japón). 30 capítulos de 25m. Shun Fujimaki es un estudiante que sueña con conseguir la medalla de oro en las Olimpiadas como gimnasta. Sin entrenamiento previo, Shun confía en su pasión por el deporte, uniéndose al club de gimnasia del instituto para prepararse en conseguir su sueño.

Garang

Atletismo. Película (Malasia, 2019). 1h39m. Con Pablo Amirul, Jalil Hamid, Ahmad Maembong. Un incidente que le ocurre a Izam, un atleta paralímpico que compite en carreras de sillas de ruedas, provoca una pelea entre dos compañeros: Jasmin y Reza. Esto obliga a Jasmin a recurrir a tres viejos amigos para ayudarla a resolver el conflicto entre ellos. (IMDB)

Gold

Ficción. Serie de TV (Japón, 2010). 11 capítulos de 45m. Con Yuki Amami, Takashi Sorimachi, Masami Nagasawa, Kensei Mikami. Yuri Saotome es una cosmetóloga carismática que dirige un importante gimnasio y salón de estética. Su hermano mayor murió en un accidente poco antes de su oportunidad de lograr una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, ella decidió casarse con un luchador que también había ganado una medalla. Después de dar a luz a cuatro hijos, ella y su marido rompierón su matrimonio, dejando a Yuri criar a los niños por sí misma. Con sus excelentes genes, tres de ellos se han planteado como posibles candidatos para los próximos Juegos Olímpicos. (FILMAFFINITY)

Good Luck Algeria

Esquí. Película (Francia, 2015). 1h31m. Con Sam Bouajila, Franck Gastambide, Chiara Mastroianni, Hélène Vincent. Sam y Stéphane, dos amigos de la infancia fabrican con gran éxito esquís de gama alta hasta que su negocio se ve amenazado por la competencia de las grandes marcas. Para salvarlo, se embarcan en una apuesta descabellada: clasificar a Sam para los Juegos Olímpicos de invierno de esquí representando a Argelia, el país de su padre. Más allá de los deportes, este reto empujará a Sam a volver a conectar con sus raíces. (FILMAFFINITY)

Goofy in The Olympic Champ (“El campeón olímpico”)

Animación. Película (EEUU, 1942). 7m. Goofy es el protagonista de este corto Disney en el que nos hace un recorrido por la historia de los juegos olímpicos y sus deportes más destacados de la manera que sólo Goofy sabría hacer. (FILMAFFINITY)

Heart, Baby!

Boxeo. Película (EEUU, 2017). 1h49m. Con Gbenga Akinnagbe, Jackson Rathobone, Shawn-Caulin Young, Ritchie Montgomery. George y Doc son grandes amigos desde el reformatorio hasta su ingreso en prisión. Allí, George se convierte en un boxeador imbatible, con Doc como ayudante. Cuando George tiene la oportunidad de ser libre para luchar en los Juegos Olímpicos de 1984, rechaza la oferta, haciendo que él y Doc descubran el verdadero sentido de la amistad. (FILMAFFINITY)

Hitting The Wall

Atletismo. Película (EEUU, 2011). 1h7m. Con Nick Marcucci, Glynn Praesel, Sharlota Kay. La historia de un atleta lesionado y su lucha por recuperarse y regresar a la pista con la esperanza de integrar el equipo Olímpico de Estados Unidos. Esta película explora el concepto del orgullo y el propósito en la vida.

Ice Angel

Hockey sobre hielo. Película (Canadá, 2000). 2h. Con Nicholle Tom, Tara Lipinski, Thomas Calabro, Nancy Kerrigan. Cuando el popular jugador de hockey Matt Clark se muere antes de que llegue su hora, es devuelto a la Tierra para reencarnarse en otra persona. Sólo hay un problema: ahora es una patinadora olímpica llamada Sarah Bryan. Reteniendo sus "sensibilidades" masculinas a pesar de estar atrapado en un cuerpo de mujer, nuestra heroína deberá de madurar mucho antes de poder conseguir el oro. (FILMAFFINITY)

Ice Castles (“Castillos de hielo”)

Patinaje sobre hielo. Película (EEUU, 1978). 1h48m. Con Robby Benson, Lynn-Holly Johnson, Colleen Dewhurst, Tom Skerritt. Alexis es una joven patinadora artística y esperanza olímpica que parece destinada a la grandeza. Impulsada por su entrenador, da lo mejor de ella y llega a las finales. Justo en el momento en el que Lexie está en la cima, sufre un fatal accidente... (FILMAFFINITY)

Ice Castles (“Castillos de hielo”)

Patinaje sobre hielo. Película (EEUU, 2010). 1h35m. Con Henry Czerny, Gillian Ferrier, Taylor Firth, Michael Higgins. Alex Winston, una bella joven con talento, surge de la nada para convertirse en una superestrella del patinaje artístico. Pero el camino al estrellato no es nada fácil. Alex tiene que superarse, reinventarse, y lo que es aún más doloroso, dejar a su novio en su ciudad natal. Cuando una trágica caída la deja ciega, necesita a alguien que crea en ella, que la quiera y que la convenza de que tiene la fuerza suficiente para volver a patinar y a soñar. Remake de la película homónima dirigida por el propio Donald Wrye en 1978. (FILMAFFINITY)

Ice Pawn

Patinaje sobre hielo. Película (EEUU, 1992). 1h40m. Con Paul Cross, Dan Haggerty, Robert Budaska. Un joven se propone convertirse en campeón de patinaje sobre hielo para ganar la medalla dorada en los Juegos Olímpicos. Pero su promotor, así como su entrenador, sus patrocinadores y sus padres quieren usarlo como beneficio propio para ganar dinero.

Ice Spiders

Esquí. Película (EEUU, 2007). 1h21m. Con Patrick Muldoon, Vanessa Williams, Thomas Calabro, David Millbern. Un grupo de esquiadores acude a una estación de esquí con el fin de entrenarse para las Olimpiadas. Pero cuando llegan allí, se encontrarán con una desagradable sorpresa: una plaga de enormes arañas surge por doquier dispuestas a matarlos. (FILMAFFINITY)

International Velvet (“Doble triunfo”)

Equitación. Película (Reino Unido, 1978). 2h7m. Con Tatum O’Neal, Christopher Plummer, Anthony Hopkins. Sarah, la sobrina huérfana de Velvet, persigue su sueño olímpico con su caballo, Arizona Pie.

Jumping The Gun

Deporte inventado. Documental (EEUU, 2020). 1h25m. Con David Burke, Kerris Dorsey, Max Gail. Para vergüenza de su esposa y de su hija, un fallido pero siempre optimista inventor se esfuerza por crear un nuevo deporte olímpico: los 100 metros saltando la soga. (IMDB)

Kluven Dröm

Atletismo. Película (Suecia, 2015). Con David Nzinga, Dragomir Mrsic, Sebastian Hiort af Ornäs. La historia de Mattheus, un chico de los suburbios de Jordbro, al sur de Estocolmo. Él es rápido. Realmente rápido. El sueño de Mattheus es convertirse en atleta y representar a Suecia en los Juegos Olímpicos.

La Ligne Droit (“La línea débil)

Atletismo para ciegos. Película (Francia, 2011). 1h38m. Con Rachida Brakhi, Cyril Descours, Clémentine Célarié. Después de pasar cinco años en la cárcel, Leila es libre nuevamente. Yannick, un joven atleta, perdió recientemente la vista en un accidente automovilístico. La única disciplina en la que él puede competir es atletismo, pero debe correr atado a un guía. Antes de ir a prisión, Leila era una atleta de élite. Ella será los ojos de Yannick. Leila guarda silencio sobre su pasado. Cansado de la simpatía de su familia y de sus amigos, Yannick le da la bienvenida a ese silencio. Entrenar y prepararse para competir les ayuda a ambos a reconstruir sus vidas. (IMDB)

Les fous du stade

Ficción. Película (Francia, 1972). 80m. Con Les Charlots, Jean-Guy Fechner, Gérard Filipelli, Jean Sarrus. Un grupo de excursionistas acaba participando en unas olimpiadas y con fortuna por culpa del amor que uno de ellos concibió por una atractiva joven. (FILMAFFINITY)

Make It or Break It

Gimnasia artística. Serie (EEUU, 2009). 3 temporadas. 48 capítulos. Con Chelsea Hobbs, Ayla Kell, Josie Loren, Cassandra Scerbo. La historia se centra en el mundo de la gimnasia competitiva. Un grupo de gimnastas se preparan para alcanzar su sueño de ir a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, una serie de circunstancias (envidia, sexo, amor, dinero, etc.) las desvían de su objetivo. Superarán sus problemas gracias a la ayuda de un duro pero compasivo entrenador. (FILMAFFINITY)

Novenkaya

Gimnasia artística. Película (Unión Soviética, 1969). 1h30m. Con Irina Yeliseyeva, Nikolai Filippov, Inna Makarova. Film soviético con la gimnasia artística como temática principal. Una de las protagonistas fue la soviética Tamara Lazakovich, cuatro veces medallista en los Juegos Olímpicos de Munich 1972.

Olympia

Atletismo. Película (EEUU, 1998). 1h16m. Con Jason Andrews, Carmen Nogales, Damian Young, Patricia Fiske. Una estrella de telenovela mexicana deja atrás su carrera para perseguir su primer sueño: ser atleta olímpica en lanzamiento de jabalina. Ella viaja a Estados Unidos y comienza a practicar con un inexperto entrenador.

Olympic Dream

Badminton. Película (Malasia, 2019). 1h24m. Con Maya Karin, Jean Tan. Narra la historia de una joven jugadora de bádminton que logra su sueño de ser campeona olímpica.

Olympics

Cortometraje animado (Italia, 2003). 4m. Una feroz parodia sobre los Juegos Olímpicos.

Olympik tu Urdugah (“Olympics in Camp”)

Ficción. Corto (Irán, 2003). 5m. Cortometraje sobre unos Juegos Olímpicos organizados en un campamento.

Peaceful Warrior (“El guerrero pacífico”)

Gimnasia artística. Película (EEUU, 2006). 2h. Con Scott Mechlowicz, Nick Nolte, Amy Smart. Un encuentro casual con un extraño cambia la vida de un gimnasta universitario.

Perfect Body

Gimnasia artística. Película (EEUU, 1997). 1h40m. Con Amy Jo Johnson, Brett Cullen, Wendie Malick, Ray Baker. Andie Bradley, una joven gimnasta, se prepara para intentar triunfar en los siguientes Juegos Olímpicos. Al ingresar en el equipo nacional, debe trasladarse con su familia a vivir a la ciudad de Seattle, donde entra en contacto por primera vez con el competitivo y exigente mundo de los entrenamientos del más alto nivel. (FILMAFFINITY)

Recep Ivedik 5

Ficción. Película (Turquía, 2017). 1h54m. Con Sahan Gökbakar, Orkan Varan, Deniz Ceylan, Nurullah Celebi. Recep continúa sus aventuras en los Juegos Atléticos Internacionales.

Roads to Olympia

Deportes varios. Película (Sudáfrica, 2019). Con Daniel Alexander, Pascale Seigneurie, Antonio Carlos. Tres jóvenes atletas enfrentan la opresión cultural, la intolerancia y la pobreza tanto como persiguen un sueño compartido: competir en los Juegos Olímpicos.

Scooby’s All Star Laff-A-Lympics

Ficción animada. Serie (EEUU, 1977). 25 capítulos de 30m. Los personajes de la compañía Hanna Barbera compiten en su propia versión de los Juegos Olímpicos.

Sein letztes Rennen

Atletismo. Película (Alemania, 2013). 1h54m. Con Dieter Hallervorden, Tatja Seibt, Heike Makatsch. Un ex campeón olímpico quiere competir en el Maratón de Berlín por última vez.

Sexy sing suki suki suki

Hockey sobre hielo. Película (Japón, 1960). Con Hiroshi Kawaguchi, Junko Kano, Hitomi Nozoe. Ryotaro Yamazaki es atleta olímpico y empleado. Acepta dos trabajos y responsabilidades que se le imponen: uno es pintar un cartel publicitario y el otro es entrenar un equipo de hockey. Simultáneamente, además, está loco por tres chicas: una peluquera, una modelo y una de las animadoras del equipo de hockey.

Sigmund

Cortometraje animado (Italia, 1984). 2m. Un niño se transforma mientras mira los Juegos Olímpicos por televisión.

Ski Crazy!

Esquí. Película (1955). Con John Ferraro, Charles Graziano, Pierre Jalbert. Filmada en 1955, fue la primera película importante de Hollywood sobre el esquí. Algunas escenas fueron filmadas en el complejo de esquí Sky Tavern y en Tahoe Basin. Cuenta con la participación de esquiadores olímpicos. (IMDB)

Ski Hard

Esquí. Película (Suecia, 1996). 1h30m. Con Keith Coogan, Lochlyn Munro, Staci Keanan. Willie Jones, un esquiador de nivel olímpico, es ajeno a la sociedad. Está a punto de enfrentar a los mejores esquiadores del mundo para ganar medio millón de dólares. Y se enfrenta a un hilarante elenco de delincuentes que competirán por el dinero y para detener a Willie. (IMDB)

Snailympics

Ficción animada (Canadá, 2000). 32m. En medio de un campo de perejil hay un pequeño estadio donde un equipo de esforzados caracoles se entrena para los próximos Snailympics Games. Los caracoles son criaturas lentas, suaves y frágiles, y esto los hace bondadosos. Inspiran calidez y afecto. A pesas de sus limitaciones físicas, nuestros protagonistas son luchadores con espíritu ganador.

Spiker

Voleibol. Película (EEUU, 1985). 1h44m. Con Michael Parks, Patrick Houser, Stephen Burns. Estudiantes universitarios estadounidenses hacen pruebas para ingresar al equipo olímpico de voleibol que está bajo el mando de un complicado entrenador. (IMDB)

Spinning Out

Patinaje sobre hielo. Serie (EEUU, 2020). 1 temporada. 10 capítulos. Con Kaya Scodelario, January Jones, Willow Shields, Evan Roderick. Una grave caída pone en peligro la carrera de patinaje artístico de la joven promesa Kat Baker. Y, cuando le surge la oportunidad de perseguir su sueño olímpico, no duda en aprovecharla, aun a riesgo de perderlo todo. "Spinning Out" narra la lucha de Kat contra sus demonios y sus problemas dentro y fuera de la pista.

Split Decisions

Boxeo. Película (EEUU, 1988). 1h35m. Con Craig Sheffer, Jeff Fahey, Gene Hackman, John McLiam. El padre de dos boxeadores con talento (Hackman) intenta que el más joven obtenga una medalla en Seúl y no caiga en la trampa de los combates amañados y el dinero fácil. (FILMAFFINITY)

Streets of Gold

Boxeo. Película (EEUU, 1986). 1h35m. Con Klaus Maria Brandauer, Adrian Pasdar, Wesley Snipes, Ángela Molina. Alek era campeón de boxeo en la Unión Soviética, pero no pudo participar a los Juegos Olímpicos porque los soviéticos no dejaban ir a los judíos. Años después, Alek emigra a los Estados Unidos, donde, trabajando como friegaplatos, se ha convertido en un hombre sin ilusión que empieza a darse a la bebida. Pero su vida cambia cuando conoce a dos boxeadores amateurs de Brooklyn y decide entrenarlos. (FILMAFFINITY)

Swimfan (“Fijación”)

Natación. Película (EEUU, 2002). 1h25m. Con Jesse Bradford, Erika Christensen, Shiri Appleby, Kate Burton. Ben es un joven que lo tiene todo y cuyo mayor sueño es poder llegar a nadar en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, su vida perfecta cambiará cuando, tras tener una pequeña aventura con una chica explosiva recién llegada, ésta no dejará de perseguirle, a pesar de que él tiene novia y le deja claro que no quiere tener ninguna relación. (FILMAFFINITY)

Synchro Sisters

Nado artístico. Documental (España). 10m. Dos de los clubes más importantes de natación sincronizada chocan para disputarse un cupo en los Mundiales. (Olympic Channel)

The Bronze (“La campeona de bronce”)

Gimnasia artística. Película (EEUU, 2015). 1h48m. Con Melissa Rauch, Gary Cole, Thomas Middleditch, Sebastian Stan. En 2004, Hope Ann Greggory se convirtió en una heroína de Estados Unidos tras ganar la medalla olímpica de bronce con el equipo de gimnasia femenino. Hoy, está viviendo en el sótano de su padre en su pueblo natal, varada, medio olvidada y amargada. Atascada en su gloria pasada, Hope es obligada a reconsiderar su vida cuando una joven promesa de la gimnasia quien la adula pone en peligro su estatus de celebridad. ¿Será la mentora de la adorable y esperanzadora protegida, la saboteará o ambas cosas? (FILMAFFINITY)

The Fighters Prayer

Boxeo. Película (EEUU, 2017). 1h51m. Con Lucas Sade, De’aundre Bonds, Cleave Cadle. Un peleador es sacado de su gloria olímpica sólo para convertirse en un luchador desvalido. Ahora tiene la chance de ser campeón contra un gran rival.

The Gymnast (“La gimnasta”)

Gimnasia artística. Película (EEUU, 2006). 1h36m. Con Dreya Weber, Addie Yungmee, John Lee Ames, Andrew Ableson. La talentosa Jane Hawkins (Dreya Weber) era una gimnasta en la cima de su arte hasta que una lesión terminó con su carrera. Ahora trabaja como masajista mientras sufre un matrimonio sin amor. Un encuentro casual conduce a Jane a un nuevo camino: realizar una acrobácea aérea al estilo Cirque Du Soleil con una misteriosa y bella bailarina llamada Serena (Addie Yungmee). Jane está angustiada por su falta de hijos, mientras que Serena es una lesbiana encubierta que aborda los estereotipos siendo una coreana adoptada de padres judíos. A medida que la impresionante pareja se prepara para actuar en un espectáculo en Las Vegas, la atracción entre las dos mujeres se vuelve cada vez más inevitable. (FILMAFFINITY)

The Goal

Atletismo y fútbol. Película (EEUU, 2005). 1h40m. Con Ryan J. Parker, Gale Grove, Steve Sanner. Narra la vida de dos atletas que están en una pista de adrenalina, uno para los Juegos Olímpicos y otro para el mundo del fútbol profesional. Steve y Jason se cruzan mientras reconstruyen sus vidas luego de graves accidentes. La tragedia afecta a todos, no sólo a los heridos. La vida es un viaje interno y tienen el objetivo, un sueño y una misión para hacer que suceda. (IMDB)

The Hammer

Boxeo. Película (EEUU, 2007). 1h28m. Con Adam Carolla, Oswaldo Castillo, Heather Juergensen. A un hombre de 40 años que abandonó una prometedora carrera de boxeador hace 21 le ofrecen una chance de participar en los Juegos Olímpicos.dist

The Jericho Mile

Atletismo. Película (EEUU, 1979). 1h37m. Con Peter Strauss, Richard Lawson, Roger E. Mosley, Brian Dennehy. Narra la historia de dos convictos condenados a cadena perpetua, una de ellos descubre sus posibilidades de correr la milla de world-class consiguiendo así la posibilidad de formar parte del equipo olímpico. El otro, por el deseo de conocer a su hija recién nacida, se ve obligado a comprometerse con el médico de la prisión en el tráfico de heroína... (FILMAFFINITY)

The Olympic Challenge (“Arisubyeon-ui kkumnamu”)

Atletismo. Animé (Corea del Sur, 1987). 1h15m. Esta es la historia de una chica de 13 años cuyo único sueño es participar en los Juegos Olímpicos: sus luchas, sus victorias, sus fracasos y su fuerza de voluntad fascinan a todos los que la ayudan a convertirse en una atleta sobresaliente.

The Other Side of the Mountain (“Una ventana en el cielo”)

Esquí. Película (EEUU, 1975). 1h43m. Con Marilyn Hassett, Beau Bridges, Belinda Montgomery, Nan Martin. Una chica llamada Jill Kinmont, aficionada desde pequeña al esquí, se propone llegar a ser esquiadora olímpica. Para conseguir su objetivo se entrena a fondo, obteniendo importantes trofeos. (FILMAFFINITY)

The Ringer (“El farsante”)

Juegos Paralímpicos. Película (EEUU, 2005). 1h34m. Con Johnny Knoxville, Katherine Heigl, Brian Cox, Luis Avalos. Steve trabaja en una oficina y desea fervientemente un ascenso. Cuando se lo conceden su primera tarea será despedir al hombre de la limpieza, Stavi, lo cual es demasiado para él y acaba ofreciéndole un trabajo cortándole el cesped. Durante esta ocupación Stavi tiene un problema y pierde varios dedos de una mano. Aconsejado por su tio Gary, el cual debe una gran cantidad de dinero a un prestamista, Steve intenta entrar en los Juegos Paralímpicos para ganarle a Jimmy, el cual lleva varios ediciones siendo el mejor, y ganando mucho dinero con la publicidad. La aparicion Lynn, de la que Steve se enamora, lo complicará todo aun más. (FILMAFFINITY)

The Winners

Atletismo. Película (Sudáfrica, 1972). 1h43m. Con Joe Stewardson, Madeleine Usher, Tony Jay. Un ex campeón olímpico de maratón empuja a sus hijos a tener tanto éxito en la competencia como él y enfatiza la victoria por encima de todo. (IMDB)

Tracktown

Atletismo. Película (EEUU, 2016). 1h28m. Con Alexi Pappas, Chase Offerle, Rachel Dratch, Andy Buckley. Una joven, talentosa y solitaria corredora de larga distancia se tuerce el tobillo mientras se prepara para los clasificatorios a los Juegos Olímpicos y debe hacer lo que nunca antes: tomarse un día libre.

Tsunami

Taekwondo. Película (Irán, 2019). 1h40m. Con Bahram Radan, Mehrdad Sedighian, Ra’na Azadivar. El taekwondista iraní Morteza Nezhadi acepta ser derrotado en los Juegos Olímpicos debido a razones políticas y luego pierde todo en su vida personal y profesional. Después de ocho años, es llamado para otro intento en el equipo nacional, pero debe enfrentarse a un joven campeón llamado Behdad Moghimi, también conocido como Tsunami. Pero también hay confusión en su vida personal cuando se trata de una compañera, una jugadora de básquet que no es aceptada en el equipo nacional de Irán por su ascendencia afgana.

V sporte tolko devushki

Snowboard. Película (Rusia, 2014). 1h30m. Con Aleksandr Vedmenskiy, Ilya Glinnikov, Aleksandr Golovin. La historia comienza en la víspera de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. Tres estudiantes de 18 años de una prestigiosa universidad se meten en problemas con el rector y se mezclan con el equipo de snowboard. Una vez que demuestran su talento, la entrenadora del equipo nacional invita a “las chicas” a sumarse para las pruebas en Sochi.

White Palms (“Fehér tenyér”)

Gimnasia artística. Película (Hungría, 2006). 1h37m. Con Zoltán Miklós Hadju, Gheroghe Dinica, Kyle Shewfelt. Inspirándose en la vida de su hermano menor, Zoltán Miklós Hajdu -que desempeña su propio papel en la película y que ejerce actualmente sus talentos en el famoso Circo del Sol de Las Vegas-, Szabolcs Hajdu describe el recorrido de un gimnasta húngaro, Milos Dongo, que se convierte en el entrenador de un difícil joven canadiense, Kyle, intentándole ayudar a alcanzar la cumbre. Para ello, tendrá que superar sus propios miedos. En las finales, Dongo volverá a enfrentarse a su gran dilema de la infancia: ¿qué es más importante, ganar o aceptar la derrota? (FILMAFFINITY)

Yuri! On Ice

Patinaje sobre hielo. Anime (Japón, 2016). 1 temporada, 12 capítulos. La historia se centra en Yuri Katsuki, un joven patinador artístico sobre hielo japonés que sufre una dura derrota durante las competiciones finales del Grand Prix, quedando último en la competición. Abrumado y deprimido por este hecho, Yuri comienza a dudar de su carrera como patinador, a la vez que lidia con los otros problemas en su vida personal. Al regresar a su ciudad natal de Hasetsu luego de cinco años, Yuri se dirige a una pista de patinaje donde imita a la perfección una coreografía del famoso patinador ruso Victor Nikiforov, a quien admira desde pequeño. Cuando el video de Yuri patinando es subido al internet sin su conocimiento, atrae la atención de Victor, quien decide convertirse en el entrenador de Yuri. Junto con Victor, Yuri aspira a ganar la final del Grand Prix mientras lucha contra su mayor rival, el ruso Yuri Plisetsky, un patinador prodigio de 15 años de edad. (FILMAFFINITY)

Fuentes: Filmaffinity, IMDB, Olympic Channel, ESPN, MARCA Claro, Netflix, RT en Español, Informativos.net, Almaleonor.wordrpress.com