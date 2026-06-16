A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FRONTAL

El llamativo posteo de Francisco Tinelli, en medio del revuelo por la denuncia de su hermana Juanita

Francisco Tinelli compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras el dramático episodio de violencia que vivió su hermana Juanita en el boliche.

16 jun 2026, 14:41
Banner seguínos en google Primicias Ya
El llamativo posteo de Francisco Tinelli, en medio del revuelo por la denuncia de su hermana Juanita

El llamativo posteo de Francisco Tinelli, en medio del revuelo por la denuncia de su hermana Juanita

El llamativo posteo de Francisco Tinelli, en medio del revuelo por la denuncia de su hermana Juanita

El llamativo posteo de Francisco Tinelli, en medio del revuelo por la denuncia de su hermana Juanita

El fin de semana fue especialmente complicado para Juana Tinelli. Tras el confuso episodio que protagonizó con su ex, Bautista Cuiña, a quien acusó de haberla golpeado en la cara durante una salida a un boliche, las redes sociales se llenaron de comentarios y críticas que terminaron exponiendo aspectos muy delicados de su vida privada. Marcelo Tinelli, por su parte, eligió hablar únicamente con algunos periodistas cercanos y aseguró que estaba ocupado del tema, aunque evitó dar detalles sobre lo sucedido.

Francisco Tinelli, que en ocasiones anteriores salió a respaldar públicamente a su hermana, esta vez no se pronunció sobre el escándalo. Sin embargo, sí decidió expresarse en sus redes por otra situación que lo movilizó: la tragedia aérea ocurrida en Brasil, donde murieron el youtuber Gaspi y el director argentino Lucas Vignale, con quien había trabajado en el pasado.

Fran compartió la captura de la última conversación que mantuvo con Vignale por WhatsApp, en la que se habían prometido volver a verse pronto en la Argentina. Acompañó la publicación con un texto cargado de emotividad: "Luqui tu sensibilidad habita en mí. El eco de tus palabras recomendándome un libro a la salida del taller. Nuestra mirada calma. Mañana de Buenos Aires soleada, llenos de energía para continuar el día. Un café pendiente que hoy se transformó en un espacio creativo de fuerza, fe y amor hacia el arte interminable".

image

Y cerró con la misma sensibilidad: "Gracias por confiar en mí y permitirme ser parte de tu legado. Te abrazo con todo mi amor donde sea que estés".

Vignale murió por el choque de dos helicópteros que cayeron sobre el estacionamiento de un concesionario automotor. Junto a él viajaban Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, todos fallecidos en el acto. La Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil informó que abrió una investigación para determinar si los helicópteros estaban habilitados y si realizaban transporte ilegal de pasajeros en la zona.

image

¿Qué dijo Marcelo Tinelli de la denuncia de Juanita contra su ex pareja?

Juanita Tinelli realizó una denuncia por presunta violencia de género contra su expareja, Bautista Cuiña, tras un episodio que habría ocurrido durante la madrugada en el boliche porteño Costa 7070. En La mañana de Lape (América TV), Paula Varela contó que se comunicó con Marcelo Tinelli, quien se mostró preocupado al enterarse de la noticia por ella: "Me está escribiendo Marcelo. Está preocupado. Me dice: 'Me enteré por vos'". La periodista le envió la denuncia que había hecho su hija, ya que el conductor no tenía conocimiento del hecho.

Tras eso, Tinelli logró contactar a Juanita y le confirmó a Varela su respuesta: "Hablé con Juana, recién me contesta, y me acaba de contestar que está bien". Tras la denuncia, la joven quedó con custodia policial y deberá presentarse ante la Fiscalía de Flagrancia Norte para ampliar y ratificar lo declarado. Mientras se analizan las cámaras de seguridad del boliche, trascendió la versión de un testigo que dijo haber visto una fuerte discusión entre la pareja, aunque sin observar golpes.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Francisco Tinelli Juanita Tinelli

Lo más visto