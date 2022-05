Acompañaba a su primo de 7 años al colegio, pero fue atacada e intentaron ahorcarla con la cartera

Embed

El delincuente la tiró al piso, forcejeó para llevarse su cartera y hasta intentó ahorcarla con el mismo objeto. La víctima tuvo que ser asistida por otra persona que circulaba por el lugar.

"Fueron 5 segundos, pero para mi fue eterno. Al final no me robó nada gracias a la chica que me ayudó. Hoy te roban a plena luz del día, ya no hay horario", detalló la adolescente en declaraciones a la prensa.