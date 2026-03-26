El importante objetivo que se propuso Franco Colapinto para la temporada en la F1

A pesar de eso, el balance fue positivo. “Aun así fue positivo ver el rendimiento”, sostuvo, valorando el funcionamiento general del auto más allá de las circunstancias puntuales de la competencia.

Cómo impactó el resultado en el equipo Alpine

El punto conseguido no solo tuvo impacto en lo individual. Colapinto destacó el efecto anímico dentro de la estructura del equipo, especialmente en la fábrica. “Eso motivó mucho a la gente”, remarcó, tras visitar las instalaciones en los días posteriores a la carrera.

El argentino también marcó una comparación con carreras anteriores, subrayando una mejora evidente. “Viniendo de Melbourne, fue un gran paso adelante”, aseguró, en relación al progreso que viene mostrando el monoplaza.

Esa evolución se traduce en confianza. “Se siente más competitivo y eso te hace más feliz”, explicó, en una lectura que combina lo emocional con el rendimiento en pista.

Qué expectativas tiene para lo que viene en la temporada

De cara al futuro, Colapinto se mostró optimista no solo por el presente, sino también por el margen de mejora que todavía tiene el equipo. “Tenemos mucho rendimiento por encontrar”, señaló, destacando que aún hay aspectos por pulir.

Lejos de conformarse, el piloto entiende que ese potencial puede ser una ventaja. “Cuando estás adelante y todavía podés crecer, es aún mejor”, afirmó, dejando en claro que el objetivo es seguir escalando posiciones dentro de la categoría.

En Suzuka, ese proceso tendrá un nuevo capítulo, en un circuito exigente que pondrá a prueba tanto al auto como al propio piloto.

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