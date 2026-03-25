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"Sentí la puñalada": el dramático relato del kiosquero que baleó a un ladrón en la cara

Un trabajador fue atacado con un arma blanca durante un intento de robo y, en medio de una situación límite, reaccionó. Había abierto el local hace dos semanas. La Justicia investiga el incidente.

Sentí la puñalada: el dramático relato del kiosquero que baleó a un ladrón en la cara. (Foto: gentileza Eldoce)

"Sentí la puñalada": el dramático relato del kiosquero que baleó a un ladrón en la cara. (Foto: gentileza Eldoce)

Una escena de extrema violencia se vivió en la madrugada del domingo en Alta Gracia, Córdoba. Un kiosquero fue atacado con un arma blanca dentro de su local y, en medio de una situación límite, reaccionó con un disparo que dejó gravemente herido al asaltante. El caso quedó bajo investigación, aunque el comerciante no fue imputado.

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El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana, cuando el delincuente ingresó al comercio y fue directamente hacia la víctima. Todo sucedió en apenas 15 segundos, según el propio relato del comerciante.

Un robo que se convirtió en una pelea por la vida

Nicolás, dueño del kiosco que había abierto junto a su pareja hacía apenas dos semanas y media, describió el momento con crudeza. “Fue una situación fea que no se la deseo a nadie. Uno lo único que hace es trabajar”, expresó.

El asaltante lo abordó de inmediato y le exigió dinero. Lo tomó del brazo, lo llevó hacia la caja y lo amenazó, sin darle margen de reacción.

Tenía un objeto punzante, tardó un segundo en sacarlo y me apuñala. Me decía ‘dame la plata’”, recordó.

El instante decisivo: “Sentí la puñalada y reaccioné”

El comerciante explicó que intentó evitar que la situación escalara. Le pidió varias veces que se fuera, pero el agresor insistió y volvió a atacarlo. “Cuando me dijo ‘dame la plata o te apuñalo’ me pega un puntazo. Yo sentí la puñalada. Ahí saco la pistola y le efectúo el disparo”, relató.

El tiro impactó en el rostro del ladrón, que escapó del lugar herido. Más tarde, se presentó en un hospital con su madre y quedó internado bajo custodia policial.

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“Tengo tres hijos”: el miedo detrás de la reacción

Nicolás aseguró que actuó en defensa propia. “Sentí miedo por mi vida. Era él o yo. Si me pega una puñalada tengo tres hijos y mi mujer”, sostuvo.

A pesar de la violencia del episodio, el comerciante dejó en claro el impacto emocional que le generó: “Estoy mal, pero tranquilo por cómo actué. Soy un laburante”.

Incluso, mostró empatía por el agresor: “De todo corazón espero que el chico esté bien. No me arrepiento, pero espero que esté bien”.

Qué dice la Justicia

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Turno 2 de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello. Por el momento, el comerciante no fue imputado, ya que se investiga el hecho bajo la figura de legítima defensa.

En tanto, el delincuente -de unos 28 años- permanece internado y detenido, mientras se reconstruyen los detalles del intento de robo.

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