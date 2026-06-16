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Locura total: revelaron cuántos kilos de yerba llevó la Selección al Mundial y nadie lo puede creer

Se supo cuántos kilos de yerba se llevó la Scaloneta al Mundial; ¡el número es impresionante! Enterate.

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Locura total: revelaron cuántos kilos de yerba llevó la Selección al Mundial y nadie lo puede creer

Mientras millones de hinchas siguen cada movimiento de la Selección Argentina en el Mundial, un dato inesperado se volvió viral en las últimas horas y dejó a todos sorprendidos. No tiene que ver con tácticas, entrenamientos ni lesiones. Tampoco con Lionel Messi. El protagonista es uno de los rituales más sagrados del plantel campeón del mundo: el mate.

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Según reveló Marito, el histórico utilero de la Selección Argentina, el equipo viajó a Estados Unidos con más de 500 kilos de yerba para garantizar que no falte durante toda la competencia.

La cifra impacta por sí sola. Se trata de más de media tonelada destinada exclusivamente a acompañar uno de los hábitos más arraigados dentro del grupo que conduce Lionel Scaloni.

Lejos de ser una simple infusión, el mate se convirtió en una verdadera institución dentro del vestuario argentino. Está presente en las concentraciones, los viajes, los entrenamientos y los momentos de descanso. Es parte de la convivencia diaria y uno de los símbolos que mejor representa la unión del plantel.

Lo más llamativo es que, según explicó Marito, el 98% de los futbolistas consume la misma yerba, una muy especial sin palo, de la firma Baldo, una elección que con el paso de los años se volvió una costumbre compartida entre los referentes del equipo.

Entre quienes participan de este ritual aparecen nombres de peso como Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, entre otros integrantes de la generación que conquistó el mundo en Qatar.

La revelación generó un enorme revuelo entre los fanáticos, que rápidamente hicieron cuentas sobre la magnitud del consumo durante toda la estadía en Estados Unidos.

Más allá de los números, la historia expone una realidad que atraviesa a la Selección desde hace años: el mate funciona como un punto de encuentro permanente dentro del grupo. Es el espacio donde se comparten charlas, bromas, confidencias y momentos de tranquilidad en medio de la presión de una Copa del Mundo.

"El mate acompaña la concentración, los viajes, los descansos y la convivencia del grupo", explicaron desde el entorno de la marca elegida por gran parte del plantel.

Por eso, cuando el avión despegó rumbo al Mundial, además de camisetas, botines y equipamiento deportivo, también viajaron cientos de kilos de uno de los productos más representativos de la cultura argentina.

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