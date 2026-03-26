Horror: recolectaban basura y encontraron algo espantoso en un frasco

Un impactante hallazgo generó conmoción en la ciudad cordobesa de Deán Funes, donde un trabajador municipal encontró un feto humano dentro de un frasco de vidrio mientras realizaba tareas de limpieza.
El hallazgo ocurrió durante tareas de limpieza urbana y activó un operativo policial en la zona. Investigan el origen de lo encontrado.
Horror: recolectaban basura y encontraron algo espantoso
Un impactante hallazgo generó conmoción en la ciudad cordobesa de Deán Funes, donde un trabajador municipal encontró un feto humano dentro de un frasco de vidrio mientras realizaba tareas de limpieza.
El hecho ocurrió en la calle Zanichelli, entre Bolívar y Mariano Moreno, un sector transitado de la ciudad. El operario detectó el frasco entre los residuos acumulados y dio aviso inmediato a sus superiores, lo que derivó en la intervención de la Policía.
Según trascendió, el trabajador realizaba su recorrido habitual cuando advirtió la presencia del frasco entre la basura. Ante la situación, alertó a las autoridades, que llegaron en cuestión de minutos.
El lugar fue rápidamente acordonado para preservar la escena y evitar la contaminación de posibles pruebas.
Las autoridades policiales realizaron una primera inspección ocular y documentaron la ubicación exacta del frasco, así como el estado en que fue encontrado. La intervención incluyó la toma de fotografías y el registro de testimonios de los testigos más cercanos.
El frasco con el feto en su interior fue retirado por efectivos de la división científica, quienes lo trasladaron bajo estrictas medidas de seguridad para su análisis pericial.
Según se informó, el procedimiento busca preservar la integridad de los restos y facilitar su estudio en laboratorio, lo que permitirá determinar tanto el tiempo de gestación como posibles datos identificatorios sobre el origen del feto.
El caso quedó bajo la órbita de la Justicia, que instruyó las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del hallazgo.