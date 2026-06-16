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La historia detrás del accidente de Gaspi: la teoría oscura que sacude las redes

La tremenda y oscura teoría de la muerte de Gaspi que sacude todo: ¿accidente o fue a propósito? Mirala.

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La historia detrás del accidente de Gaspi: la teoría oscura que sacude las redes

La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, continúa generando conmoción en Argentina y en el mundo de las redes sociales. Mientras avanza la investigación oficial sobre el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, comenzó a circular una teoría alternativa que provocó un fuerte debate entre seguidores, creadores de contenido y usuarios de internet.

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La versión fue mencionada por el periodista Mauro Federico, quien aclaró en todo momento que se trata de información que circula en determinados ámbitos digitales y que debe ser tomada con extrema cautela.

Según relató, el eje de la teoría involucra al artista estadounidense Oliver Tree, quien también falleció en el mismo accidente.

De acuerdo con la versión difundida, Tree habría abandonado recientemente una importante compañía discográfica para iniciar una carrera independiente.

"Oliver rompe el contrato con su compañía, se declara artista independiente y anuncia un nuevo disco y una gira mundial para julio", explicó Federico al aire.

La teoría sostiene que semanas antes del accidente el músico había publicado un video en el que, utilizando su habitual tono irónico, hacía referencias a supuestos secretos de Hollywood y a diversas teorías conspirativas que circulan desde hace años en internet.

A partir de allí surge el punto más controvertido del relato.

Según esta versión, Gaspi habría tomado contacto con Oliver Tree para desarrollar un documental y una entrevista sin censura que pretendían publicar durante la gira internacional del artista.

"Gaspi lo contacta después de ver el video y le propone planear un documental y una entrevista sin censura para subir a las redes", leyó Federico.

La hipótesis va todavía más lejos y plantea que ambos estarían trabajando en un contenido destinado a abordar temas sensibles y polémicos vinculados a distintas teorías conspirativas.

"El accidente silenció ambas voces semanas antes de la gira y de que la verdad que estaban planificando surgiera a la luz", señala el mensaje que reprodujo el periodista.

Incluso, durante el programa, Federico aseguró haber recibido información de una fuente que afirmaba que Gaspi estaba vinculado a un proyecto audiovisual de mayor envergadura.

"Gaspi estaba por hacer o estaba haciendo ya una película o una serie donde iba a salir toda la luz", habría señalado esa persona.

Sin embargo, el propio conductor remarcó la necesidad de ser extremadamente prudentes con este tipo de versiones.

"Lo tenemos que tratar con mucho cuidado", advirtió.

Hasta el momento, no existe ninguna evidencia pública ni información oficial que respalde estas afirmaciones, y las autoridades continúan investigando el accidente como un hecho trágico ocurrido en circunstancias que todavía buscan esclarecerse.

Mientras tanto, la teoría sigue multiplicándose en redes sociales y foros de internet, alimentando especulaciones alrededor de una muerte que impactó profundamente a millones de seguidores del creador de contenido argentino.

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