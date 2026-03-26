Horror: recolectaban basura y encontraron algo espantoso en un frasco

Las autoridades policiales realizaron una primera inspección ocular y documentaron la ubicación exacta del frasco, así como el estado en que fue encontrado. La intervención incluyó la toma de fotografías y el registro de testimonios de los testigos más cercanos.

El frasco con el feto en su interior fue retirado por efectivos de la división científica, quienes lo trasladaron bajo estrictas medidas de seguridad para su análisis pericial.

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Según se informó, el procedimiento busca preservar la integridad de los restos y facilitar su estudio en laboratorio, lo que permitirá determinar tanto el tiempo de gestación como posibles datos identificatorios sobre el origen del feto.

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia, que instruyó las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del hallazgo.