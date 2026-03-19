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La fiscal del caso aseguró que la nena de dos años "está bien físicamente" y descartó indicios de abuso

La fiscal Silvana Pen confirmó que la nena, que estuvo más de 22 horas desaparecida, se encuentra en buen estado general y solo presenta lesiones leves en los pies.

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La doctora brindó una conferencia de prensa donde precisó cómo se encuentra la niña de dos años, quien fue trasladada a un centro médico luego de ser encontrada por una patrulla de rastrillaje en una zona de pastizales cercana a la vivienda de su familia.

Según confió Pen, la niña se encuentran "en un estado de somnolencia" y comentó que ya "comió, se recuperó, estuvo bien" y que "no le pusieron suero ni nada pero está en perfecta condiciones".

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La fiscal también indicó que la menor todavía está en el "hospital, no está con criterio de internación pero está en estado de observación hasta que los médicos consideren que puede volver a su casa".

"La nena está bien físicamente, está estresada por la situación que vivió", planteó y confió que solamente "tenía algunos raspones pequeños en los pies". Además, remarcó que "la mamá y el papá están muy conmocionado, muy emocionados" tras la aparición de su hija después de que se lanzara la alerta Sofía.

En esa línea, insistió en que lo "más importante que ella está perfecta y está con su mamá y su papá". Respecto a un posible abuso sexual que hubiera sido el móvil de su desaparición, Pen dijo que "por el momento no hay sospecha" de eso.

En relación al momento en el que la fiscal encontró a la niña y la abrazó, confió que le "nació de madre" tener ese gesto con la niña.

Las líneas de investigación

"Tenemos varias líneas de investigación, estamos trabajando con cámaras, con antenas, cámaras domos, cámaras de casas particulares, estamos haciendo entrecruzamiento de datos con testigos", indicó la fiscal y recordó que "existe el secreto de sumario" para preservar la información de la causa.

Además, observó que la zona donde fue encontrada la niña "ya había sido rastrillada", un dato que llama la atención de los investigadores. Sin embargo, precisó que por el momento "no hay ningún demorado, ni ningún detenido.

"Esto recién comienza, no podemos afirmar nada porque sería imprudente", remarcó Pen y no quiso ni afirmar que la niña de dos años fue secuestrada o se fue por sus propios medios.

"Nuestro objetivo era encontrarla", celebró y detalló que "se secuestraron 11 celulares y se están analizando de forma urgente".

Sobre el momento de su aparición, indicó que había "dos efectivos" que "estaban rastrillando la zona" y la vieron "aparecer en los pastizales".

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