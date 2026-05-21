Cayó una "abuela narco" en Zavaleta: vendía cocaína y tusi mientras convivía con cinco nietos

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Durante la requisa, los efectivos hallaron un revólver calibre .22 dentro de un morral, junto con diez municiones de ese calibre y otras 13 balas de 9 milímetros. También encontraron cocaína sin fraccionar, varias dosis listas para la venta, pasta base y una sustancia similar al tusi.

Además, secuestraron dos balanzas de precisión y una importante cantidad de marihuana. En uno de los muebles de la casa había flores de cannabis y un pan compacto de 350 gramos.

En total, la Policía de la Ciudad incautó 511 gramos de marihuana distribuidos en 85 envoltorios y un ladrillo compacto, 35 gramos de cocaína fraccionada en 29 dosis, 25 envoltorios de pasta base, tusi, 77 mil pesos en efectivo y dos balanzas utilizadas presuntamente para el fraccionamiento de estupefacientes.

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Fuentes del caso indicaron que dentro de la vivienda también se encontraban el hijo de la acusada, de 26 años; su sobrino, de 20; y cinco menores de edad, nietos de la mujer detenida.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Sur, que ordenó la detención de la sospechosa por comercio de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego. También dispuso el secuestro de todos los elementos encontrados y una pericia sobre el arma incautada.

Tres mujeres fueron detenidas en Constitución

Por la presencia de menores en el lugar, intervino además el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En paralelo, el hijo y el sobrino de la detenida fueron notificados en una causa por averiguación de ilícito.

El operativo se suma a otros procedimientos recientes contra el narcomenudeo en la Ciudad de Buenos Aires. Días atrás, tres mujeres fueron detenidas en Constitución acusadas de vender cocaína tras una investigación policial iniciada en la plaza Garay.

VRMMGFW7RJEBPEMRNJTI5JLHPI Días antes, tres mujeres fueron detenidas por vender cocaína en la zona de Constitución.

En aquel caso, los agentes realizaron tareas de vigilancia y detectaron maniobras compatibles con comercialización de droga. Durante las detenciones, secuestraron cocaína lista para la venta, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Dos de las sospechosas tenían antecedentes y una de ellas había sido expulsada del país en dos oportunidades por causas vinculadas al narcotráfico.