La inquietante revelación de Emily Ceco sobre el examen psicológico que Santiago Martínez

Su testimonio, cargado de emoción y valentía, cobra aún más relevancia tras conocerse el calvario que atravesó junto a Martínez y la contundente sentencia que hoy lo mantendrá tras las rejas.

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Cómo fue la reacción de Emily Ceco tras filtrarse el fallo completo contra Santiago Martínez

Tras la filtración del fallo completo contra Santiago Martínez, el caso volvió a instalarse en la agenda pública y puso en primer plano la voz de Emily Ceco, quien reaccionó al conocerse en detalle la resolución judicial.

La sentencia, difundida por el periodista Mauro Szeta en redes sociales, confirmó la condena a 15 años de prisión y expuso con claridad los fundamentos del tribunal. Allí se describe un entramado de violencia sostenida que resultó decisivo para fijar la pena.

En ese marco, Ceco expresó alivio y también un deseo de que su historia sirva de ejemplo. "La Justicia escucha, a mi por lo menos me escuchó", afirmó. Y agregó una frase que marcó su postura: "Espero que mi caso marque un precedente, no esperaron a que me mate para darle una condena. Les pedí eso, que no esperen a que yo esté muerta".

El fallo fue categórico en su calificación legal. Martínez fue hallado culpable de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad agravada, todo enmarcado en un contexto de violencia de género.

El documento lo detalla de manera explícita: "Autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por el vinculo en grado de tentativa en contexto de violencia de genero, lesiones leves agravadas por tratarse la víctima de una persona con quien se ha mantenido una relación de pareja y privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y contra un cónyuge".

Los jueces remarcaron además que hubo episodios reiterados en distintos momentos, lo que influyó directamente en la condena. Según consta en la causa, los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2024 en Ituzaingó, el 6 de enero de 2025 en Villa Gesell y el 8 de febrero de 2025 nuevamente en Ituzaingó.

La publicación del expediente permitió conocer en profundidad cómo se construyó la sentencia, con un análisis integral de los hechos, su gravedad y el daño sostenido por la víctima.

En paralelo, circularon imágenes del traslado de Martínez esposado tras conocerse la condena, junto a una foto del abrazo entre Ceco, Roberto Castillo y Cinthia Fernández, reflejando la carga emocional que dejó el fallo.

Con la difusión del documento y la reacción de la víctima, el caso volvió a generar debate público, no solo por la pena impuesta sino también por la visibilidad de un proceso atravesado por denuncias de violencia de género y gran interés social.