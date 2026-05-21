Los fuertes chats con Luque de un testigo en el juicio por la muerte de Maradona: "Salí antes de que explote"

luque El neurocirujano amplió su indagatoria por sexta vez. (Reuters)

“Son varias e importantes las contradicciones”, advirtió el juez Alberto Gaig durante la audiencia. Ante el planteo, Villarejo argumentó “falta de memoria”, aunque luego ratificó sus declaraciones originales al serle leídas nuevamente.

El momento más incómodo llegó con Sebastián Nani, quien reconoció que ayudaba a Luque a gestionar turnos médicos para Maradona, aunque aseguró que nunca fue parte del tratamiento directo del exfutbolista. Durante su declaración, se exhibieron chats privados entre ambos médicos que generaron fuerte polémica.

Uno de los mensajes, enviado en marzo de 2020, decía: “Mostro, tiene 20 kilos más que cuando te lo devolvimos. Salí de ahí antes de que explote”. Nani explicó que se refería al evidente aumento de peso de Maradona y aseguró que fue una conversación “coloquial y privada”, aunque el tribunal puso el foco en la frase “salí de ahí antes de que explote”.

I4BNM2FRVND5HJAAMEHJFAVCFA Sebastian Nani, el cardiólogo que le pidió perdón a Maradona en el juicio por su muerte. (Foto: redes)

Otro chat correspondía al 11 de noviembre de 2020, cuando se resolvía el alta médica de Diego y su traslado a la internación domiciliaria en Tigre. “Listo, ahora es tu problema. Cualquier cosa ahí tenés el Austral más cerca”, le escribió Nani a Luque. Según explicó el cardiólogo, quería que Maradona dejara la Clínica Olivos porque la internación se había extendido demasiado y estaba generando complicaciones internas en plena pandemia.

Sin embargo, el mensaje más delicado fue uno relacionado con una eventual compensación económica por asistir a Maradona. “Gratis no vamos, si no le ponemos precio es destruir coronarias al pedo”, decía la conversación. El juez Gaig advirtió al testigo sobre una posible autoincriminación antes de responder. Nani sostuvo que hablaba de sus propias “coronarias” debido al estrés que implicaba ayudar al exfutbolista.

dalma-y-gianinna-maradona-y-fernando-burlandojpg Fernando Burlando pidió medidas para proteger a las hijas de Maradona.

Luque defendió su accionar médico

Antes de comenzar la audiencia, el abogado Fernando Burlando pidió medidas para proteger a las hijas de Maradona tras el escándalo de la audiencia anterior, cuando Luque mostró una foto de la autopsia frente a Gianinna Maradona. Jana decidió retirarse de la sala, mientras que Gianinna permaneció apartada.

Durante su extensa declaración, Luque defendió su accionar médico y aseguró que intentó ayudar a Maradona en todo momento. “Yo fui la persona que más contacto tuvo con el paciente y que más lo quería ayudar”, afirmó ante los jueces.

El neurocirujano también sostuvo que Diego estaba lúcido cuando dejó la Clínica Olivos y defendió la decisión de la internación domiciliaria. “Era el mismo Maradona que plantó a Putin y al Papa”, expresó al describir el carácter del exjugador.

Además, negó una de las principales hipótesis de la acusación: que Maradona presentara edema generalizado antes de morir. “Tiene que haber edema para que tenga sentido la acusación”, insistió Luque ante el tribunal.