El llamativo posteo de Francisco Tinelli, en medio del revuelo por la denuncia de su hermana Juanita

Vignale murió por el choque de dos helicópteros que cayeron sobre el estacionamiento de un concesionario automotor. Junto a él viajaban Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, todos fallecidos en el acto. La Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil informó que abrió una investigación para determinar si los helicópteros estaban habilitados y si realizaban transporte ilegal de pasajeros en la zona.

image

¿Qué dijo Marcelo Tinelli de la denuncia de Juanita contra su ex pareja?

Juanita Tinelli realizó una denuncia por presunta violencia de género contra su expareja, Bautista Cuiña, tras un episodio que habría ocurrido durante la madrugada en el boliche porteño Costa 7070. En La mañana de Lape (América TV), Paula Varela contó que se comunicó con Marcelo Tinelli, quien se mostró preocupado al enterarse de la noticia por ella: "Me está escribiendo Marcelo. Está preocupado. Me dice: 'Me enteré por vos'". La periodista le envió la denuncia que había hecho su hija, ya que el conductor no tenía conocimiento del hecho.

Tras eso, Tinelli logró contactar a Juanita y le confirmó a Varela su respuesta: "Hablé con Juana, recién me contesta, y me acaba de contestar que está bien". Tras la denuncia, la joven quedó con custodia policial y deberá presentarse ante la Fiscalía de Flagrancia Norte para ampliar y ratificar lo declarado. Mientras se analizan las cámaras de seguridad del boliche, trascendió la versión de un testigo que dijo haber visto una fuerte discusión entre la pareja, aunque sin observar golpes.