En una entrevista exclusiva, la confesión de Lucas Pertossi por el crimen de Báez Sosa: "Nunca..."

También recordó el momento cuando la Policía los detuvo en Villa Gesell y fueron consultados sobre si conocían los motivos. "Cuando dijo 'ustedes mataron a un pibe', se me cayó el mundo entero", expresó.

La situación judicial de Pertossi

Hace un mes, el abogado de Pertossi presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido para declarar la nulidad de la sentencia, al considerar que durante el proceso judicial no se garantizó el derecho a defensa de su representado.

En un escrito, el defensor Ignacio Nolfi una señaló que hubo una “indefensión manifiesta” con su anterior abogado, Hugo Tomei, al compartir representación con otros acusados que recibieron prisión perpetua.

Para el letrado, esa situación impidió que existiera una estrategia diferenciada que reflejara que el rol atribuido a Pertossi en el ataque habría sido distinto al de quienes propinaron los golpes fatales.

Nolfi describió el rol de Pertossi como “secundario y periférico”. Afirmó que su intervención se habría limitado, en un primer momento, a filmar parte de lo ocurrido, lo que consideró incompatible con un “plan homicida”, y, además, a protagonizar un altercado menor con un tercero ajeno a la víctima.

También sostuvo que existió una “desvinculación temporal y espacial”, dado que, según la interpretación defensiva, las cámaras mostrarían que Pertossi se retiró del lugar antes de que finalizara la agresión.

Las condenas a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa

rugbiers.jpg

Por el caso de Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi cumplen condena de prisión perpetua, considerados coautores del homicidio doblemente agravado por alevosía y por la participación de dos o más personas.

En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión, al ser hallados partícipes secundarios.