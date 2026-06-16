El beneficio oculto para jubilados que ofrece descuentos de hasta 25%

Dependiendo del comercio, el descuento puede aplicarse directamente en la línea de caja o acreditarse posteriormente mediante un reintegro en la cuenta bancaria.

En la mayoría de los casos, el dinero se devuelve dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra.

BENEFICIO A JUBILADOS EN SUPERMERCADOS

Supermercados con descuentos para jubilados

Las promociones varían según la cadena comercial.

Disco, Jumbo y Vea

10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes.

20% de descuento en perfumería y artículos de limpieza.

Sin tope de reintegro.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA

10% de descuento en productos seleccionados.

Sin tope de devolución.

No aplica en carnes, electrodomésticos ni determinadas marcas.

Carrefour

10% de descuento en todos los rubros.

Tope de reintegro de $35.000.

Excluye carnes, electrodomésticos y algunas marcas.

Día

10% de descuento en toda la compra.

Tope de $2.000 por operación.

Acumulable con otras promociones.

ChangoMás

10% de descuento.

Tope de $1.000 por compra.

Límite mensual de $15.000.

Toledo

20% de descuento en todos los rubros.

Sin tope de reintegro.

Josimar

15% de descuento en toda la compra.

Sin límite de devolución.

Beneficios adicionales según cada banco

Además de las promociones generales, algunos bancos ofrecen descuentos extra para quienes cobran sus haberes en sus cuentas.

Banco Nación

Los usuarios de BNA+ y MODO pueden acceder a:

5% de reintegro adicional.

Tope semanal de $5.000.

Tope mensual de $20.000.

Banco Galicia

Hasta 25% de reintegro adicional.

Compras con MODO y tarjeta de crédito.

Hasta tres cuotas sin interés.

Tope mensual de $20.000 en supermercados.

Banco Supervielle

20% de descuento los martes en supermercados adheridos.

Hasta $25.000 de tope pagando con débito.

50% de descuento en farmacias seleccionadas.

10% de descuento en estaciones de servicio Shell.

Banco Provincia

A través de Cuenta DNI ofrece:

5% de descuento adicional.

Compras mediante QR o Clave DNI.

Tope semanal de $5.000 por persona.

Quiénes pueden acceder

Los beneficios están disponibles para:

Jubilados y pensionados.

Titulares de AUH.

Beneficiarios de AUE.

Pensiones No Contributivas.

Prestación por Desempleo.

Becarios Progresar.

No es necesario realizar ninguna inscripción ni trámite previo. El descuento se activa automáticamente al utilizar la tarjeta correspondiente en los comercios adheridos.

Un ahorro clave para enfrentar los gastos del mes

En un contexto donde los alimentos y productos básicos representan una parte importante del presupuesto familiar, estos descuentos pueden convertirse en una herramienta importante para aliviar los gastos mensuales.

Entre promociones de supermercados, reintegros bancarios y beneficios adicionales, algunos beneficiarios pueden alcanzar ahorros cercanos al 25% en determinadas compras, una diferencia significativa para quienes dependen de ingresos previsionales o prestaciones sociales administradas por ANSES.