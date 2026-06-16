Drama total en el Mundial: le robaron todo a un periodista argentino y quedó con lo puesto

"Se llevaron todos los equipos técnicos que necesitábamos para los móviles", explicó. La situación resulta todavía más complicada porque la cobertura recién comenzó y el equipo tiene por delante varias semanas de trabajo.

"Es doloroso porque llevamos un par de días y nos queda un mes", lamentó. El periodista también reveló que las pérdidas fueron tan importantes que prácticamente quedaron sin pertenencias.

"Nos quedamos con la ropa puesta y algunas cosas más", sostuvo, con tristeza.

La noticia generó solidaridad entre colegas y seguidores que rápidamente expresaron su apoyo a través de las redes sociales. Sin embargo, lejos de dejarse vencer por el golpe, Urrutia decidió seguir adelante.

Apenas un día después del robo, volvió a cumplir con sus obligaciones profesionales y se preparó para cubrir uno de los momentos más esperados por millones de argentinos: el debut de la Selección Argentina en el Mundial.

Su actitud fue destacada por colegas y oyentes, quienes valoraron la determinación de continuar trabajando pese al duro golpe sufrido en el inicio de una cobertura que recién comienza.

Mientras tanto, las autoridades investigan lo ocurrido para intentar identificar a los responsables de un robo que dejó a un equipo periodístico argentino sin sus principales herramientas de trabajo en pleno Mundial.