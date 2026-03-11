Golpes, abusos y un hacha: los escalofriantes detalles del doble femicidio que conmociona a una provincia

Según los primeros datos de la causa, madre e hija habían regresado poco antes de una fiesta. En ese momento, el hombre habría comenzado a golpear primero a la mujer y luego a la adolescente.

Los investigadores sostienen que el ataque terminó de la forma más violenta: las dos víctimas fueron asesinadas con un hacha.

Con el avance de las primeras pericias forenses surgió un elemento que generó aún más conmoción en la investigación.

Los especialistas detectaron que la adolescente presentaba lesiones en sus partes íntimas provocadas con un palo. Ahora los peritos intentan determinar si esa agresión ocurrió antes o después de su muerte, aunque los primeros indicios apuntarían a que el ataque sexual se produjo post mortem.

Este elemento podría agravar la imputación contra el sospechoso.

La captura tras varias horas prófugo

Tras el hallazgo de los cuerpos se desplegó un operativo cerrojo para localizar al acusado. Luego de varias horas de búsqueda, Ojeda fue interceptado por la Policía en el cruce de la Ruta Provincial 4 y la Ruta Nacional 16, en Chaco.

david-ojeda

De acuerdo con fuentes del caso, cuando los efectivos lograron ubicarlo amenazó con arrojarse a las vías del tren para evitar ser detenido. Sin embargo, finalmente desistió y fue trasladado a una comisaría.

Mientras tanto, la Justicia continúa con la recolección de pruebas, testimonios y pericias para reconstruir con precisión lo ocurrido durante la madrugada del ataque y definir la calificación final del expediente, que podría quedar formalmente como doble femicidio.