La fuga y la búsqueda durante años

Detenida por libros narcos 1 Cuentos infantiles narcos: la historia de la prófuga capturada en el Operativo Libro de la Selva Blanco.

Cuando la causa avanzó y su nombre apareció en el expediente, la sospechosa se dio a la fuga y logró mantenerse oculta durante años.

Durante 2025, la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad intensificó las tareas de inteligencia. Reconstruyeron su entorno, rastrearon sus movimientos y finalmente lograron ubicarla en Salta.

La detención se concretó en la ciudad de Joaquín V. González, donde la joven fue interceptada mientras caminaba por la vía pública. El operativo incluyó vigilancia encubierta previa, que permitió confirmar su identidad antes de avanzar con el arresto.

Tras ser capturada, fue trasladada primero a una dependencia policial local y luego derivada en avión a la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó a disposición de la Justicia.

Qué se investiga ahora

La joven ya fue indagada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien en los próximos días deberá definir su situación procesal.

En paralelo, los investigadores buscan avanzar sobre otros posibles integrantes de la organización, especialmente los responsables del cargamento y la logística internacional.

La causa está en manos del fiscal Claudio Navas Rial y apunta a desarticular una red de tráfico que utilizaba métodos de camuflaje cada vez más elaborados.