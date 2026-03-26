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El importante objetivo que se propuso Franco Colapinto para la temporada en la F1

El piloto argentino llega a Suzuka con confianza tras su primer punto con Alpine en China y se propuso un objetivo claro en una temporada que muestra signos de crecimiento.

El importante objetivo que se propuso Franco Colapinto para la temporada en la F1

El presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 empieza a mostrar señales de consolidación. Luego de sumar su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China, el piloto argentino llegó a Japón con un objetivo claro: “sumar puntos con regularidad” y sostenerse en la pelea dentro del top 10.

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La próxima cita en el circuito de Suzuka será clave no solo por el desafío deportivo, sino también porque marcará un parate en el calendario hasta la reanudación de la actividad el 1 de mayo en Miami. En ese contexto, Colapinto busca afirmarse en una temporada que empieza a mostrar un crecimiento sostenido.

¿Qué objetivo se planteó Colapinto tras sumar su primer punto?

El piloto de Alpine fue claro al momento de trazar su meta para lo que viene. “Queremos pelear por sumar puntos con regularidad”, afirmó, dejando en evidencia que el foco ya no está solo en resultados aislados, sino en lograr consistencia a lo largo de las carreras.

Este cambio de perspectiva llega impulsado por el rendimiento mostrado en China, donde logró meterse en zona de puntos en una carrera que, según su propio análisis, podría haber sido incluso mejor. “El safety car dañó un poco nuestra carrera”, explicó, al referirse a una situación que condicionó tanto su resultado como el de su compañero.

A pesar de eso, el balance fue positivo. “Aun así fue positivo ver el rendimiento”, sostuvo, valorando el funcionamiento general del auto más allá de las circunstancias puntuales de la competencia.

Cómo impactó el resultado en el equipo Alpine

El punto conseguido no solo tuvo impacto en lo individual. Colapinto destacó el efecto anímico dentro de la estructura del equipo, especialmente en la fábrica. “Eso motivó mucho a la gente”, remarcó, tras visitar las instalaciones en los días posteriores a la carrera.

El argentino también marcó una comparación con carreras anteriores, subrayando una mejora evidente. “Viniendo de Melbourne, fue un gran paso adelante”, aseguró, en relación al progreso que viene mostrando el monoplaza.

Esa evolución se traduce en confianza. “Se siente más competitivo y eso te hace más feliz”, explicó, en una lectura que combina lo emocional con el rendimiento en pista.

Qué expectativas tiene para lo que viene en la temporada

De cara al futuro, Colapinto se mostró optimista no solo por el presente, sino también por el margen de mejora que todavía tiene el equipo. “Tenemos mucho rendimiento por encontrar”, señaló, destacando que aún hay aspectos por pulir.

Lejos de conformarse, el piloto entiende que ese potencial puede ser una ventaja. “Cuando estás adelante y todavía podés crecer, es aún mejor”, afirmó, dejando en claro que el objetivo es seguir escalando posiciones dentro de la categoría.

En Suzuka, ese proceso tendrá un nuevo capítulo, en un circuito exigente que pondrá a prueba tanto al auto como al propio piloto.

Días y horarios del Gran Premio de Japón en Argentina

  • Jueves 26 de marzo

    Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30

  • Viernes 27 de marzo

    Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00

    Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30

  • Sábado 28 de marzo

    Clasificación: 03.00 a 04.00

  • Domingo 29 de marzo

    Carrera: 02.00

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