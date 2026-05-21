Hermetismo total por Christian Petersen tras conocerse un delicado dato sobre su salud: "Derivado a..."

“ Entró por la guardia y fue derivado directamente al pabellón de psiquiatría ”, expusieron al brindar la información. Asimismo, explicó que los médicos lograron estabilizarlo y contener el cuadro que presentaba, aunque hasta el momento no se difundió ningún parte médico oficial.

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Qué habría consumido Christian Petersen previo al accidente en el Lanín

El delicado cuadro de salud que sufrió Christian Petersen durante su expedición al volcán Lanín generó una gran repercusión y, con el correr de los meses, trascendieron detalles sobre lo ocurrido en aquel momento antes de su colapso físico.

Según trascendió, supuestos resultados toxicológicos aportaron una explicación clave sobre la dramática descompensación cardíaca que sufrió el chef, un cuadro que lo dejó al borde de la muerte y obligó a desplegar un operativo de emergencia para rescatarlo en plena montaña.

“Los resultados le dieron positivo de cocaína y MD”, reveló la periodista Fernanda Iglesias durante una emisión del entonces programa Tarde o Temprano (El Trece), al brindar detalles sobre las presuntas sustancias que habrían tenido incidencia en el delicado cuadro del cocinero.

A partir de esa información también comenzaron a cobrar sentido algunas señales de alerta que habrían advertido los guías de montaña antes de que el cocinero colapsara. Según trascendió, Petersen mostró actitudes erráticas y dificultades para continuar con el ascenso, una situación incompatible con una actividad física de semejante exigencia y riesgo.

Al ampliar los detalles del episodio, Iglesias relató: “Hablan de que se puso violento, se sacó la ropa, empezó a hacer cosas extrañas, no podía seguir con el grupo. Lo tuvieron que bajar, llamar al guardaparque y a la Gendarmería. Tuvieron que sedarlo porque estaba alterado y, sedado, lo trasladaron al hospital de Junín de los Andes ”.

Sobre el final de su intervención, la periodista remarcó el peligro que implica consumir determinadas sustancias antes de realizar actividades extremas de montaña. “Lo que la familia no quiere contar es que dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas. Si vas a consumir y después intentás subir el Lanín, hay muchísimo riesgo de que algo grave suceda ”, advirtió.

El caso volvió a instalar el debate sobre el consumo de drogas en contextos de alta exigencia física y puso nuevamente el foco en el complejo estado de salud de Petersen, cuya evolución continúa rodeada de preocupación y hermetismo.