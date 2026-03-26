Evelyn Von Brocke renunció a APTRA y explicó los fuertes motivos: "Polino y yo fuimos..."

Y agregó sobre lo ocurrido con su colega: "Creo que Marcelo Polino y yo fuimos víctimas porque hubo un topo. Todos tenemos chats privados donde escribimos un montón de cosas y eso debe ser reservado y nunca me pasó que algo que escribí en privado con un periodista llegue a los medios".

"Marcelo y yo somos víctimas de esta situación. Es en un chat privado y todo tiene un contexto largo de dos meses donde nos veníamos escribiendo (con una persona). Si vos haces una captura de pantalla de un pedacito de una pelea de un matrimonio tenés que ver cuándo se venían llevando mal o bien. Él nunca me aceptó las disculpas", fundamentó Von Brocke.

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La bronca de Evelyn Von Brocke sobre los manejos internos en APTRA

En otro pasaje de la entrevista con el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Evelyn Von Brocke cuestionó directamente algunos manejos de la entidad que preside Luis Ventura.

Así apuntó contra los manejos internos en APTRA: "Yo quise ayudar a Luis Ventura con la obra social que hoy en día hay grupos familiares de entre cinco o seis peronas de un mismo grupo porque está la mujer, la ex y los hijos de la ex dentro de la obra social de APTRA. Yo eso no lo pude soportar y dije me parece un escándalo, cuando hay gente que se dio de baja para no estar dentro de la obra social. Lo hablé con Luis y me dijo que lo proponga como tema en la asamblea y terminó siendo una asamblea para expulsar gente", detalló molesta por esa situación que se daba.

Sobre aquella escandalosa asamblea a fines del año pasado, Evelyn, quien planteó la idea de irse a otra asociación paralela, recordó: "Susana Roccasalvo es una de las que me insultó e injurió en la asamblea y no se lo voy a perdonar. Debería tener un manto de piedad con ella misma y se ha mandado bastantes cagadones en u profesión para dar clasess de moral y ética. A Nancy (Duré) la llevé a la Justicia y no puedo responder nada ni nombrarla en ningún medio".