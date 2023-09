Dante Liporace arremetió con todo contra Germán Martitegui: "Cocina con lechugas y trabaja para..."

En ese sentido, se preguntó: “¿Hoy hay mejor gastronomía en la macro? Sí. ¿Hay mejores restaurantes de alta cocina que en esa época? No, en esa época había más”.

“Va a salir Martitegui y te va a decir ‘yo soy uno’”, lo interrumpió Nacho Otero. Liporace le respondió: “Martitegui hace cosas veganas, así que no pasa nada con él. Hace lechugas, no hay problema con él. No nos preocupemos, él trabaja para la televisión, es como hablar con Echarri o algún actor”.

Por otro lado, expresó: “Hay un dicho que dice que sólo existe la buena y la mala cocina. Y es así: si comés bien, está bien, y si comés mal, está mal, sea en un lugar de alta cocina, en un bodegón, o donde sea”.

“En la gastronomía hay más calidad, pero la gilada va a estar siempre. Hay muchos restaurantes que hacen cosas muy interesantes a un precio bastante interesante. Hoy el lujo pasa más por el plato que por un restaurante lujoso. La comida es el principal motivo por el que vas a un restaurante”, concluyó.