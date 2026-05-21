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Los fuertes chats con Luque de un testigo en el juicio por la muerte de Maradona: "Salí antes de que explote"

El cardiólogo Sebastián Nani declaró en el debate oral y tuvo que dar explicaciones por una conversación privada con el principal imputado. Además, el neurocirujano amplió su indagatoria por sexta vez.

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Los fuertes chats con Luque de un testigo en el juicio por la muerte de Maradona. (Foto: archivo)

Los fuertes chats con Luque de un testigo en el juicio por la muerte de Maradona. (Foto: archivo)

El juicio por la muerte de Diego Maradona vivió este jueves una de sus jornadas más tensas desde el inicio del debate oral. Declaraciones cruzadas, chats comprometedores y contradicciones de testigos pusieron nuevamente en el centro de la escena al neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados por la muerte del ídolo argentino.

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La audiencia estuvo marcada por tres momentos de máxima tensión. El primero ocurrió cuando Luque declaró por sexta vez ante el tribunal y lanzó una frase que generó impacto en la sala: “El único que me defendería de todo esto es Diego”.

Los otros dos episodios se produjeron durante las declaraciones de Fernando Villarejo, jefe de terapia intensiva de la Clínica Olivos, y del cardiólogo Sebastián Nani, quienes fueron interrogados sobre el rol que tuvo Luque durante la internación de Maradona tras la operación por el hematoma subdural en 2020.

Uno de los puntos más delicados de la jornada fueron las contradicciones detectadas en el testimonio de Villarejo. El fiscal Cosme Iribarren exhibió declaraciones previas del médico realizadas en 2021, donde señalaba que Luque tomaba decisiones clave sobre la salud de Maradona durante su internación. Sin embargo, en la audiencia actual evitó mencionarlo explícitamente en varias situaciones.

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El neurocirujano ampli&oacute; su indagatoria por sexta vez. (Reuters)

El neurocirujano amplió su indagatoria por sexta vez. (Reuters)

Son varias e importantes las contradicciones”, advirtió el juez Alberto Gaig durante la audiencia. Ante el planteo, Villarejo argumentó “falta de memoria”, aunque luego ratificó sus declaraciones originales al serle leídas nuevamente.

El momento más incómodo llegó con Sebastián Nani, quien reconoció que ayudaba a Luque a gestionar turnos médicos para Maradona, aunque aseguró que nunca fue parte del tratamiento directo del exfutbolista. Durante su declaración, se exhibieron chats privados entre ambos médicos que generaron fuerte polémica.

Uno de los mensajes, enviado en marzo de 2020, decía: “Mostro, tiene 20 kilos más que cuando te lo devolvimos. Salí de ahí antes de que explote”. Nani explicó que se refería al evidente aumento de peso de Maradona y aseguró que fue una conversación “coloquial y privada”, aunque el tribunal puso el foco en la frase “salí de ahí antes de que explote”.

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Sebastian Nani, el cardi&oacute;logo que le pidi&oacute; perd&oacute;n a Maradona en el juicio por su muerte. (Foto: redes)

Sebastian Nani, el cardiólogo que le pidió perdón a Maradona en el juicio por su muerte. (Foto: redes)

Otro chat correspondía al 11 de noviembre de 2020, cuando se resolvía el alta médica de Diego y su traslado a la internación domiciliaria en Tigre. “Listo, ahora es tu problema. Cualquier cosa ahí tenés el Austral más cerca”, le escribió Nani a Luque. Según explicó el cardiólogo, quería que Maradona dejara la Clínica Olivos porque la internación se había extendido demasiado y estaba generando complicaciones internas en plena pandemia.

Sin embargo, el mensaje más delicado fue uno relacionado con una eventual compensación económica por asistir a Maradona. “Gratis no vamos, si no le ponemos precio es destruir coronarias al pedo”, decía la conversación. El juez Gaig advirtió al testigo sobre una posible autoincriminación antes de responder. Nani sostuvo que hablaba de sus propias “coronarias” debido al estrés que implicaba ayudar al exfutbolista.

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Fernando Burlando pidi&oacute; medidas para proteger a las hijas de Maradona.&nbsp;

Fernando Burlando pidió medidas para proteger a las hijas de Maradona.

Luque defendió su accionar médico

Antes de comenzar la audiencia, el abogado Fernando Burlando pidió medidas para proteger a las hijas de Maradona tras el escándalo de la audiencia anterior, cuando Luque mostró una foto de la autopsia frente a Gianinna Maradona. Jana decidió retirarse de la sala, mientras que Gianinna permaneció apartada.

Durante su extensa declaración, Luque defendió su accionar médico y aseguró que intentó ayudar a Maradona en todo momento. “Yo fui la persona que más contacto tuvo con el paciente y que más lo quería ayudar”, afirmó ante los jueces.

El neurocirujano también sostuvo que Diego estaba lúcido cuando dejó la Clínica Olivos y defendió la decisión de la internación domiciliaria. “Era el mismo Maradona que plantó a Putin y al Papa”, expresó al describir el carácter del exjugador.

Además, negó una de las principales hipótesis de la acusación: que Maradona presentara edema generalizado antes de morir. “Tiene que haber edema para que tenga sentido la acusación”, insistió Luque ante el tribunal.

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