Locura total: revelaron cuántos kilos de yerba llevó la Selección al Mundial y nadie lo puede creer

Lo más llamativo es que, según explicó Marito, el 98% de los futbolistas consume la misma yerba, una muy especial sin palo, de la firma Baldo, una elección que con el paso de los años se volvió una costumbre compartida entre los referentes del equipo.

Entre quienes participan de este ritual aparecen nombres de peso como Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, entre otros integrantes de la generación que conquistó el mundo en Qatar.

La revelación generó un enorme revuelo entre los fanáticos, que rápidamente hicieron cuentas sobre la magnitud del consumo durante toda la estadía en Estados Unidos.

Más allá de los números, la historia expone una realidad que atraviesa a la Selección desde hace años: el mate funciona como un punto de encuentro permanente dentro del grupo. Es el espacio donde se comparten charlas, bromas, confidencias y momentos de tranquilidad en medio de la presión de una Copa del Mundo.

"El mate acompaña la concentración, los viajes, los descansos y la convivencia del grupo", explicaron desde el entorno de la marca elegida por gran parte del plantel.

Por eso, cuando el avión despegó rumbo al Mundial, además de camisetas, botines y equipamiento deportivo, también viajaron cientos de kilos de uno de los productos más representativos de la cultura argentina.