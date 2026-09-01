Adrián Ravier defendió la evolución de la economía y el empleo: "Los números dicen que la situación está mejorando"

Al referirse al empleo informal, afirmó que se registran incrementos superiores al 60% y consideró que se trata de un dato relevante. También señaló que los trabajadores monotributistas están generando ingresos más altos.

“En los informales tenemos subas de más del 60% lo cual es sumamente importante. El monotributo está generando ingresos más altos. En lo que refiere a los formales, que a algunos les preocupa, tenemos una situación más estable que depende de un análisis aparte”.

En ese marco, el funcionario rechazó la posibilidad de que exista un deterioro generalizado del mercado laboral y sostuvo que el desempleo se mantiene en niveles similares a los de hace dos años.

Ravier defendió el rumbo económico de Milei

El vocero presidencial también realizó una evaluación general de la situación del país desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y enumeró distintos indicadores que, según sostuvo, reflejan una mejora.

“Con Javier Milei del 2023 para acá la Argentina está mejor. Estamos mejor en materia de exportaciones, producción, la inflación, pobreza, indigencia, en materia de seguridad”, dijo y agregó: “Yo no entiendo cómo no ven la cantidad de aspectos en los cuales la Argentina está saliendo adelante”.

Aumento salarial para las Fuerzas Armadas

Ravier también anunció una mejora salarial acumulada del 12,22% para el personal de las Fuerzas Armadas. La medida fue presentada como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti, y el presidente Javier Milei.

“Esto es resultado de un trabajo comprometido del Ministerio de Defensa, Carlos Presti, junto con el presidente Javier Milei para mejorar progresivamente las condiciones del personal militar sin comprometer el equilibrio fiscal”.

El primer incremento será del 6,9% a partir de septiembre. El resto de las actualizaciones se aplicará de manera progresiva durante los meses siguientes hasta completar el aumento acumulado del 12,22% en diciembre, detalló el vocero.

La mejora alcanzará al haber mensual de todo el personal militar, sin diferencias según grado o jerarquía. Además, tendrá impacto sobre los militares retirados.

El aumento salarial para las Fuerzas Armadas fue presentada como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti, y el presidente Javier Milei. (Foto: archivo)

El crédito hipotecario, entre las prioridades del Gobierno

Ravier también destacó la importancia del acceso a la vivienda y señaló que el Gobierno considera al crédito hipotecario como una de sus prioridades. En ese sentido, explicó que la medida apunta especialmente a quienes buscan acceder a su primera vivienda.

“Para este Gobierno los créditos hipotecarios son una prioridad. Primero porque no hay nada mas justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar cuarenta años para poder comprarla”, aseguró.

El funcionario remarcó además el impacto que este tipo de financiamiento puede generar sobre otros sectores de la economía y vinculó la iniciativa con una mayor formalización: “Tiene un efecto multiplicador al motorizar otros sectores de la economía, como la construcción, y porque ayuda a mejorar la formalidad”.

En ese marco, anticipó que “el Ministerio de Economía junto al Ministerio de Capital Humano va a impulsar el crédito hipotecario para que los argentinos puedan comprar su primera vivienda a través del programa de licitación de plazos fijos con destino a crédito hipotecario”.

Además, el vocero anunció que la primera licitación se llevará a cabo esta semana.