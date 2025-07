A dos años del crimen de "Lechuga" Pérez Algaba, su hermano lo recordó: "Se asoció con..."

Sin embargo, él siempre se preocupó y le aconsejaba que fuese precavido al momento de emprender un proyecto, pero su hermano menor parecía no escucharlo. “Se asoció con gente que lo c.... Cuando lo quería ayudar, él me retrucaba con que yo tenía problemas con todo el mundo. Era una persona que no miraba los quilombos. En mi caso, si voy a levantar un negocio, lo hago solo, él necesitaba relacionarse con alguien más”, lamentó.