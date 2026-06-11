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"Moana", una de las películas más queridas de Disney, llega a los cines con su nueva versión

"Moana", la película protagonizada por Catherine Lagaaia y Dwayne Johnson, llegará exclusivamente a los cines con funciones de preestreno a partir del 8 de julio. Mirá el tráiler.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
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Moana

"Moana", una de las películas más queridas de Disney, llega a los cines con su nueva versión. (Foto: Gentileza Prensa)

Disney volvió a captar la atención de los seguidores de sus grandes producciones con el lanzamiento de un nuevo tráiler de "Moana", la esperada adaptación en acción real de una de las películas animadas más exitosas de los últimos años. El adelanto presentó nuevas imágenes de la aventura protagonizada por Catherine Lagaaia y Dwayne Johnson.

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Bizarrap llega a Toy Story 5: cómo será su personaje en la nueva película de Disney y Pixar. (Foto: Gentileza Prensa)

La producción llegará exclusivamente a los cines de Latinoamérica y ya tiene fecha para sus funciones de preestreno. Con una propuesta visual ambiciosa, escenarios inspirados en las islas del Pacífico y el regreso de varios elementos que hicieron famosa a la historia original, Disney apuesta por convertir esta película en uno de los grandes estrenos familiares de 2026.

Cómo será esta versión de "Moana" en la nueva película de Disney

En la reinterpretación en acción real de Disney de la querida aventura animada nominada al Óscar®, Moana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el infame semidiós Maui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.

Moana Disney 2
Foto: Gentileza Prensa Disney.

Foto: Gentileza Prensa Disney.

La película está dirigida por Thomas Kail (Hamilton), ganador de un Emmy® y un Tony Award®; producida por Dwayne Johnson, p.g.a., Beau Flynn, p.g.a., Dany Garcia, Hiram Garcia, p.g.a., y Lin-Manuel Miranda; y cuenta con la producción ejecutiva de Scott Sheldon, Charles Newirth, Kail, y Aulii Cravalho, quien prestó su voz a Moana en la versión en inglés de las películas animadas Moana y Moana 2, disponibles en Disney+.

Moana cuenta con canciones originales de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foai y Mark Mancina, y una banda sonora original compuesta por Mancina.

El elenco principal de "Moana" con Catherine Lagaaia y Dwayne Johnson

Ya está disponible un nuevo tráiler de Moana, la película protagonizada por Catherine Lagaaia, quien interpreta a la decidida navegante Moana, y Dwayne Johnson, como el astuto semidiós Maui.

Moana Disney 3
Foto: Gentileza Prensa Disney.

Foto: Gentileza Prensa Disney.

A este increíble reparto del Pacífico se une Jemaine Clement en el papel del cangrejo gigante Tamatoa, obsesionado con el glamour, el mismo personaje al que prestó su voz en la versión animada en inglés de Moana. Clement se une al reparto ya anunciado, que incluye a Lagaaia como Moana; a Johnson como Maui; a Rena Owen como la venerada abuela de Moana, Tala; a John Tui como el sensato padre de Moana, el jefe Tui; y a Frankie Adams como la graciosa y decidida madre de Moana, Sina.

"Moana" y una apuesta visual para la pantalla grande de los cines

Las primeras imágenes difundidas dejan en claro que Disney busca aprovechar al máximo las posibilidades del formato live-action.

Los paisajes oceánicos, las secuencias de navegación y los efectos especiales fueron diseñados para ofrecer una experiencia cinematográfica de gran escala. El estudio apuesta a que el público disfrute de cada detalle en pantalla grande, motivo por el cual el estreno tendrá una distribución exclusiva en cines.

Moana Disney 4
Foto: Gentileza Prensa Disney.

Foto: Gentileza Prensa Disney.

La combinación de escenarios naturales, tecnología visual avanzada y una narrativa ya conocida por millones de personas aparece como uno de los puntos más fuertes del proyecto.

Cuándo se estrena la nueva película de "Moana" en los cines

Disney confirmó que Moana tendrá funciones de preestreno en Latinoamérica a partir del 8 de julio de 2026.

La película se estrenará exclusivamente en salas cinematográficas, donde el público podrá disfrutar de sus imágenes, canciones y secuencias de aventura con toda la magnitud para la que fueron concebidas.

Moana Disney 5
Foto: Gentileza Prensa Disney.

Foto: Gentileza Prensa Disney.

Con el lanzamiento de este nuevo tráiler, la expectativa en torno al proyecto aumentó considerablemente. El regreso de personajes emblemáticos, la incorporación de nuevas interpretaciones y la ambiciosa propuesta visual posicionan a la película como uno de los estrenos familiares más esperados del próximo año.

Mientras se acerca la fecha de llegada a los cines, los seguidores de la franquicia ya comenzaron a analizar cada escena del adelanto en busca de pistas sobre una historia que promete recuperar la magia que convirtió a Moana en una de las producciones más queridas de Disney.

Mirá el tráiler oficial subtitulado de "Moana"

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