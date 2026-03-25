"Sentí la puñalada": el dramático relato del kiosquero que baleó a un ladrón en la cara

“Tenía un objeto punzante, tardó un segundo en sacarlo y me apuñala. Me decía ‘dame la plata’”, recordó.

El instante decisivo: “Sentí la puñalada y reaccioné”

El comerciante explicó que intentó evitar que la situación escalara. Le pidió varias veces que se fuera, pero el agresor insistió y volvió a atacarlo. “Cuando me dijo ‘dame la plata o te apuñalo’ me pega un puntazo. Yo sentí la puñalada. Ahí saco la pistola y le efectúo el disparo”, relató.

El tiro impactó en el rostro del ladrón, que escapó del lugar herido. Más tarde, se presentó en un hospital con su madre y quedó internado bajo custodia policial.

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“Tengo tres hijos”: el miedo detrás de la reacción

Nicolás aseguró que actuó en defensa propia. “Sentí miedo por mi vida. Era él o yo. Si me pega una puñalada tengo tres hijos y mi mujer”, sostuvo.

A pesar de la violencia del episodio, el comerciante dejó en claro el impacto emocional que le generó: “Estoy mal, pero tranquilo por cómo actué. Soy un laburante”.

Incluso, mostró empatía por el agresor: “De todo corazón espero que el chico esté bien. No me arrepiento, pero espero que esté bien”.

Qué dice la Justicia

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Turno 2 de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello. Por el momento, el comerciante no fue imputado, ya que se investiga el hecho bajo la figura de legítima defensa.

En tanto, el delincuente -de unos 28 años- permanece internado y detenido, mientras se reconstruyen los detalles del intento de robo.