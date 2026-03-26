Cuentos infantiles narcos: la historia de la prófuga capturada en el Operativo Libro de la Selva Blanco
Una joven que permanecía prófuga desde 2022 fue detenida en Salta acusada de integrar una maniobra narco que utilizaba libros infantiles para ocultar cocaína en encomiendas con destino internacional.
Cuentos infantiles narcos: la historia de la prófuga capturada en el Operativo Libro de la Selva Blanco.
Una maniobra narco tan insólita como sofisticada terminó con una detención clave tras casi tres años de búsqueda. Una joven de 27 años fue arrestada en Salta, acusada de haber intentado enviar tres kilos de cocaína ocultos dentro de libros infantiles con destino al sudeste asiático.
La sospechosa, identificada como Daiana Marisel S., estaba prófuga desde 2022, cuando logró escapar justo antes de ser detenida en el marco de la investigación conocida como “Libros Blancos”.
El método: droga escondida en cuentos clásicos
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El caso comenzó cuando las autoridades detectaron una encomienda sospechosa que contenía ejemplares de El libro de la selva. Al revisarlos, descubrieron que los libros tenían un doble fondo cuidadosamente armado, donde se ocultaba clorhidrato de cocaína.
En total, se secuestraron cerca de tres kilos de droga, listos para ser enviados fuera del país. La investigación permitió identificar a la joven como una de las responsables de la maniobra.
La fuga y la búsqueda durante años
Cuando la causa avanzó y su nombre apareció en el expediente, la sospechosa se dio a la fuga y logró mantenerse oculta durante años.
Durante 2025, la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad intensificó las tareas de inteligencia. Reconstruyeron su entorno, rastrearon sus movimientos y finalmente lograron ubicarla en Salta.
La detención se concretó en la ciudad de Joaquín V. González, donde la joven fue interceptada mientras caminaba por la vía pública. El operativo incluyó vigilancia encubierta previa, que permitió confirmar su identidad antes de avanzar con el arresto.
Tras ser capturada, fue trasladada primero a una dependencia policial local y luego derivada en avión a la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó a disposición de la Justicia.
Qué se investiga ahora
La joven ya fue indagada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien en los próximos días deberá definir su situación procesal.
En paralelo, los investigadores buscan avanzar sobre otros posibles integrantes de la organización, especialmente los responsables del cargamento y la logística internacional.
La causa está en manos del fiscal Claudio Navas Rial y apunta a desarticular una red de tráfico que utilizaba métodos de camuflaje cada vez más elaborados.