A puño limpio: un luchador de MMA evitó el robo de su auto a las trompadas

Aunque inicialmente acató las órdenes y se alejó unos metros, la adrenalina lo llevó a regresar y enfrentarlos a trompadas. En las imágenes se observa cómo forcejea con uno de los ladrones, mientras el otro intenta intervenir, pero finalmente ambos huyen sin concretar el robo.

“Cuando se meten adentro y me sacan del auto, salgo corriendo, pero en la adrenalina no me di cuenta y volví, los agarré a las piñas y logré que no me lo robaran”, declaró Martínez al medio local 0221.

Tras el incidente, el joven realizó la denuncia en la Comisaría Novena de La Plata, donde se abrió una causa por intento de robo. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado detener a los asaltantes.